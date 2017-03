Una maestra millonaria…

No hace muchos años un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Educación de Tamaulipas mostraba preocupación porque se enteró que había cientos de casos de maestros y maestras cuyos cheques llegaban por menos de cien pesos, varios de ellos en ceros y otros, como si fuera una burla, en un peso con algunos centavos.

En el análisis realizado dijo que encontraron incomprensible la forma como se les otorgaba créditos y más créditos a maestros y llegó a presumir que, incluso, la acción podría ser ilegal toda vez que los préstamos se hacían para que se los gastaran en mueblerías, agencias de autos y otras empresas dedicadas a la construcción que sostenían acuerdos escritos y no escritos con la dirigencia del SNTE.

Presumió que con trampas, de unos y otros, de profesores y su dirigencia sindical que tenía en sus manos el llamado SARTET, se liberaron muchos créditos que no debían proceder porque se atentaba contra la salud mental y física de maestras y maestros que eran sometidos a largas temporadas de estrés y pobreza.

Lo cierto es que un maestro, casi de cualquier parte del país y sobre todo si esta frente a grupo, gana muy poco para la responsabilidad y el trabajo que tiene que realizar, los de nuevo ingreso no superar los 10 pesos mensuales como salario y el resto si rebasan esa cantidad es con muy poco o porque tienen dobles plazas o trabajan tiempos completos, quizá ahí este la razón de que tengan que vivir de prestado.

También es real que la gran mayoría de los maestros y maestras se están empobreciendo, su salario ya no les da para ir y venir todos los días a sus centros de trabajo, además comer, darles a sus hijos lo necesario, atenderse la salud porque el ISSSTE no está del todo bien.

Vaya, el tema de la pobreza y la impunidad con la que se han cometido muchas irregularidades en Tamaulipas da para mucho más pero ahora viene a colación porque a nivel nacional se dio a conocer cómo vive quien fuera la dirigente nacional en el SNTE por muchos años, Elba Esther Gordillo Morales.

Resulta que gracias a todos los vericuetos de la ley y a que las autoridades son corruptas o ayudan a quien quieren, la maestra Elba Esther Gordillo, que está presuntamente presa, tiene más de un año, 395 días para ser exactos, viviendo en un Hospital Privado de la Ciudad de México en el cual, nomás de estancia, paga 3 mil 900 pesos diarios y ya con medicamentos, enfermeras privadas, doctores disponibles las 24 horas, más tratamientos para su hipertensión y una enfermedad renal la suma pudo aumentar hasta los 10 mil pesos por día.

La investigación que se realizó sobre la “reclusión” en su hotel, digo, hospital, de Elba Esther arroja que la mujer vive dentro de la Master Suite de ese nosocomio, que cuenta con teléfono para llamadas a donde se le antoje, camas que no tiene cualquier persona y menos si nació en México, un sillón reposet, un par de sofás para las visitas y hasta un closet para lo que se ofrezca.

No es para meter cizaña, tampoco quiero hacer enojar a los maestros de Tamaulipas, es pura curiosidad lo que me lleva a preguntarles qué sienten que su ex dirigente gaste 10 mil pesos diarios para su hospital y los pague sin chistar, que en un día, para estar cómoda, se gaste lo que ellos ganan al mes.

Lo más triste es que el caso de Elba Esther es el único que se nota pero debe hacer cientos parecidos, créalo quizá un pequeño ejemplo sean los ex dirigentes del SNTE en Tamaulipas y muchos de sus allegados que ya son hombres ricos, algunos muy ricos, y todo se da mientras la profesión de maestro cada vez es más ingrata con quienes sí conocen el gis y los pizarrones a quienes cada vez los tiene más pobres.

Hay una maestra millonaria que se puede dar el lujo de pagar 10 mil pesos diarios para no vivir en una cárcel a la que fue enviada por corrupta, por saquear a la nación, mejor dicho, por entregar como borregos a la gran mayoría de sus compañeros de sindicato, pero solo es el ejemplo, bien harían las bases, bien harían los que están frente a grupo, en organizarse, en revisar y exigir cuentas al SNTE o la CNTE, en ya no permitir que les sigan robando lo que en justicia les pertenece.

En otras cosas… Hasta el momento el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca está en condiciones de ofrecer más de 7 mil trabajos en las ediciones de la 5ta Feria Nacional del Empleo que se desarrollarán durante el mes de marzo y abril en los municipios de Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Matamoros, Altamira y El Mante.

Hasta hoy, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo Tamaulipas, se estima participen alrededor de 402 empresas, quienes se pondrán en contacto directo con el buscador, llevando a cabo el proceso de reclutamiento y selección y los interesados deberán inscribirse en la página www.ferias.empleo.gob.mx, en caso de no hacerlo, deberán llevar identificación oficial y CURP a cada evento o para mayor información pueden comunicarse al teléfono 01 800 841 20 20.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó el Taller Musical Voces UAT “Los valores a través de la música”, en la Escuela Primaria Redención del Proletariado de Ciudad Victoria, como parte de los programas encaminados a fortalecer los valores entre los niños.

La participación de los universitarios en este plantel educativo, fue encabezada por el Rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, quien fue recibido por la Directora de la Escuela Primaria Redención del Proletariado, Silvia Puente Flores.

En el evento que reunió a los alumnos de los distintos grados escolares de primaria, se ofreció un taller didáctico musical llevando un mensaje de valores y de paz, teniendo como marco también las jornadas de recolección de juguetes que se ha emprendido en el programa “Universitarios con Corazón de Niño” a través de la Dirección de Valores.

