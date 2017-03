Presentan iniciativa ‘antimoches’ en Senado

El PAN y el PVEM exponen que con su propuesta evitarían partidas discrecionales en el Ramo 23, disminuyendo de 130 MMDP a cinco MMDP los recursos.

Agencias

México.- Senadores del PAN y del PVEM presentaron una iniciativa para reducir de 130 mil millones de pesos a cinco mil millones de pesos los recursos destinados al Ramo 23, fuente de los “moches” entre diputados federales y gobiernos locales.

En conferencia de prensa, el senador Ernesto Cordero (PAN) explicó que su propuesta consiste en adicionar un artículo 37 bis a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para evitar partidas discrecionales en el Ramo 23.

“Lo que estamos proponiendo es que se le establezca un tope a la posibilidad de crear estas partidas por parte de los diputados, que no sea mayor a 0.1% del gasto neto total, que es aproximadamente cinco mil millones de pesos”.

Señaló que en caso de que esta partida se reactive en un monto mayor, que la ASF audite el ejercicio de esos recursos en tiempo real; es decir, de manera simultánea a cómo se está asignando.

“No hay nada más dócil que un legislador que esté esperando que el gobierno le cumpla su gestión. Y eso es lo que pasa tenemos un Congreso dócil porque todo mundo está ´maiceado´ en la Cámara de Diputados, de todos los partidos, y tenemos que terminar con eso”, dijo el ex secretario de Hacienda.

El senador Jorge Luis Lavalle dijo que lo que se busca es migrar la manera en la cual se aprueba el Presupuesto de la Federación para efecto cumplir con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

“Hay que recordar que el Ramo 23 de manera constante es señalado por la Auditoría dentro del reporte que presenta todos los años como uno de los rubros más opacos y que generan una mayor distorsión en cuanto al cumplimiento de objetivos específicos, por ejemplo, para combate a la pobreza y el destino en sí que tienen estos rubros, adicionalmente a la enorme discrecionalidad que generan”.

El senador Roberto Gil aseguró que de aprobar su propuesta Fondo de previsiones (Ramo 23) pasaría de 130 mil millones de pesos a cinco mil, con lo cual habría un excedente de 125 mil millones de pesos, que pueden invertirse en otros rubros estratégicos para el desarrollo nacional.

“En un momento en el que la sociedad exige a los poderes muestras claras de austeridad, de rendición de cuentas y transparencia, no se justifica tener una bolsa de 130 mil millones de pesos, de libre disposición, de ejercicio discrecional, que termina repartiéndose entre el número de diputados y entre los grupos parlamentarios”, dijo.