Teme Obrador “fraude” en la elección 2018

López Obrador responder al mensaje de Enrique Peña Nieto: “claro

que mucha gente quiere que se regresa al pasado”, asegura

Agencias

Nayarit.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que llegó la hora de que la mafia del poder “se vaya para afuera, lo quieran o no lo quieran”.

En clara respuesta a las críticas lanzadas a la izquierda por el jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto en el marco del 88 aniversario del PRI, donde estimó que sería “como saltar al vacío” si se optará por favorecer esa tendencia, el dirigente de Morena sostuvo que los ataques en su contra son porque encabeza las preferencias ciudadanas hacia el 2018 y ello provoca que “los nervios de sus adversarios políticos por perder sus privilegios” hacen que lo ataquen un día y al otro también.

Recalcó que el PRI y el PAN son los causantes de tantos millones de pobres en el país, generados por el saqueo de los poderosos a las riquezas naturales.

Nos atacan un día sí y otro también, acaban de tener un acto en el PRI y se nos lanzó Peña, son tan desvergonzados que han llevado al país a la ruina, han empobrecido a nuestro pueblo, se han dedicado a robar, a saquear y no quieren que haya un cambio en beneficio de la gente”, comentó.

Desde el municipio de Ruiz, en Nayarit, una de las zonas más marginadas del país, López Obrador aseguró que “claro” que mucha gente quiere que se regrese al pasado ya que, por ejemplo, en regiones como la que hoy visitó en el marco de la precampaña electoral del doctor Miguel Ángel Navarro, existía el cultivo del café y corrían los ferrocarriles hace varios años y hoy, sólo hay pobreza, marginación e inseguridad.

Qué les decimos de Ruiz, desde el Nayar, desde este estado olvidado y marginado: les decimos que ya se les llegó la hora y que vamos a triunfar, lo quieran o no lo quieran, la mafia va pa’ fuera” expresó ante seguidores y militantes de Morena.

López Obrador mencionó que defender los bienes de la nación “no es regresar al pasado”, como lo piensan en el gobierno federal, sino devolverle a la gente las oportunidades de empleo que tenía antes.

Qué había antes aquí en Ruiz? Trenes, ferrocarriles, qué hay ahora? ruinas porque los corruptos entregaron los ferrocarriles a particulares y extranjeros, claro que queremos regresar al pasado y vamos a regresar porque va a volver el ferrocarril a toda esta región”.

En cuanto a las reformas estructurales en materia energética, López Obrador reiteró su posición de someter a consulta ciudadana si se mantienen o no los cambios a la normatividad una vez que triunfe su movimiento.

La intención de ese ejercicio, explicó el tabasqueño, buscará saber si la gente quiere que el petróleo y la energía eléctrica se entregué a particulares y a extranjeros, o “que el petróleo sea como antes decía la constitución, un recurso natural del pueblo y la nación”.

Para este domingo, el ex candidato presidencial continuará sus recorridos por el estado de Nayarit.