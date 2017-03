¡¡¡Al “bote” servidor público!!!.

Tal como lo anticipamos, ENRIQUE PEÑA NIETO asistió a la celebración del LXXXVIII aniversario del PRI, en la sede nacional de la Ciudad de México, a donde arribó acompañado de su tocayo ENRIQUE OCHOA REZA y resguardado bajo impresionante operativo del Estado Mayor Presidencial.

El evento fue el sábado y durante el desarrollo del mismo al exgobernante sonorense y exdirigente tricolor MANLIO FABIO BELRTRONES RIVERA, le entregaron la medalla “Plutarco Elías Calles”, máxima presea que pueda recibir un priísta, por su trayectoria y mérito ideológico.

Ahí estuvo CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, sobrina del expresidente CARLOS SALINAS DE GORTARI y quien el día anterior relevó en la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional a la prima del actual inquilino de “Los Pinos”, la atlacomulquense CAROLINA MONROY DEL MAZO.

La exsecretaria de Turismo, y extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respectivamente, es hija de ADRIANA SALINAS DE GORTARI y MARIO RUIZ MASSIEU, exgobernante guerrerense y secretario general del CEN del PRI, cargo que ocupaba la fecha en que fue asesinado a manos de DANIEL AGUILAR TREVIÑO, tamaulipeco oriundo del municipio de San Carlos. Traemos a colación aquel suceso ocurrido el 28 de septiembre de 1994, porque la hija del político victimado es hoy la segunda de a bordo del PRI nacional y en el magnicidio se le implicó, pero sin llegar a comprobarse, a MANUEL MUÑOZ ROCHA, entonces diputado federal del que desde entonces se desconoce de su paradero y papá de MANUEL MUÑOZ CANO, quien apoyado por el exgobernador EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES busca la presidencia del PRI Estatal.

En el mismo orden de ideas, las lluvias del sábado opacaron la celebración del PRI en Tamaulipas, pues aunque hubo festejos en algunos de los municipios, aquí en la capital se aplazó para la próxima semana la mega jornada multidisciplinaria que habría en la Colonia Estudiantil y organizada por el secretario general del CDE, JOSÉ “Pepe” HERNÁNDEZ CUESTA.

Obvio, el evento tricolor nada tiene que ver con el denigrante espectáculo que ofreció beodo servidor público de los “vientos del cambio”, asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, que insultó y amenazó a diestra y siniestra, tras estrellarse contra la fachada del negocio de alitas “Top Wings” del Ocho y Zacatecas de esta capital.

El hecho fue a la una de la madrugada de ayer y JUAN ADRIAN RESÉNDIZ MARTÍNEZ conducía en la camioneta Honda, color arena, cuatro puertas, vidrios negros, placas de circulación WM- 87- 115 de Tamaulipas, en cuyo interior quedaron envases vacíos de cerveza Tecate Light que ingería al momento de provocar el espectacular accidente.

Las investigaciones indican que chocó debido a su embriaguez y posible dormitada, arribando al escenario policías estatales, peritos de Tránsito Local y representantes de los medios de comunicación, a los que por igual agredió verbalmente y amenazó con cesar, sin importar que lo grabaran las cámaras fotográficas y videos de teléfonos celulares.

Tras identificarse mediante una credencial con fotografía que lo acredita como Jefe de Unidad en el Departamento de Recursos Humanos de la Subdirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el sujeto los sentenció; “¡$%inches mi#$rdas, no saben quién soy yo! ¡No saben quién soy #$inches ca#$adas! ¡Me pelan la v#$ga! ¡Hoy me llevan al Dos Zaragoza, pero mañana se me van a hincar, #$inches o#$etes!”.

En otro orden de ideas, como reguero de pólvora se esparció la versión del supuesto asesinato de la periodista MARÍA DEL CARMEN ARISTEGUI FLORES, fuerte crítica del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, nacida el 18 de enero de 1964, conductora de un noticiero en CNN en Español y editorialista en la sección Opinión del periódico Reforma.

El rumor del supuesto homicidio de la dueña del portal Aristegui Noticias se produjo tras aparecer un tuit de JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA VELANDIA, exconductor de “El Noticiero” que transmite televisa, y textualmente; “Mis condolencias para la familia de Carmen Aristegui, quién esta mañana fue asesinada en un acto de cobardía”.

Sin embargo, horas más tarde el periodista de El Universal, nacido igualmente un 18 de enero, pero del año 1952, JAVIER SOLÓRZANO ZINSER, aclaró que el mensaje no era real sino que fue editado y el autor colocó la fotografía del periodista oriundo de Madrid, España, radicado en la Ciudad de México y quien el pasado 7 de febrero ajustó setenta años de edad.

En la sección humorística tenemos el mamerto chascarrillo que envió nuestro compadre, el periodista HÉCTOR PERALES JARAMILLO. Y que dice: – Mi esposa salió a comprar carne para la comida, y la secuestraron. – ¡Qué tremenda noticia!, ¿y ahora que vas a hacer? – ¡¡¡Yo creo que atún!!! Juuuar juar juar juar.

Para retomar el rumbo nos trasladamos a el exsólido sur de Tamaulipas, donde la zamorense MARTA SAHAGÚN JIMÉNEZ de VICENTE FOX, estará en el puerto jaibo y la mañana del martes, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, dictará la conferencia “Marta mujer con éxito”.

Desconocemos cuanto estará cobrando la exprimera dama de México, pero sí que el evento será en la Casa de la Cultura de Tampico, con entrada gratuita y contratada por el ayuntamiento jaibo que preside MARÍA MAGDALENA PERAZA GUERRA.

Aquí en Ciudad Victoria, la estrella del evento por el Día Internacional de la Mujer sería la conductora zacatecana REBECA DE ALBA, a las siete de la tarde, en la explanada del Sistema DIF Municipal y la conferencia “Mujeres primero”.

Permítanos el paréntesis e informar que antier domingo falleció JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ DE LA ROSA, reportero gráfico quien hizo sus pininos en El Gráfico de Matamoros y con cuarenta años trabajando para el periódico El Bravo de esa misma ciudad.

Debido a un derrame cerebral, el decano fotógrafo estuvo convaleciente durante casi cinco años y nos enteramos de la fatal noticia a través del exdirigente de la Asociación de Periodistas de Matamoros, MIGUEL GARAY ÁVILA.

Regresamos al otro extremo del estado, donde el ex dirigente del Partido del Sol Azteca, CUITLÁHUAC ORTEGA MALDONADO, dice convencido que sería prácticamente un suicidio para el PRD, si en el proceso electoral del 2018 no va en alianza con otro partido político.

El maderense considera una probable coalición con el instituto político del tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y ve como una segunda opción al partido blanquiazul, que comanda el queretano RICARDO ANAYA CORTÉS.

Por su parte, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA y ENRIQUE TORRES MÉNDEZ enlace regional del CEN y líder estatal del Partido MORENA, respectivamente, ofrecieron una rueda de prensa en la que dieron a conocer que militantes, tanto del PRI, PAN y del PRD se han acercado a su partido.

Presentes los regidores morenistas de la zona conurbada y JOSÉ ANTONIO LEAL DORIA, presidente del Consejo estatal de ese partido, GONZÁLEZ VALDERRAMA comentó que varios se han acercado y planteado la posibilidad de sumarse a MORENA, entre ellos, FERNANDO AZCÁRRAGA LÓPEZ y JESÚS SUÁREZ MATA, el dos veces alcalde tampiqueño y el exregidor de Madero, respectivamente.

En la misma conferencia, donde dieron a conocer actividades que vienen realizando con miras a las elecciones del 2018, se dijo que MORENA tiene las puertas abiertas a los ciudadanos independientes y a todos los que hayan militado en otros partidos, pero no acceso a oportunistas, gente sin escrúpulo o que no cumplan los tres requisitos que marcan los estatutos: No tener nexos con el crimen organizado, ninguna violación a derechos humanos o haber realizado algún acto de corrupción debidamente comprobados.

Pero mientras son peras o manzanas, ÓSCAR ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR anunció que este verano los habitantes de Nuevo Laredo y de la región, tendrán oportunidad de volar directamente a Cancún, sin tener que desplazarse a Monterrey para contratar un paquete de viaje; ahorrando dinero y hasta siete horas de viaje.

Las gestiones del alcalde neolaredense hicieron posible que por primera vez su ciudad tenga para la temporada vacacional de verano vuelos directos del Aeropuerto “Quetzalcóatl” al Internacional de Cancún, los miércoles y sábados, a través de la línea Magnicharter, y el día inaugural agendado para el miércoles 5 de julio y el cierre de temporada el sábado 19 de agosto.

En la sección socialera saludamos por su onomástico, este domingo, a ROSA MARÍA RODRÍGUEZ QUINTANILLA, coordinadora estatal de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, y a RUBÉN DUEÑAS ARIZMENDÍ, columnista político; ADOLFO NOÉ LONGORIA GAMUNDI, titular de Servicios Administrativos en Reynosa; ESPERANZA DEL CARMEN CÁRDENAS HINOJOSA, exsecretaria del Ayuntamiento sanfernandense; MARTHA LAURA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, enfermera mantense, y al ingeniero ISMAEL GARCÍA RAMOS, ELIABETH ESPINOZA y ELOISA DEL CARMEN VILLELA FLORES, de Matamoros, Madero y Victoria, respectivamente.

Igual felicitamos, al tampiqueño JOSÉ IGNACIO GARCÍA RIVERA, exjefe del Departamento de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres de Chiapas y exdelegado regional de la Secretaría de Transporte en Comitán, Chiapas; ROSA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, quien trabaja en el Congreso de Tamaulipas; al exregidor de Reynosa, GUSTAVO RICO DE SARO; MARIANA SOTO, de El Mante, y a los victorenses, JESÚS DELGADO TERÁN y ROBERTO ZAVALA RUIZ, quienes también cumplían años, pero ayer lunes.

Es hora de poner el punto final, pero antes el chistorete que envió nuestra cara lectora, SUSANA MÁRQUEZ. Y que dice: Aquella mañana, los papás hablan a sus hijos, y la mamá: – ¡No es gracioso llegar borrachos a la casa a las 4:00 de la mañana!, tampoco comenzar a gritar enfrente de la casa del vecino como unos locos y que lleguen los policías y se los lleven detenidos por estar ebrios y escandalosos.

Y en su turno, el papá: – ¡No es gracioso hacer un escándalo en la puerta por no poder abrirla! ¡¡¡Por eso… Su madre y yo les ofrecemos mil disculpas!!! Juuuar juar juar juar.

