¿QUIEN MATO A CARMEN ARISTEGUI?.

Luego de que hace 6 meses y 14 días, lo retiraron del noticiero estelar de Televisa que le daba altísimo rating a nivel nacional (de entrada lo miraban millones de personas) JOAQUIN LOPEZ DORIGA se dedicó a dar noticias a través de una cuenta de Twitter pero, con tan mala fortuna que ha incurrido en errores garrafales.

Uno de ellos fue el del pasado sábado, cuando en su cuenta de “Tuit”, LOPEZ DORIGA publicó:

-“Mis condolencias para la familia de CARMEN ARISTEGUI quién esta mañana fue asesinada en un acto de cobardía”-.

El mensaje fue borrado luego de que despertaran inquietudes y opiniones en internet, pero finalmente, después de algunas horas, JAVIER SOLORZANO desmintió los rumores con otro tuit.

En su cuenta de Twitter @JavierSolorzano informó que Aristegui “está tan bien como siempre”.

Informado “quien sabe por quién”, LOPEZ DORIGA cayó en el error por tratar de ser “el primero” en dar a conocer una noticia de gran relevancia por la prominencia del personaje.

En Twitter, diversos usuarios hacían eco de la noticia de la supuesta muerte de la periodista y alguno buscaba confirmar el hecho, ya que no había información oficial al respecto.

La supuesta muerte de la periodista, también inspiró varias reacciones en las redes sociales, aquí algunas de las más divertidas.

“¿Murió Carmen aristegui?.

Se hubiera muerto Carmen salinas.

― Jumper (@venneno_) 5 de marzo de 2017”-

¿Quién es CARMEN ARISTEGUI?

MAROA DEL CARMEN ARISTEGUI FLORES nació en la Ciudad de México, el 18 de enero de 1964. Tiene 53 años de edad.

Es una periodista mexicana egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Conduce un noticiero en CNN en español y como editorialista en la sección Opinión del periódico mexicano Reforma.

Cuenta en Internet con el portal de noticias Aristegui Noticias.

Ganó fama extraordinaria cuando en noviembre del 2014 dio a conocer detalles de la compra-venta de la CASA BLANCA en Las Lomas de Chapultepec, casa que finalmente fue regresada por sus dueños a la constructora HIGA.

Desde el 2013 contribuye como editorialista del periódico Reforma.

Ah…Es soltera.

MARZO… MES EDUCACION ESPECIAL

El presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, JESUS JUAN DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE acudió a la Secundaria Técnica 76, localizada en la Colonia COAPA para dar inicio al programa MARZO, MES DE EDUCACION ESPECIAL.

Este programa como su nombre lo indica, tiene el objetivo de encauzar disciplinas pedagógicas para que los alumnos aprendan a aprovechar métodos más efectivos de aprendizaje.

Dentro de su Administración, DIAZ DEL GUANTE aplica especial atención a los programas educativos.

Esto se evidencia desde que, al empezar su gestión de gobierno, se implementó los Programas de Lectura en las escuelas primarias.

Ayer, otra vez en la Escuela Fidel Velázquez, de la Colonia Sección 16, se llevó a cabo esta práctica que motiva a los niños la afición por la lectura de libros.

Antes, muy temprana la mañana, hacia las 8:30 horas, el presidente municipal, DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevaron a cabo los Honores a la Bandera en el gigantesco Asta Bandera que se halla frente a las instalaciones de la Puerta México.

RESTRINGIRAN LA VISA LASER

El límite para la vigencia de la Visa Láser es, hasta ahora, de 10 años.

Pero en la “Era TRUMP” los rumores (sin fundamento ni origen preciso) en la frontera norte de México circulan exponiendo que en breve Estados Unidos anunciará que la vigencia de las LASER será próximamente de solo 5 años.

Añaden:

“A todo aquel que haya tenido problemas con las autoridades de Estados Unidos (incurrir en infracciones de tránsito o policía, haber reñido en territorio estadounidense, no haber pagado infracciones de vehículos, pasarse altos y no respetar espacios de incapacitados) no se les refrendará la Visa Láser”.

TRUMP no quiere mexicanos infractores, ni que causen problemas en aquel país.

Ah… Bueno.

De esta forma restringirán la expedición de Visas y el ingreso de extranjeros a la tierra del tío Sam.

ANGEL RODRIGUEZ DE LA ROSA “EL MEXICO”

El domingo se fue ANGEL RODRIGUEZ DE LA ROSA.

Por muchos años fue fotógrafo de prensa en un cotidiano matamorense.

Era fuerte. Muy fuerte, pero sucumbió tras sufrir un derrame cerebral que lo postró por varios años y, finalmente, vencerlo la neumonía.

Fue de los primeros residentes de la Colonia Periodistas.

Caminamos muchos kilómetros juntos, como compañeros de trabajo.

A su familia, nuestras firmes condolencias, deseando resignación.

Descanse en paz, el famoso “MEXICO”.

Por hoy, es todo.

P.D.- El E-mail…

AFORISMOS

Un aforismo es, según nos dice la Real Academia Española (RAE), una sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte.

Del latín aphorismus, y este del griego ?φορισμ?ς (definir), un aforismo es una declaración breve que pretende expresar un principio de una manera concisa, coherente y en apariencia cerrada.

Parece que el término aforismo fue utilizado por primera vez por Hipócrates. Y fue posteriormente aplicado a la ciencia y, finalmente, a todo tipo de principios.

He aquí unos ejemplos de aforismos:

Lo que no te mata, te hace más fuerte. – Friedrich Nietzsche.

El tiempo perdido nunca se vuelve a encontrar. – Benjamín Franklin

A algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro. – Chesterton.

La duda es uno de los nombres de la inteligencia. – Jorge Luis Borges

Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad. – José Martí.

Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin, o conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien. – Antonio Machado.

El futuro nos tortura, el pasado nos encadena. He aquí por qué se nos escapa el presente. – Gustave Flaubert.

Pero hoy nos queremos detener en Baltasar Gracián (1601-1658), nuestro escritor español del Siglo de Oro, como máximo exponente de la creación de aforismos.

Gracián construyó a partir de frases breves un estilo muy personal, contundente y concentrado, con gran capacidad para jugar con las palabras y relacionarlas con ideas.

He aquí tan sólo dos ejemplos de sus aforismos:

“Atención a no errar una, más que acertar ciento.

La censura popular no tendrá en cuenta las veces que se acierte, sino las que se falle.

Los malos son más conocidos por murmuraciones que los buenos por aplausos.

Todos los aciertos juntos no bastan para desmentir un solo y mínimo error”. Baltasar Gracián.

La realidad y las formas.

Los malos modos todo lo estropean, hasta la justicia y la razón.

Los buenos todo lo remedian: Doran el no, endulzan la verdad y hermosean la misma vejez.

En las cosas tiene gran parte el cómo.

Lo más estimado en la vida es un comportamiento cortés.

Un bel portarse resuelve singularmente cualquier situación.

Señorío en el decir y en el hacer”. Baltasar Gracián.

Releyendo a Gracián y sus aforismos uno se pregunta: ¿Fue Baltasar Gracián quien escribió los primeros libros de autoayuda?.