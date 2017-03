Licenciado en decencia…

La Senadora panista Sonia Rocha, respaldada por algunos correligionarios, presentó una iniciativa de ley para imponer como requisito estudios profesionales a quienes quieran legislar, a quienes quieran ser Diputados.

Por supuesto que es una propuesta que parece seria, coherente con nuestros tiempos, hasta llena de buena voluntad y hace pensar que por fin se quieren hacer las cosas bien para que cambie este país donde sus Congresos son indignos ya que sus miembros, la mayoría para no dañar a los decentes y trabajadores, le insisto, la mayoría, no pasan de ser levantadedos cobardes, saqueadores, de esos que exigen moches o se dan vida de reyes a cambio de favorecer al poder con sus votos o su silencio.

Pero solo parece una propuesta seria la realidad no lo es, con una ley de ese tipo se le cerraría la puerta de acceso al poder al 95 por ciento de los mexicanos, más aún, el tener de Diputados a personas brillantes en las escuelas o que han sabido comprar buenos títulos profesionales no es garantía de que tendremos buenos gobiernos ni buenas leyes.

Ahí tiene al Doctor Carlos Salinas de Gortarí, al Doctor Ernesto Zedillo, al Maestro Felipe Calderón, al Maestro en ciencias de no sé qué que se llama Enrique Peña Nieto y le podría mencionar a muchos personajes con títulos profesionales pero que no pasan de ser los causantes principales de las desgracias de este país, de la pobreza de su gente, de la baja calidad educativa, de que en nuestros hospitales del ISSSTE se mueran pacientes en sus salas de espera porque no hay médicos que les atiendan.

Otra verdad es que un Diputado requeriría ser todólogo para saber de todo lo que se habla en un Congreso, ahí se tocan todos los temas, desde los que tienen que ver con medio ambienta hasta fiscalización y distribución de presupuestos, desde construcción hasta política, entonces no, no va por ahí.

Es más, ni siquiera se necesita tanto para que una persona, hombre o mujer, sea buen legislador, bastaría con que fuera honesto, de esa manera tendría la capacidad para gastar de manera correcta el presupuesto que le dan para que pague sus asesores, sus casas de gestión, entre muchas cosas más.

De qué nos sirvió, por ejemplo, que la maestra Elba Esther Gordillo Morales haya sido legisladora si jamás se atrevió a tocar el tema educativo con seriedad, jamás quiso que se obligará a depurar las nóminas de la SEP, ni contratar funcionarios capacitados en el tema en dicha dependencia, es más, da la impresión de que ni siquiera intento que se obligará a contratar maestros que por lo menos supieran escribir su nombre y no a quienes les pudieran comprar las plazas o se las ganaran a cambio de caricias, por consanguineidad o compadrazgos.

Obvio que Diputados, Locales y Federales, con cartas académicas los hemos tenido y muchos, algunos hasta presumiendo reconocimientos nacionales e internacionales y, atinó, nada han hecho y nada hicieron por mejorar las condiciones de este México lindo y querido o sus respectivos Estados.

Ese, el de exigir estudios profesionales a quienes aspiren a un cargo público no es el camino para resolver nuestros problemas, no, lo que en realidad urge es que en el Congreso de la Unión y todas las legislaturas locales le dejen de hacer al tonto e impongan como requisitos de elegibilidad a puestos de elección popular las pruebas de control y confianza, exámenes psicológico y toxicológicos y si, hasta exámenes de salud.

Con esos requisitos se quedarían fuera del poder los mariguanos, loquitos de ambición y poder, los rateros, los indecentes que solo buscan como agarrar el dinero que no es propio y tener a su disposición a mujeres y hombres que les complazcan en todos sus gustos.

Acertó, necesitamos licenciados en decencia, a hombres y mujeres que con honestidad le entren a la política, que puedan enfrentar nuestros problemas y nos dejen la tranquilidad de que por lo menos lo hacen de buena fe y se rodearán de los mejores para lograr sus metas.

Le insisto, es demagogia eso de querer imponer licenciaturas como requisito de elegibilidad a los legisladores, es hasta una locura, a nuestro país no le falta inteligencia, lo que le hace falta es gente decente y sentido común, hombres y mujeres en el poder que se la deban al pueblo y no a sus padrinos, si, que trabajen para nosotros no para sus carteras o cuentas bancarias de sus cómplices, licenciados en decencia pues.

En otras cosas… Por instrucciones del Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, el Secretario de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Migliolo entregó nueve nombramientos a los presidentes de los Consejos Distritales y los invitó a trabajar por un mismo objetivo que es el bienestar del sector rural, ya que el campo tiene prisa y al que atenderlo.

A través de cuerpos académicos y programas educativos acreditados por su calidad a nivel nacional, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fortalece la investigación y la formación de expertos en las ciencias forenses y criminalística.

El trabajo que desarrolla la UAT en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), se enfoca a líneas de investigación relacionadas con los problemas sociales y migración; ciencias forenses y criminología; legislación e impartición de justicia.

La Doctora en Ciencias Penales, Karla Villarreal Sotelo, explicó que la creación del Cuerpo Académico de Criminología (CAC), ha fortalecido una importante producción en libros, artículos y capítulos de libros, así como en la creación de redes de colaboración y proyectos científicos.

Se acerca el calor y bien vale la pena reconocer el esfuerzo que hará el municipio de Victoria para recuperar las instalaciones de agua potable en todas las escuelas de la ciudad, revisaran tinacos, tuberías, los filtros y garantizaran el buen funcionamiento de baños.

La idea, dijo Oscar Almaraz Smer, es evitar enfermedades en los niños de edad escolar y tener garantizada el agua potable en todas las escuelas del municipio.

