SE ACELERAN EX ALCALDES

Nuevamente ex alcaldes del PRI se vuelven a emocionar, con la posibilidad de conseguir alguna candidatura en las próximas elecciones. Por un lado está DANIEL PEÑA TREVIÑO, quien una vez más alza la mano para ser tomado en cuenta. DANIEL ya empezó a sostener reuniones con gente de la sociedad civil, en busca de apoyo. Cierto es que tiene en contra el no haber podido sacar la candidatura de su esposa ELSA TAMEZ en las pasadas elecciones, pero una cosa es precisamente la mujer, y otra muy diferente él como político. Y otro que también anda medio alborotado es RAMON GARZA BARRIOS, quien ha hecho circular la versión de que pudiera lanzarse como candidato por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), si es que estos se lo piden. Lo más seguro es que esto sea un simple amague de RAMON para ser tomado en cuenta. Lo cierto es que RAMON tampoco pudo sacar la candidatura de su pupilo HECTOR CANALES GONZALEZ en la pasada elección, y por lo tanto tampoco trae las barajas de su lado.

ATACAN A PEPE ZAPATA “MAFIOSOS” DEL DEPORTE

A raíz de que JOSE ZAPATA, director de Deportes del gobierno municipal le quitó las canchas deportivas a las “mafias” de fútbol y otros deportes, que se habían apoderado de las mismas y hacían tremendo negocio, los directivos de las ligas deportivas afectadas con dicha medida se han confabulado para atacar a PEPE, pues evidentemente están molestos por el hecho de que ya no están haciendo negocio. Es por eso que se han empezado a verter algunas críticas a través de redes sociales contra PEPE, pero en este sentido el titular del Deporte no debe preocuparse para nada, pues quienes saben como está la situación, entienden que es la reacción de que se hayan pisado muchos callos. Afortunadamente las canchas deportivas ahora son utilizadas por los niños y jóvenes, muchos de los cuales no tenían esa oportunidad antes, porque las ligas las tenían secuestradas.

ALTA INCIDENCIA DE INFLUENZA

Aunque las autoridades sanitarias se niegan a aceptarlo, hay una situación grave de muchos casos de influenza en Nuevo Laredo. No es una epidemia, pero si siguen apareciendo más casos, podemos llegar a ello. Se entiende que las autoridades de Salud no quieran alarmar a la gente, pero también hay que considerar que se debe avisar la situación para extremar precauciones. No hay hospital, público o privado, que se salve de la alta incidencia de influenza, por lo que evidentemente algo se tiene que hacer al respecto.

RESPUESTA RAPIDA EN SERVICIOS PUBLICOS

De reconocerse la respuesta casi inmediata que están dando en la Secretaría de Servicios Públicos a las peticiones ciudadanas. Y es que no es por nada pero se hacen reportes de falta de altos, bacheo, limpieza, alumbrado público y otras, y se atienden casi de inmediato. Claro que habrá casos que se tarden, pero más del 80 por ciento de las peticiones reciben rápida atención. Y bueno esto demuestra una vez más la efectividad de IRMA RICHER DE LEON, titular de la dependencia, pero también de mucha de la gente a su cargo, entre ellos las siempre atentas MAYRA MONCADA y AIRALY PEREZ.

CICLO DE CONFERENCIAS POR EL DIA DE LA MUJER

La reconocida periodista DENISE DRESSER estará este miércoles en Nuevo Laredo. Viene a participar en un importante ciclo de conferencias que se llevará a cabo este con motivo del Día Internacional de la Mujer, esto en el teatro experimental del Centro Cultural de Nuevo Laredo a partir de las cuatro de la tarde. DENISE presentará el tema “La Mujer en México, de la Sumisión a la Participación”. Previamente la dirigente electa del PAN de Nuevo Laredo, IMELDA SANMIGUEL SANCHEZ, participará con la conferencia “Equidad de Género, Motor de Desarrollo en la Sociedad” y al final estará IVONNE VELASCO con el tema “La Trayectoria del No Ser, al Ser”. La entrada es gratis.

CAMBIO DE HORARIO

Para este domingo 12 de marzo está programado el cambio de hora en la frontera norte del país, por lo que hay que adelantar una hora los relojes. Hay que recordar que en la frontera se inicia más temprano el horario de verano, debido a que se está acorde al cambio de horario que aplica Estados Unidos. Por lo tanto se recomienda que el sábado al acostarse se adelante una hora al reloj para amanecer con el nuevo horario, en el entendido de que a las dos de la mañana automáticamente pasarán a ser las tres de la mañana. Este horario se mantendrá hasta el 5 de noviembre. En el resto del país el horario cambiará hasta el 2 de abril. Y claro que como siempre los fronterizos nos veremos afectados por el desfase de tres semanas en la hora.

TOROS, A UNO DE QUEDAR FUERA

Pese al intenso apoyo de la afición, el equipo de baloncesto Toros de Nuevo Laredo, no pudo en el tercer juego de la serie con Fuerza Regia de Monterrey y perdieron su tercer juego consecutivo, por lo que ahora basta que pierdan un juego más para quedar eliminados y no poder pasar a la final. El siguiente juego será este jueves también en Nuevo Laredo, por lo que Toros están forzados a ganar para ir a Monterrey y tratar de hacer la grande ganando los dos juegos de visita, lo que a decir verdad está difícil, más no imposible. Por cierto que muchos de los funcionarios que acudieron al partido se quedaron con las ganas de que llegara el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA. Se dijo que estaría presente, pero no fue así.

LO ULTIMO

El reynosense OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ rechazó que vaya a renunciar al PRI para irse a MORENA. Y tras su aparición para aclarar tal situación, LUEBBERT volvió a subirse al escenario político, tanto así que hay quienes consideran que sería bueno que volviera a dirigir al tricolor en Tamaulipas. Se dice que es el único que podría reunificar al priísmo. ¿Será?… La regidora independiente, GUADALUPE CARMONA “Mamá Lupita”, pretendió defenderse de los señalamientos que le hicieron algunas personas que se dicen afectadas por ella. Sin embargo por lo visto lejos de ayudarse se perjudicó más, pues no pudo explicar por qué anda de alborotadora en un ejido. Eso no le compete en su labor como edil… Que la Secretaría de Obras Públicas está llena de pediculosis, pero no precisamente de gente piojosa, sino de los que se encargan de pedir lo que sigue de la mentada palabrita. (El que entendió, pues entendió)… Y para finalizar la siempre tan pedida adivinanza… ¿Quién es la empleada de una de las oficinas de la planta alta de la Presidencia Municipal (lado sur) a la que le apodan “La Fiestera”?, por aquello de que “le encanta andar regalando el pastelito”, jejejeje.

