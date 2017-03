Jennifer Lopez anda de romance con ex beisbolista

Una fuente contó que la nueva pareja “han estado viéndose durante unos meses y estuvieron juntos en Los Ángeles

Agencias

Nueva York.- Por varios meses Jennifer Lopez y Drake alimentaron los rumores de un posible romance entre ambos, pero lo cierto es que la cantante está interesada en otra celebridad: el ex béisbolista Alex “A-Rod” Rodriguez.

Una fuente cercana a la también actriz indicó a la revista People que ambos comenzaron a salir hace algunas semanas, y que ella “está entusiasmada”. No obstante, la ex esposa de Marc Anthony está tomándose la amistad con calma, ya que él tiene un largo historial de infidelidades y relaciones con figuras del espectáculo.

Entre ellas se destacan Kate Hudson y Cameron Diaz. “Él ha estado cerca de su familia y a ella le gusta que él sea padre. Pero está siendo precavida porque sabe que es mujeriego. Por ahora, es algo divertido. Ella está soltera y disfruta al salir con él”, dijo una amiga de Lopez a la publicación estadounidense.

Rodriguez se separó en el año 2008 de su esposa, Cynthia Scurtis, quien lo acusó de haber sido infiel. Poco antes se le había vinculado sentimentalmente con Madonna, pero la “Reina del pop” negó la relación.

Recientemente el ex deportista terminó un noviazgo de un año con la empresaria tecnológica Anne Wojcicki, cofundadora de la firma 23andMe y ex esposa de Serguéi Brin, uno de los responsables de Google.

“Tal vez al final, eran un poco diferentes”, dijo otra fuente sobre A-Rod y la ex esposa del co-fundador de Google, Sergey Brin. Igualmente a Rodríguez se le ha relacionado con estrellas como Madonna, Kate Hudson y Cameron Diaz. Por otro lado, la estrella de “Shades of Blue” recientemente desmintió los rumores de que tenía una relación con el rapero Drake.

“Déjame aclarar esto: No estoy con Drake “, dijo en The Daily Show With Trevor Noah. J.Lo apuntó en los Grammy que alguna vez ella y el artista “habían salido”. Sobre la nueva pareja, los representantes de ambos no han hecho mención alguna.