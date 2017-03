Como JULIO CESAR después de la batalla de Zela al dirigirse al senado de Roma, el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA “vino, vio y venció”, al retornar a su cuna política con la totalidad de los astros alineados a su favor, y con la unidad política que requiere Tamaulipas para ir con todo para su transformación social y su desarrollo político.

CABEZA DE VACA lució magnánimo en la victoria: Fue parco en su expresión y dejó que su invitado especial, el director nacional de INFONAVIT, su ex compañero de legislaturas en las Cámaras Alta y Baja del Congreso de la Unión, DAVID PENCHYNA GRUB, luciera su obra como responsable del Instituto que acopia recursos de obreros y patrones, para resolver la urgencia social de vivienda digna para los trabajadores.

Y así fue: desde su espacio central en el presídium de la ceremonia de entrega de certificados de propiedad del complejo habitacional ‘Hacienda del Sol’, en Reynosa, el gobernante tamaulipeco siguió con paciente atención la dialéctica discursiva del promotor de vivienda SABAS RODRIGUEZ GONZALEZ, quien habló de la importancia social de INFONAVIT como generador de bienestar y desarrollo.

Y aplaudió el discurso magistral de PENCHYNA, cuando el funcionario hizo una pormenorizada reseña sobre la mecánica de operación del Instituto.

Y en su intervención, el director nacional de INFONAVIT -parte importante en el último tramo de la carrera política del gobernador tamaulipeco-, no pudo evitar que la nostalgia le diera un mordisco a su discurso, al recordar a FRANCISCO como su compañero de legislatura en las Cámaras de Diputados, y senadores después.

Con todos los hilos

Nadie lo tenía previsto.

Pero, de pronto, empezaron a llegar alcaldes de todos los rincones de la geografía tamaulipeca.

A distancia, entre los lomeríos de la emblemática colonia popular ‘Puerta del Sol’, se avistó con su notoria sonrisa el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

Los reporteros lo tomaron literalmente por asalto.

‘Encañonado’ con cámaras y grabadoras, RIVAS CUELLAR habló de los avances de Nuevo Laredo y su propuesta de que los presidentes PEÑA NIETO y DONALD TRUMP se entrevisten en Nuevo Laredo para dirimir allí la agenda bilateral.

A un extremo, se deslizó sigilosa, una suburban.

En la portezuela, un ‘logo’:

Altamira.

ALMA LAURA AMPARAN, la esposa de JUVENAL HERNANDEZ, arribaba al espacio del evento.

De Mier, bajito como su padre, también ex alcalde, apareció el edil de aquella ciudad mágica, ROBERTO GONZALEZ HERNANDEZ.

A unos pasos, una estampida de reporteros ‘acorraló’ a otro personaje de la política estatal.

Los trabajadores de la información solo dejaban ver, al centro, una figura menudita.

Era MAGDALENA PERAZA.

Habló, por supuesto, de los encantos naturales de ese bello pedazo de cielo: Tampico.

De sus atractivos y de su plan de impulso a la zona conurbada.

De su puerto, su cielo, su playa, su gente.

MAGDALENA encantó a los reporteros y se los ganó con la naturalidad de su carácter.

Incluso, cuando dijo no haber asistido a la ceremonia de aniversario del PRI, “porque no me invitaron”.

“Y no estoy enojada… Yo no me enojo”, aclaró, cuando le preguntamos si la promoción de la conferencia de la ex primera dama MARTA SAHAGÚN, en Tampico, debía tomarse como un anticipo de su cambio de partido.

“No”, contestó.

“MARTHA SAHAGUN es mi amiga”, citó, mientras se aproximaba a la alcaldesa anfitriona del evento, MAKI ORTIZ.

Y subrayó:

“Como MAKI, quien es de otro partido, pero también es mi amiga. Aquí a MAKI -subrayó la maestra dirigiéndose a su similar de Reynosa- Tampico le debe la construcción del Hospital Canseco, pues cuando fue Subsecretaria de Salud impulsó ese proyecto”.

MAKI sonrió con una expresión de gratitud.

Y admitió que, en efecto, cuando estuvo en el gabinete presidencial en el área de Salud, tuvo oportunidad de empujar algunas obras… entre ellas el Hospital Canseco, uno de los de mayor importancia en la zona de las Huastecas.

JORGE NAVARRO, quien ganó la presidencia municipal de ciudad Díaz Ordaz postulado por el Partido Encuentro Social, de su coterráneo ABDIES PINEDA MORIN, pasó casi inadvertido.

Pero fue otro de los jefes políticos municipales que acompañaron al Gobernador en su día de gloria.

De otro lado, irradiando la luz propia de su singular presencia política, el presidente municipal de Matamoros, JESÚS ‘Chuchín’ DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, avanzó a trancos hacia el núcleo de la ceremonia, dejando a su paso vestigios de su acendrada formación humanista.

Y de la capital victorense acudió otro de los personajes clave de la política estatal priista, el alcalde OSCAR ALMARAZ SMER, uno de los ediles más polifacéticos de Tamaulipas, que lo mismo colabora personalmente en los trabajos de Limpieza de la ciudad, que en los de encalichamiento.

Apenas este fin de semana celebró, trabajando, su cumpleaños, que más tarde concretaría en una concurrida fiesta campestre en ¿Los Troncones’.

Esa concentración de alcaldes, mostró fehacientemente que Tamaulipas tiene un gobernador con todos los hilos del poder en la mano.

Un feliz reencuentro

Sin embargo, el reencuentro político entre el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y la alcaldesa de su cuna política, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, disipó versiones y rumores venenosos que hablaban de un distanciamiento.

Allí, en presencia de los principales actores de la entidad, FRANCISCO y MAKI se prodigaron el abrazo del reencuentro, con el diputado JESUS MARIA ‘Chuma’ MORENO como testigo, y con la aquiescencia del Secretario de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES, uno de los principales activos del ‘gabinete’ cabecista, cuya meteórica evolución política lo muestra como el ‘candidato natural’ a senador de la república.

MAKI incluso, tuvo a su cargo el discurso de bienvenida al Gobernador y sus invitados especiales.

Fue, también, un feliz día de gloria para MAKI ORTIZ, pues sin proponérselo, fue anfitriona del Gobernador; el director de INFONAVIT; de los Secretarios del Gabinete y de los alcaldes de otras latitudes.

Un Día de Gloria

¿Quién organizó la logística del evento?.

Vaya usted a saber, pero la maciza concurrencia mostró a un Gobernador fuerte y bien posicionado, con los pies bien puestos sobre el escenario presente y futuro, pues aunque un retraso en el vuelo que lo trajo a Tamaulipas canceló el almuerzo programado a temprana hora en el Holliday Inn periférico, el ajuste de tiempo hecho en el feudo de Don RAMIRO GARZA CANTU, al poniente de la ciudad, arrojó nueva luz sobre el horizonte político de corto plazo.

Gente cercana al Primer Círculo del Poder estatal, afirma que el celebérrimo constructor reynosense quiere a FRANCISCO ‘como a un hijo’, y que de allí a que uno de los sobrinos sea nominado para el trienio que sigue, solo hay un paso.

¿RIGO?, se preguntan.

Quizá, responden.

Pero de entre los invitados de FRANCISCO, destacan otros personajes.

‘CHUMA’ MORENO, FRANCISCO GARZA DE COSS y ANGEL GARZA.

¿Qué hay para ellos?.

Lo ignoro.

Lo que sí sé de cierto es que al interior del cabecismo hay una palabra clave:

Disciplina política.

Y eso lo saben todos.

¿Y los delegados?.

Por allí andaban RABINDRANATH JUAREZ MAYORQUIN, MARIA DE LOURDES FLORES MONTEMAYOR, SERGIO GUAJARDO MALDONADO y ROBERTO DANWING MARROQUIN, de Gobernación, SEDESOL, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano e INFONAVIT, con la posibilidad de ser sustituidos en cualquier rato, tanto por la competencia política priista dentro de los grupos que aspiran al poder estatal, como por la indudables propuestas ya hechas ante el gobierno del centro por el gobernador.

Otras liebres lampareadas del priismo institucional que concurrieron, fueron también MARIO LOPEZ VILLARREAL y FEDERICO ALANÍS PEÑA.

Nada.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.