Recortes masivos de Donald Trump en ciencia: no se salva ni la NASA

Los peores presagios comienzan a confirmarse. El Gobierno de Donald Trump ha presentado su primer borrador para los Presupuestos de 2018, que incluye recortes masivos en ciencia. Tal y como informa The Washington Post, el Ejecutivo pretende reducir la inversión de la Agencia de Protección Ambiental (-31%), el Departamento de Agricultura (-21%), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (-18%), el Departamento de Energía (-6%) e incluso la NASA (-1%). El documento, con el título America First: A Budget Blueprint to Make America Great Again, incluye importantes aumentos del gasto militar estadounidense (+9%) y de la seguridad nacional (+7%).

Las amenazas presupuestarias de Donald Trump sobre las agencias civiles sobrevolaban la esfera política norteamericana desde hace días, según recogió Science. El documento presentado debe ser aprobado por el Congreso estadounidense, donde el Partido republicano tiene mayoría, con el fin de que comience a ser aplicado en el inicio del año fiscal (1 de octubre, en Estados Unidos). El borrador oficializado por la Administración Trump es un punto de inflexión inédito en cualquier Gobierno norteamericano, dado que ningún Ejecutivo hasta ahora había presentado recortes tan drásticos en investigación e innovación.

Una de las entidades más afectadas por las reducciones presupuestarias serán los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), que verán recortado su presupuesto en 6.000 millones de dólares (una quinta parte), algo totalmente inédito -hasta George W. Bush, firme opositor de la investigación en células madre, aumentó su presupuesto-. La institución científica es una de las más importantes del mundo en investigación sobre medicina personalizada, lucha contra el envejecimiento o estudio de enfermedades crónicas y patologías infecciosas. “La inversión en I+D ha sido clave desde el fin de la II Guerra Mundial para la prosperidad y la seguridad nacional. Pero el Gobierno de Trump ha señalado que la ciencia financiada por el Ejecutivo es demasiado extensa”, afirman desde el Washington Post.

Los recortes en la Agencia de Protección Medioambiental, dirigida ahora por el escéptico del cambio climático Scott Pruitt, es otra de las organizaciones afectadas. La reducción del 31% de la inversión en la EPA (2.600 millones de dólares menos) supondrá la suspensión inmediata de algunos de sus programas, como la iniciativa sobre la limpieza de la Bahía de Cheseapeake o el Consejo de Seguridad Química. El borrador, de momento, no realiza ninguna mención sobre la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, que tiene un programa de ayudas y subvenciones anuales de 7.000 millones de dólares para apoyar a los investigadores. Trump tiene como objetivo recortar 250 millones de dólares en ayudas ofrecidas por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), perjudicando directamente a la investigación marina y de costas, además de a los programas educativos y de divulgación.

El documento con las líneas presupuestarias que pretende aprobar Trump también incluye un recorte del 17,9% en el presupuesto del Departamento de Energía, que gestiona, entre otros, el importante Laboratorio Nacional de los Álamos, famoso por ser la instalación donde se creó la bomba atómica y que trabaja actualmente en la investigación de energías renovables, astrofísica y física de partículas, nuevos materiales o computación. En particular, el Gobierno norteamericano pretende disminuir en 900 millones de dólares el gasto destinado a la Oficina de Ciencia de este Departamento, una reducción que probablemente provocará la suspensión de líneas de investigación sobre energías renovables y eficiencia energética. La medida está en la línea con el escepticismo sobre el cambio climático mostrado por Donald Trump, que se ha comprometido a recuperar el carbón en las zonas más deprimidas de Estados Unidos.

La disminución del gasto en la NASA también provocará, probablemente, el fin de proyectos como el programa de satélites GoreSat, impulsado por el vicepresidente Al Gore, que tenía como objetivo monitorizar las tormentas solares y el clima de la Tierra. Estos recortes se explican por la apuesta de Trump de abandonar los programas de investigación centrados en nuestro planeta, con el fin de promover iniciativas para explorar el espacio. El presupuesto del Gobierno apoyará la nueva misión Europa Clipper para sobrevolar la intrigante luna de Júpiter y blindará la inversión en los programas del Space Launch System y de la cápsula Orión. Los recortes en la NASA provocorán la suspensión de una iniciativa impulsada directamente por Obama, Asteroid Redirect Mission (ARM), un proyecto para redirigir objetos que pudieran suponer una amenaza para la Tierra.

El borrador de Trump incluirá un espectacular incremento del gasto militar que, según Financial Times, aumentará en 54.000 millones de dólares. Su estrategia también incluye la disminución de la inversión en el Departamento de Estado, con recortes estimados en los programas de ayuda al desarrollo o en el gasto en Naciones Unidas. El incremento de la inversión en Seguridad irá dirigida a la contratación de más fuerzas policiales y a la construcción del polémico muro en la frontera con México. Las medidas anunciadas aún necesitan la luz verde del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, el borrador de Trump seguramente cause una reacción de la comunidad investigadora a nivel internacional, que ya prepara una Marcha por la Ciencia para el próximo 22 de abril.