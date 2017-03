Con caries 30% de los alumnos  de las primarias

Nuevo Laredo, Tam.- Casi el 30 por ciento de la población estudiantil de educación primaria sufren problemas de caries, principalmente en las escuelas de gobierno.

Alejandro Marín Franco, miembro del Colegio de Dentistas, dijo que haciendo un comparativo entre escuelas de gobierno y escuelas particulares, son en las primeras donde se ve más elevado el incremento, pues se han encontrado con casos como perdida prematura de dientes temporales, infección de dientes recién erosionados, situación considerada grave, debido a que genera otro problema más.

“Tenemos muestreos de las escuelas y tenemos un índice bastante elevado aproximadamente por hablar en números redondos del 25, 30 por ciento de la población estudiantil de primarias con caries, las caries dentales son un problema grave para los niños, les repito se encuentran niños con caries muy avanzadas”, dijo.

El doctor, aseguró que los niños de estatus social más elevado son los que presentan más caries, principalmente por el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, pero son más los casos en escuelas públicas.

“El consumo indiscriminado de dulces y la falta de higiene es el principal problema, yo como les digo a los niños, no hay necesidad de que no consumas dulces, el problema es que no hay higiene, yo como odontopediatra si los dejo que coman dulces, pero de manera mesurada”, destacó.

Marín Franco, destacó que hay niños que apenas les están saliendo los dientes y ya los tienen dañados.