Pide Magdalena evitar abusos en Operativo Grúa

Tampico, Tam.- Luego de las constantes inconformidades por parte de la ciudadanía tampiqueña por abusos durante los operativos Grúa al retirar vehículos indebidamente, incluso cuando los propietarios se estacionan frente a su propio domicilio; la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, indicó que exigirá a la dirección de Tránsito del Ayuntamiento, realizar esta labor de manera honesta, sin afectar a la población.

“Vamos a tomar medidas muy serias en Tránsito en cuanto a la operación grúa, no es posible que los ciudadanos se vean afectados en sus derechos porque la grúa se lleva sus vehículos, inclusive enfrente de sus casas, y eso no lo vamos a permitir”, precisó la alcaldesa.

La presidenta municipal, puntualizó que instruirá al director de Tránsito de Tampico, Capitán, Miguel Ángel Santiago Cristóbal, para solucionar dicha problemática de manera inmediata.

“Le pido una disculpa a la ciudadanía que ha sido víctima de estas situaciones y me comprometo que vamos a poner orden”, concluyó.