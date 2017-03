‘Clavellina’, se enraizó en tierras victorenses

Virginia Oramas trajo a Victoria unas ‘podas’ de esta planta nativa de Jalisco que ahora luce sus flores en el 17 Juárez.

Por Jacqueline Cárdenas Ledezma

Virginia Oramas, maestra jubilada del Tecnológico de Victoria, trajo podas de Clavellina (planta no nativa de Tamaulipas) hace más de 25 años, desde su natal Jalisco que fueron plantadas en la Alameda del 17, así como en otros puntos de la ciudad.

Cada año, la señal más clara de que la primavera comienza son las flores de color rosado que brotan de un majestuoso árbol conocido como “Clavellina”, un ejemplar que se encuentra en el 17 Hidalgo y Juárez y también en el 13 y 14 Carrera Torres. Esta planta es nativa del estado de Jalisco, pero abrazó el suelo tamaulipeco, gracias a las manos de la profesora Virginia Oramas, quien también reforestó los jardines del Tecnológico de Victoria.

Este árbol le trae recuerdos de su infancia, detalla la catedrática, quien nació y creció en el sur de Jalisco, justo en las faldas de los volcanes de Colima. La maestra Virginia relató que emigró a esta capital hace más de 30 años, después de que el sismo de 1985 dejara un panorama desolador en la Ciudad de México y que también causara severos daños al Estado de Jalisco.

“En las faldas de los volcanes de Colima, hay una barranca que se llama la Barranca de las Margaritas y justo ahí crecen estas especies de árbol, solitos nacen en una forma extraordinaria. Cuando yo era muy chica fui a esa barranca y en el momento que miro hacia arriba y veo la Clavellina, me enamoré de este árbol, fue lo máximo. Años después me caso y consigo un pedazo de rama y lo siembro en mi casa, pero en el año del 86 me vengo a Tamaulipas, en el 84 había sido la helada en Ciudad Victoria y no quedaban árboles en la ciudad, entonces me dedico a reforestar el Tecnológico”.

Durante las vacaciones de Semana Santa en el año del 89, la maestra viaja a Jalisco para visitar a su familia y con la intención de traerse una rama de Clavellina para Tamaulipas. Cuenta que cuando regresa a Ciudad Victoria, las podas prenden muy rápido y dan sus primeros retoños en el patio de su casa.

“El origen de la Clavellina del 17 y de todas las demás, es este árbol que creció en mi casa, porque yo regalé ramitas a las personas que me pedían, entre esas personas estaba un jardinero de la Alameda 17 que se llevó unas cuatro ramitas para sembrarlas en esos jardines, de esos árboles se han llevado más ramitas porque hay más en otras partes de Victoria. También hubo otra señora de las que formaban el Club de Anacahuita, que el jardinero la remitió aquí, me pidió que le regalara ramitas y mi esposo se las cortó y es el árbol inmenso que está en la Calle Carrera Torres”.

Más Clavellinas fueron sembradas en los camellones de la calle 8, pero varios de estos ejemplares fueron talados para realizar los trabajos de modernización de la Avenida Tamaulipas, lamentó Virginia.

“Yo fui una de las personas que fue a protestar por la tala de árboles en esa avenida, pero si quedaron algunos por la Avenida Tamaulipas. Hay uno muy bonito por el 27 Aldama, es de un alumno mío y se de otro en el municipio de González, también de un alumno mío que me pidió una ramita y se fue hasta González”.

A la planta le ha gustado Victoria, se ha enraizado en esta tierra y se ha reproducido decenas de veces, tiene hijos por toda la ciudad, en casas, camellones, jardines y plazas, expresó Virginia.

¿Qué bondades tiene esta planta?.

“Tiene mucha vida, porque si te acercas a esta planta puedes apreciar cuantas clases de hormigas circulan por sus ramas, cuantas abejas polinizan la ciudad, aparte la flor es preciosa y tiene un néctar que le gusta mucho a las abejas. Entonces en los camellones donde está sembrada ayuda a oxigenar la tierra”, puntualizó.

La Clavellina es un árbol con flores de color rosado y blanco de 15 a 30 metros de alto. Con floración de diciembre a mayo. Se reproduce por esqueje. Es nativa del sur de México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

SABÍAS QUÉ…

