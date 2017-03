Como si de algo sirvieran…

La novedad es que se concretó la redistritación a nivel nacional, por lo pronto no se contempla que disminuyan diputados y la sorpresa es que en el Estado de Tamaulipas habrá 9 distritos electorales, tendremos un Diputado federal más de mayoría en relación a los que teníamos.

¿Ayuda o perjudica?, a botepronto la impresión es que los del INE nos odian, tener un distrito más significa que habrá un legislador federal más con el potencial de ir pidiendo moches por todo el Estado, acomodando a su parentela, novias o novios, cómplices y amigos en las nóminas locales, la estatal, o la federal si es que se les da el caso.

La triste historia que tenemos es que muy pocos Diputados federales, de todos los tiempos, son los que se han aplicado para que nos toque más presupuesto a los tamaulipecos, para que en la distribución de los recursos nos vaya bien, el asunto se pone peor si le digo que casi ninguno se ha dado a la tarea de que se fiscalice el gasto, se revise que realmente se aplique como debe ser y en donde debe ser o, tan simple, que regrese a su distrito a preguntar qué se necesita.

¿Se acuerdo del nombre del Diputado federal que eligió en el 2015?, no es broma, hace poco tiempo una de esas empresas encuestadoras y de marketing político se avocó a preguntarle a la gente al respecto, para desgracia nuestra solo uno de cada 10 mexicanos supo responder de inmediato el nombre de su legislador, dos más tardaron pensándolo y el resto se equivocó o de plano no supo.

Eso sí, es bastante sencillo buscar en las nóminas municipales, de los Estados o la federal a los amigos de la mayoría de los Diputados federales, o como proveedores, porque esa es la realidad, estos hombres y mujeres utilizan sus puestos para el saqueo, tráfico de influencias y como trampolín político, esto último sería lo menos manos si el acceso al poder estuviera por la vía de la chamba pero no es así, llegan y se perpetúan como legisladores a cambio de callarse, apoyar iniciativas que les hacen bien a sus jefes o sus partidos, pero no por servir a México, la prueba es la situación que atravesamos.

Por supuesto que en la teoría tener un legislador más que se elija en Tamaulipas sería una ventaja, le dará más fuerza a la bancada local, mayor capacidad de negociar presupuestos para el Estado, además pudiera darse la situación de que ahora si regresen a territorio, ahora si trabajen, y ahora si traigan beneficio con la expectativa de que se podrán reelegir.

Hoy nos lamentamos tener un Diputados o Diputada más porque no les vemos su utilidad, los actuales legisladores no se han tomado la molestia de decirnos que hacen, para qué sirven, por qué nos da la impresión de que no son útiles para nada, que solo le resultan muy caros a la nación y a todas las nóminas.

El legislador más para Tamaulipas, de acuerdo a la distribución que se hizo en el INE, será electo por los ciudadanos de municipios de la conocida zona rivereña, ojalá al paso del tiempo no nos lamentemos de esa “ganancia” que tuvimos, ojalá para la siguiente legislatura cuando veamos a un Diputados o Diputada con aires de perdonavidas ya no broten las palabras de siempre, como si de algo sirvieran.

En otras cosas… Para mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables que carecen de seguridad social, el Gobierno de Tamaulipas a través de la Junta de la Beneficencia Pública invita a las Organizaciones de la Sociedad Civil, (OSC) a participar en la Convocatoria Pública Anual 2017 para la Autorización de Recursos Presupuestarios y Patrimoniales a Proyectos de Coinversión.

El objetivo, es fortalecer los esfuerzos y multiplicar los recursos del gobierno y de la sociedad civil a través de la promoción de proyectos que atiendan problemáticas en materia de salud para mejorar las condiciones y calidad de vida de grupos de escasos recursos, a través de acciones de promoción, prevención y atención.

La convocatoria, emitida por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), es apoyada por el sistema DIF Tamaulipas, Secretarias de Salud y Bienestar Social.

Como producto del trabajo desarrollado en el Cuerpo Académico de Historia e Historiografía Regional, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) concluyeron en dos libros una serie de estudios enfocados a la historia de la educación en Tamaulipas en los siglos XIX y XX.

Al respecto, la Doctora Luisa Álvarez Cervantes, profesora e investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), dijo que las obras son resultado de una investigación de tres años, financiada por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

“Recientemente se publicaron dos obras que tratan sobre la Historiografía de la educación en Tamaulipas; terminamos una investigación donde se da cuenta del estado del conocimiento sobre lo que se ha escrito de la historia de la educación en el siglo XIX y siglo XX en Tamaulipas”.

Dentro de las novedades hay que mencionar que da gusto sentir que, a pesar de muchas cosas, Ciudad Victoria sigue viva, y la prueba fue este fin de semana, hubo miles de personas aprovecharon este puente para disfrutar la Capital y su entorno, conectándose con la naturaleza y su ciudad, y no solo eso, hubo visitantes para eventos como los juegos Lasallistas y el encuentro estatal de ajedrez patrocinado por el Alcalde Oscar Almaraz que ya por la tarde le dio la bienvenida a los paseantes y saludó a las familias que llenaron el tradicional paseo dominical Libre17.

