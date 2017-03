Partido en tres…

Hartos, o en defensa propia, un grupo de ex dirigentes del PRI, ex alcaldes y ex diputados emanados de este partido, encabezan la propuesta de ALEJANDRO GUEVARA COBOS como el futuro dirigente tricolor en el Estado, le pesa aunque no lo crea, al mantense, ser enemigo del ex gobernador TOMAS YARRINGTON, pero más las sombras del ex candidato a gobernador BALTAZAR HINOJOSA y del ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES.

Por parte de BALTAZAR la propuesta es FELIPE GARZA NARVAEZ e incluso ANTONIO MARTINEZ TORRES, ambos parte importante en la derrota del PRI en la elección del año pasado, ambos con muy escasas posibilidades de recomponerle el panorama al tricolor.

Desde el equipo geñista el número uno, o quienes ellos quisieran de presidente del partido, es MANUEL MUÑOZ CANO, hay que decirlo, que parece carta muerta por el reciente nombramiento de CLAUDIA RUIZ MASSIEU como Secretaria General del PRI a nivel nacional, ya que se presume que será ella quien opere nombramientos, candidaturas, negocie en los Estados y se ve muy difícil que se pueda sentar en la misma mesa con el hijo del tristemente célebre MANUEL MUÑOZ ROCHA, quien presuntamente mató a su padre.

En ese sentido, el geñismo tiene su plan B y no es otro que EDGARDO MELHEM SALINAS, a quien ya convencieron de que le puede ir muy bien, de que recuerde sus tiempos de Secretario de Desarrollo Social en Tamaulipas, lo extraordinario es que el todavía diputado federal igual fue operador de BALTA en la campaña anterior, también es de los derrotados.

Ahora, se preguntará porqué tanto interés de GEÑO y BALTA por colocar a uno de los suyos como presidente de partido, la respuesta es muy sencilla, ambos quieren ser candidatos a senadores y nadamás uno podrá hacerlo por la vía que parece segura, la de ir en primer lugar de una fórmula, aspirar a ganar la elección o por lo menos quedar en segundo lugar y acceder al fuero y el poder político como primera minoría, ándele, tipo MANUEL CAVAZOS LERMA.

Según los geñistas, es su jefe el único que puede garantizar un papel decoroso en las urnas, afirman que desde hace tiempo se han ordenado encuestas y no aparece otro que pudiera ganar la elección de senador y hasta se van más lejos, amenazan con que el PRI se podría ir al tercer lugar en caso de no llevar al ex gobernador como candidato.

BALTAZAR por supuesto que tiene su equipo, su grupo, aunque minúsculo, de quienes le quieren, su problema es que ahora si enfrentaría a un peso completo de la política nacional y difícilmente, por influencias, le podría ganar el mandado.

De ALEJANDRO GUEVARA desconocemos en realidad cual es su peso específico, si bien es cierto que quien acá lo impulsa lo tiene en lo local, que el dinero que tienen les da independencia para ir en contra de lo que quiere GEÑO y lo que desea BALTAZAR, también hay que ser realistas y entender que la dirigencia del PRI Tamaulipas no se va a decidir en el Estado, nada podrán hacer desde acá quienes aspiren a la misma.

Un hecho es que los tres grupos se están moviendo cada vez más fuerte, han hecho presencia en todo Tamaulipas durante estos días, para fortuna del PAN y de MORENA, que además del tricolor son los únicos partidos con aspiraciones serias para el próximo año, la realidad es que el PRI parece partido en tres, que sus grupos parecen irreconciliables, que van por lo que queda del pastel y difícilmente se pondrán de acuerdo con sus enemigos internos a la hora del reparto, que por cierto ya no falta mucho y tampoco tiene tan buen sabor como lo imaginan, quien gane necesitará mucho dinero, valentía y un extraordinario cinismo, ¿quién de los tres será el mejor en esos tres aspectos?.

En otras cosas… El gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, anunció que será quien represente a los gobernadores panistas ante el Congreso y que participará este miércoles en una sesión de discusión para la integración de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados.

El mandatario tamaulipeco, explicó que en el encuentro tendrá la oportunidad de expresar su opinión acerca de la integración de la Ley de Seguridad Interior, que servirá para integrar un marco jurídico adecuado para determinar las condiciones de la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad.

“Muy especialmente que haya certeza jurídica al respecto y que haya la posibilidad en el mediano, que es como lo veo yo y bajo ciertas características y circunstancias, también fortalecer lo que son las Policías municipales”, explicó GARCIA CABEZA DE VACA.

En la reunión también serán discutidas las condiciones para la creación de la ley del Mando Mixto Policial.

Por el mejor trabajo de investigación estudiantil, ALDO JOSUE PAVON ROCHA, alumno de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), obtuvo el Primer Lugar del XIX Congreso Internacional de Medicina, Cirugía y Zootecnia realizado en Acapulco, Guerrero.

El joven recibió el máximo reconocimiento por su proyecto “Prevalencia de Anaplasma platys en perros de Ciudad Victoria, Tamaulipas”, en el evento que fue organizado por la Federación Canófila Mexicana (FCM) y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),

