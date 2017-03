Entregan apoyos a 58 escuelas de Laredo 

El alcalde Enrique Rivas explicó que a cada plantel inscrito al programa se destinan alrededor de 380 mil pesos

Nuevo Laredo, Tam.- A través del programa “Mi Escuela Digna y Moderna” implementado por el gobierno municipal, aproximadamente 58 escuelas de nivel básico en la frontera de Nuevo Laredo han sido beneficiadas.

El alcalde Enrique Rivas Cuellar informó durante su visita a la primaria beneficiada Eva Sámano, que para cada institución educativa inscrita al programa se destinan alrededor de 380 mil pesos del presupuesto municipal.

“Aun y cuando no nos compete a nosotros como gobierno municipal estamos obligados, estamos obligados a no dejar abandonadas a las escuelas a no echarles la pelotita al estado o a la federación sino que al contrario cerrar fuertemente para que lo que nosotros podamos hacer más lo que puede hacer el estado, más lo que puede hacer la federación pues estar ayudándole en el tema de educación que es sumamente importante” recalcó el presidente municipal.

Rivas Cuellar precisó que el objetivo principal del programa “Mi Escuela Digna y Moderna” es mejorar la infraestructura de los planteles educativos.

“Todos los planteles educativos, todos, absolutamente todos requieren de auxilio y ayuda, entonces esto es lo que este gobierno le queda muy claro y por eso entrarle de frente a lo que es la educación” recalcó el alcalde.

Enfatizó que la meta del programa municipal es llegar a 100 instituciones educativas el primer año de su admiración municipal 2016-2018, con una inversión superior a los 35 millones de pesos.