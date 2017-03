Impone CNBV multas a bancos por 135 mdp

De febrero de 2016 al mismo mes de 2017, las instituciones financieras con las multas más altas fueron HSBC, Santander e Investabank

Agencias

México.- En el último año, el sistema bancario mexicano y los grupos financieros se hicieron acreedores a 693 sanciones y amonestaciones por 135.3 millones de pesos (mdp), debido a diversos incumplimientos a sus regulaciones, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De febrero de 2016 al mismo mes de 2017, las instituciones financieras con las multas más altas fueron HSBC, Santander e Investabank, con sanciones de 15.5, 15 y 13.8 millones de pesos, respectivamente.

Le siguieron Actinver, con 10.9 millones, ABC Capital, con 6.5 millones y CI Banco, con 6.1 millones.

Por su parte, Banamex y BBVA Bancomer –los bancos más grandes del país– recibieron sanciones por 5.9 y 5 millones de pesos, respectivamente.

Dentro de las 36 sanciones impuestas a HSBC, la más alta fue por 5.4 mdp, y se debió a que omitió presentar a la CNBV, información y documentación que le requirió.

A su vez, dentro de las 29 multas impuestas a Santander en el último año, la más alta fue por 4 millones y se aplicó en noviembre pasado, también por no presentar a la CNBV información y documentación respecto a algunos requerimientos.

Además, Santander recibió otra multa por 4 millones –de 2 mdp cada una– por presentar algunas deficiencias en el proceso de calificación de cartera y porque en el otorgamiento de algunos créditos no contó con los controles para garantizar un adecuado proceso de originación.

En el caso de Investabank, la institución recibió 18 sanciones en el último año, de las cuales dos fueron por 5.2 millones de pesos.

Esta multas que fueron aplicadas el 2 de marzo pasado y por su relevancia fueron publicadas en la actualización de sanciones de febrero.

Investabank fue sancionada por no contar con un capital neto inferior al capital mínimo suscrito y pagado que le correspondía mantener, y por presentar un coeficiente de cobertura de liquidez inferior al que correspondía.

Por su parte, Actinver recibió 36 multas.

Las más altas fueron por 2 millones de pesos cada una. La primera fue por deficiencias en la clasificación de los créditos de acuerdo con el nivel de ingreso de los acreditados y la segunda por clasificar indebidamente los depósitos en otras entidades financieras, sin depósito operacional.

ABC Capital tuvo 21 sanciones, la más alta de 2.1 millones de pesos por exceder el límite de crédito a personas relacionadas y asumir riesgos mayores a los de su operación normal.