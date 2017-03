DA CANTUROSAS CACHETADA CON GUANTE BLANCO

Muy aplaudido ha resultado el mensaje que publicó en Facebook el ex alcalde neolaredense, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, en el que hace notar ciertos ataques hacia su persona a través de las mismas redes sociales. Y es que surgió en Facebook un fotomontaje de CANTUROSAS comparándolo con el artista MANUEL “EL LOCO” VALDES (con eso de que está de moda comparar a las personas con artistas) y se incluía un mensaje ofensivo. Pues bien CANTUROSAS hizo notar que estos ataques son generados por cobardes que se esconden detrás de perfiles falsos, y que siguen ardidos al no haber logrado sus cometidos personales cuando él gobernó la ciudad. Asimismo dijo estar consciente que dichos ataques continuarán, pero a la vez dijo que no le preocupan, pues él seguirá luchando por Nuevo Laredo, para finalmente manifestar que agradece lo equiparen con el siempre admirado y risueño “LOCO” VALDES. Esto generó una oleada de muestras de apoyo y comentarios a su favor, lo que implica que CANTUROSAS sigue siendo popular, y sobre todo muy querido, por el pueblo de Nuevo Laredo. Así que sus detractores se la Pérez Prado con música de Agustín Lara jejeje.

SIGUEN LOS EMPLEOS, FALTAN TRABAJADORES

Mil 200 empleos se ofertaron mediante la Quinta Feria del Empleo organizada este jueves en el Centro Cívico “Lic. Carlos Cantú Rosas” y puesta en marcha por el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR. En este evento estuvieron presentes también la secretaria del Trabajo, ESTHELA CHAVIRA MARTINEZ, en lo que representó su primer evento en esta ciudad fronteriza, de la cual es residente. Igualmente estuvo presente el delegado federal en Tamaulipas de la Secretaría del Trabajo, RODRIGO STOLBERG HINOJOSA. En el acto se destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para seguir generando fuentes laborales para la ciudadanía. Lamentablemente en esta ocasión fueron menos los solicitantes para las vacantes, lo cual no deja de extrañar, pues es obvio que chamba hay, lo que no hay es gente que quiera hacer dicho trabajo, y en este sentido el principal argumento es que los sueldos son bajos, pero también hay que considerar que no van a empezar ganando una fortuna. En todo trabajo se tiene que empezar desde abajo.

“MANITA DE GATO EXPRES” AL MONUMENTO A COLOSIO

Una “manita de gato” de último momento se dio al monumento a LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, justo minutos antes de que se llevase a cabo en dicho lugar un homenaje al malogrado político, en el 23 aniversario de su fallecimiento, la mañana de este jueves. Resulta que dicho monumento estaba en muy malas condiciones, todo rayado, sin limpiar, por lo que el regidor priísta, JESUS VALDEZ ZERMEÑO, ante la ceremonia que se tenía proyectado realizar, se quejó el miércoles de la situación ante el propio gobierno municipal, y no fue sino hasta el jueves por la mañana, muy tempranito, cuando una cuadrilla de trabajadores de Servicios Públicos llegó y en forma apresurada barrieron el lugar, y pintaron el monumento, justo antes de que los priístas iniciaran su evento, situación que evidentemente fue muy criticada por éstos. Al final el acto se realizó sin problema alguno.

PAI EN LA COLONIA NUEVA ERA

La regidora CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL encabezó el Programa de Acción Inmediata (PAI) celebrado este jueves en la Colonia Nueva Era. Acompañada de sus comadres las también regidoras ADRIANA GARCIA SANMIGUEL y SILVIA FERNANDEZ GALLARDO, así como de ALFREDO GUARNEROS CARRANZA, y la siempre incansable IRMA RICHER DE LEON, la regidora recorrió diversas calles del sector, escuchando las peticiones ciudadanas. Previamente se llevaron a cabo diversas acciones en el área en beneficio de los ciudadanos. El PAI sigue siendo uno de los programas con mayor efectividad de respuesta a los reclamos ciudadanos.

LOS CUBANOS SIGUEN DANDO DE QUE HABLAR

Los cubanos que se encuentran varados en Nuevo Laredo realizaron un plantón de protesta la mañana de este jueves, en un afán de captar la atención de las autoridades americanas para que atiendan sus peticiones de asilo. El acto fue más que nada aprovechando la presencia en la ciudad de elementos de Amnistía Internacional, que siguen de cerca el caso de los cubanos. Por cierto que algunos ya manifestaron abiertamente su intención de quedarse en México a trabajar, para lo cual ya iniciaron los trámites migratorios correspondientes. De hecho unos ya pusieron un restaurante y otros ya consiguieron trabajo en empresas constructoras. Hay otro más que es doctor y se ocupará de momento en un consultorio, pero más adelante buscará poner su propio local. Otros por su parte seguirán en busca del sueño americano.

SE ACLARA LO DE LAS FILAS EN LA SEDESOL

Que bien que el coordinador de la SEDESOL federal en Nuevo Laredo, FRANCISCO ARELLANO VALLARTA, aclaró que las largas filas que se están formando en la oficina que esta dependencia tiene en el Palacio Federal, son consecuencia de la renovación de tarjetas bancarias para el cobro de los recursos del programa 65 y Más, pero sobre todo que hizo ver que hay gente que acude a querer renovar sus tarjetas, cuando todavía no les toca, y por eso se hacen las aglomeraciones. PANCHO ARELLANO ha dejado en claro que solo se están renovando las tarjetas que ya se vencieron, o que se vencen en el mes en curso. Aquellos que en este caso se les vence en abril, mayo o junio, no tienen que acudir aún, evitando así que hagan bola.

LO ULTIMO

Un éxito resultó el juego de béisbol del equipo Tecolotes de Nuevo Laredo contra Vaqueros de Laguna, celebrado en el viejo parque La Junta. El lleno demostró que sigue habiendo afición beisbolera… El alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR, acompañado de una comitiva de regidores, atendió invitación del alcalde de Laredo, Texas, PETE SAENZ para visitar los “outlets” situados en la vecina ciudad… El programa “Mi Escuela Digna” llegó a la Secundaria Técnica 57 con la remodelación de servicios sanitarios y lavabos que beneficiarán a mil 450 alumnos de dicha institución, en ambos turnos… Más de mil estudiantes visitaron la Feria del Agua que inició el miércoles y concluyó este jueves en la sala “Sergio Peña” de la Antigua Aduana.

