¡¡¡Emularon a “El Chapo” Guzmán!!!. 

Fuerte movilización provocó la espectacular evasión de reos registrada en la Penitenciaría de Tamatán, antenoche y sin que hasta esta mañana las autoridades correspondientes ofrecieran una rueda de prensa o un boletín con información oficial.

En el exterior del también llamado Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, ubicado por la Calzada “Gral. Luis Caballero”, se manejaba la versión de la fuga de más de veinte presos, nueve recapturados y los patrullajes aun para tratar de ubicar a los restantes, entre ellos los que en las inmediaciones de la Colonia Héroe de Nacozari, supuestamente asesinaron a un ciudadano para robarle su vehículo.

El titular del área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, EVARISTO GUTIÉRREZ, dijo desconocer la cifra exacta de los fugados y los recapturados, dado que las autoridades carcelarias no le permitían el acceso ni le proporcionaban información.

A la hora que cerrábamos nuestro espacio, las autoridades estatales anunciaban la suspensión de visitas de familiares y el vocero de seguridad, LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ, manejaba que fueron 29 evadidos a través del túnel de cuarenta metros de largo que ellos mismos excavaron y diez recapturados, pero sin tocar el tema de una posible complicidad por parte de custodios o de los mismos funcionarios del reclusorio.

En otro rollo, esta tarde se llevaría a cabo la ceremonia del XXIII aniversario luctuoso de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, candidato presidencial ejecutado al término del acto político que como tal ofreció en el barrio Lomas Taurinas de Tijuana, días después del pronunciamiento de aquel célebre discurso que para muchos significó punto de ruptura con el entonces mandatario CARLOS SALINAS DE GORTARI, y los más malpensados, su sentencia de muerte.

El evento fue organizado por la presidenta el CDE del PRI. AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, a través de la Fundación Colosio filial Tamaulipas que encabeza HORACIO REYNA GUERRA e iniciaría a las 17:30 horas, en el auditorio del ICADEP que se ubica contiguo a la sede tricolor.

La historia marca que el político sonorense murió a manos de MARIO ABURTO MARTÍNEZ, michoacano que purga una condena de 45 años en el CeFeReSo de Puente Grande, Jalisco, sin embargo, la opinión popular no desecha la sospecha de que se trató de un complot orquestado por el entonces Presidente de la República.

Cierto o falso, el asesinato de COLOSIO ocurrió 17 días después del discurso que leyó en el mitin convocado en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México; “Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada; de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla”.

Por supuesto, el tema del magnicidio da para esto y mucho más, pero para no meternos en camisa de once varas cambiemos a otras cosas, como sería el caso que denuncia ALEJANDRO VÁZQUEZ HERRERA, presidente de la Comisión de Alcoholes y Espectáculos en el cabildo victorense.

El edil pone el dedo en la llaga al dar a conocer que los dueños de la mayoría de establecimientos con venta de bebidas embriagantes están violentando el reglamento, ya que no renovaron el permiso correspondiente al 2017 y aun así siguen ofreciendo sus productos al público consumidor.

El regidor explica que el censo es de 1117 negocios dedicados al ramo en esta capital, pero solo 80 cumplieron con la restauración y pago del permiso, obligando a que el ayuntamiento otorgue nuevas prórrogas y ver si para fines de abril los morosos se ponen al corriente e ingresan recursos a la Tesorería Municipal, ya que de otra manera se verían expuestos a multas que irían de 3,500 a 30 mil pesos.

Obvio, lo escrito nada tiene que ver con el excandidato independiente a la gubernatura de Tamaulipas, el mantense JOSÉ FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, quien este jueves recibía las congratulaciones de familiares y amigos porque cumple 47 años de edad.

Aprovechamos el paréntesis para informar que también están de manteles largos; el titular de la Capitanía de Puerto de Tampico, GABRIEL ÁNGEL CARREON PÉREZ; ADALBERTO CISNEROS CRUZ, director de Atención Ciudadana en el Ayuntamiento de Soto la Marina, y el coordinador de programas alimentarios del DIF de Miguel Alemán, JORGE EDUARDO ESCOTO HERNÁNDEZ.

Retomando el rumbo, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA asistió a la sesión solemne que se desarrolló en la sede del Poder Legislativo de Tamaulipas y al finalizar voló a la capital del país, para antier mismo participar en la reunión con los líderes de las diversas bancadas políticas de la Cámara de Diputados.

La noche anterior, en Palacio de Gobierno se manejó la versión en el sentido que el Jefe del Ejecutivo estatal se haría representar en el Congreso Local por el secretario General de Gobierno CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, con motivo del compromiso que agendaba con la Junta de Coordinación Política del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Y no fue así, pues puntual llegó acompañado de su señora esposa, la presidente del Sistema DIF Estatal, MARIANA GÓMEZ LEAL de GARCÍA CABEZA DE VACA, y del presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, HORACIO ORTIZ RENÁN, e impuso la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” 2017 al eclesiástico ÓSCAR GUADALUPE LOZANO MOLINA y develó el nombre del galardonado, en letras doradas en el Muro de Honor del Palacio Legislativo.

Por la tarde, el mandatario de los “vientos del cambio” y su homólogo de Sinaloa y Michoacán, respectivamente, QUIRINO ORDAZ COPPEL y SILVANO AUREOLES CONEJO, participaron en la reunión de propuestas sobre la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que se discute en la Cámara Baja y los gobernadores de los tres partidos políticos distintos se pronunciaron favor de que la ley sea aprobada por el Congreso de la Unión.

Encabezaron esa reunión, JOSÉ DE JESUS ZAMBRANO GRIJALVA y FRANCISCO MARTÍNEZ NERI, presidente de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, respectivamente; además, MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE, titular de la Comisión de Gobernación; MARTHA SOFÍA TAMAYO MORALES, vicecoordinadora de Justicia, y los diputados, CÉSAR OCTAVIO CAMACHO QUIROZ, MARCO ANTONIO CORTÉS MENDOZA y el mochitense JESÚS ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ, entre otros.

En su intervención, GARCÍA CABEZA DE VACA expuso que Tamaulipas, como sucede en otros estados, necesita el apoyo de las fuerzas armadas, mientras adecúan y reorganizan a sus respectivos cuerpos policíacos, y a favor de regular las labores de soldados y marinos en materia de seguridad, a fin de dar certeza a su actuación y a la sociedad en su conjunto.

“Esta Ley de Seguridad, la tenemos que apoyar, que respaldar, porque da un marco jurídico a las fuerzas armadas y, sobre todo, da mucha certidumbre, confianza y algo importante es que no se politice, que no se partidice, en beneficio de la sociedad y eso es lo que tenemos que apoyar”, además señaló que en Tamaulipas se aplica el mando único y al asumir el cargo encontró que de los más de 10 mil elementos de seguridad necesarios, solo había dos mil 700.

Cuestionado en torno a la responsabilidad de los gobernantes que han sido calificados como irresponsables por no contar con corporaciones policíacas capaces, GARCÍA CABEZA DE VACA dijo que ese reclamo debe ir a los exmandatarios que no fueron capaces de entrenar, equipar y certificar a sus elementos, e incluso, entregaron el estado a bandas criminales.

Nos vamos a los dominios de IRVING BARRIOS MOJICA y la denuncia que firma una empleada de la misma PGJE, dejándose caer en contra del director de Averiguaciones Previas Penales y solicitando el anonimato para evitarse posibles represalias.

A nosotros no nos crea, pero afirma que JAVIER CASTRO ORMAECHEA podría ser acusado por abuso de autoridad y otros delitos, en agravio de una mentora que imparte clases en un colegio privado que se ubica a espaldas del Cinépolis, aquí en la capital, y a quien amenazó para que presentara su renuncia sin ninguna prerrogativa a su favor.

La firmante asegura que el funcionario estatal además de prepotente aun usa en su vestimenta los cuernos de campaña como si estos fueran sinónimo de impunidad y por fuera de su oficina litiga e intenta intimidar por el solo hecho de trabajar en la Procuraduría de Justicia.

El espacio se acaba, pero queda comentar que la próxima semana podría salir humo blanco de la sede del CDE del PRI, con la posible llegada del emisario especial que enviará ENRIQUE OCHOA REZA, para la selección del nuevo dirigente estatal y el proceso electoral del año entrante.

Desconocemos si de ello tenga algo que ver el viaje que este viernes realizaría a la capital del país, la dirigente AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA.

También queda para despejar la duda a nuestros caros lectores que peguntan que qué tanto tiempo se ausentará el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA DE VACA, con motivo de su gira de trabajo por la República Popular China, y si el dato no anda errado, la salida es hoy y el regreso en diez días.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico, hoy, al exjefe de giras del Gobierno Estatal, ULISES RUIZ ESTRADA; CARLOS GABRIEL CASTILLO VILLANUEVA, abogado tampiqueño; a la Oficial Judicial del STJE, EMMA GABRIELA MORALES LOYDA, y al periodista matamorense, JOSÉ GUADALUPE MACIEL SÁNCHEZ.

También cumplen años, pero el sábado y felicitamos a ROGELIO ARELLANO BANDA, excandidato a legislador local por Valle Hermoso; a su paisana, la médico cirujano dentista HILDA ILIANA BARRERA BOCANEGRA; WENCESLAO CANTU CANTÚ, expresidente de la CANACINTRA en Matamoros; GABRIEL PABLOS VÉLEZ CANTÚ y RODOLFO RÁBAGO SALDIVAR, coordinador y verificador, respectivamente, de la Secretaría de Salud, y MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ OSORIO, aspirante a diputado por el distrito electoral con cabecera en Madero.

