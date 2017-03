La maldición del nuevo penal de Victoria

1._ El ex gobernador EGIDIO TORRE CANTU, no solo incurrió en un subejercicio por el orden a los 5 mil millones de pesos, sino que además fue un pésimo gestor de recursos, en seis años no logró que la Federación le autorizara ni siquiera un peso para la obra del nuevo Centro Federal de Readaptación Social, CEFERESO.

Como usted lo lee querido lector o lectora, durante el sexenio de EGIDIO no se puso un solo block en esta obra, el ex secretario de Obra, MANUEL RODRIGUEZ MORALES prefirió que se perdieran miles de millones de pesos que destinarlos al nuevo penal, con el argumento de que es una cárcel federal no le inyectaron un solo peso.

Ahora estamos pagando las consecuencias. De todos es sabido que el penal de Tamaulipas no solo adolece de sobrepoblación, sino que además es una instalación vieja, muy antigua y para variar es un penal que se encuentra en plena ciudad cuando este tipo de lugares deberían estar ubicados fuera de la ciudad.

Sin embargo a EGIDIO y a MANUEL RODRIGUEZ esto les importó poco, pese a que la prensa siempre les cuestionó el por qué no se daba continuidad a dichos trabajos, al parecer la obra se quedó en un 70 por ciento de su construcción, simplemente decían que no había recursos, que no había presupuesto, pero sí tuvieron para dejar sin ejercer 5 mil millones de pesos.

La obra del nuevo penal de Victoria la inició el ex presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA, sin embargo los únicos recursos que se le invirtieron fue los que el panista envió, el ahora presidente de la República, ENRIQUE PEÑA NIETO, no ha destinado un solo peso para la continuidad de ésta, pese a que se está cayendo a pedazos.

Ojalá que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA salve esta obra para que así de una vez por todas quiten el penal de Tamatán, éste es un grito desesperado no solo de quienes viven cerca del lugar, sino también de los presos federales que por ley no deberían estar revueltos con los prisioneros del fuero común, como actualmente están.

Eran 500 millones de pesos los que hace algunos años se requerían para terminar este nuevo penal, sin embargo con los daños que ha sufrido con el paso del tiempo, seguramente el costo se elevó aún más pero confiamos en que el nuevo gobierno busque los recursos y no se queden en el cesto de la basura los 250 millones de pesos que se han invertido en esta obra.

Según EGIDIO su plan era construir una de las etapas que aún le hacen falta al penal, pero todo fue una buena intención porque como le dije no puso ni un block con el argumento de que esta es una obra federal, prefirieron que se fuera deteriorando con el paso del tiempo a terminarla y acabar con el problema de hacinamiento en el penal.

El ex gobernador no tiene excusa de no haber logrado recursos para el nuevo penal, siendo el gobernó federal y el estatal del PRI era más fácil que se pusieran de acuerdo, sin embargo no lo hicieron y sin temor a equivocarnos no la continuaron porque es una obra que la inició el Partido Acción Nacional, PAN.

Hay quienes culpan el ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES de que el nuevo penal se encuentra paralizado pero “Geño” a diferencia de TORRE CANTU nadaba contra la corriente, siendo éste del PRI y el presidente del PAN, era más difícil que se pusieran de acuerdo, probablemente CALDERON temía que GEÑO se fuera a colgar la medallita.

Eso es lo malo de la política, aunque dicen que gobernarán sin colores y partidos hacen exactamente todo lo contrario y como siempre el más afectado es el pueblo, cuando un gobierno estatal y un municipal son de diferentes partidos políticos suele ocurrir esto, lo mismo cuando el federal y el estatal no son de la misma fuerza política.

La única esperanza que hay para que se termine la obra de este CEFERESO, sería que el PAN ganara la presidencia de la República, si gana el PRI o el candidato de MORENA, (Movimiento de Regeneración Nacional) ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR muy probablemente otra vez nos quedaríamos como los chinitos, milando.

2._ A propósito de la fuga de los 29 reos del Centro de Ejecución de Sanciones, CEDES, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ, informó en conferencia de prensa que 38 custodios así como el director y jefe de vigilancia fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador.

Además el funcionario estatal dijo que las fichas de los evadidos circulan por las redes sociales y diversas páginas de internet. Hasta el día de ayer habían logrado recapturar a 12 de los 29 reos que la noche del jueves se dieron a la fuga, utilizando un túnel de 40 metros de largo por cinco de ancho.

Por su parte el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA confirmó ante medios nacionales, que los elementos del Ejército y la Marina permanecerán en el Estado mientras tanto no se cuente con los policías estatales suficientes, ya ve usted que Tamaulipas registra un importante déficit de policías.

“No pueden regresar la Marina y el Ejército a los cuarteles sin tener antes policías estatales y municipales confiables”, manifestó el mandatario estatal, luego de que a su llegada solo se encontró con 2 mil policías cuando en realidad el Estado requiere de por lo menos 9 mil elementos policiales.