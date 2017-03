Arranca su precampaña

Ya salió el peine. El panista ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA comenzó a difundir videos de promoción política por lo que pudiera venir. Hace futurismo y no le haría gestos a nada.

El PHT (Primer Hermano de Tamaulipas) ya colocó un video en redes sociales en que manifiesta “trabajar unidos por el estado que merecemos”. Oficialmente es el secretario general del CDE del PAN.

Está en posibilidad de ser candidato a alcalde de Reynosa, diputado federal por allá mismo (dos distritos) o senador. Solo tiene un factor en su contra: Su parentesco con el jefe político estatal. Se vería mal que lo hiciera candidato. Nada que lo prohíba, pero sí por aquello de cuidar las formas.

Los priístas, cuando gobernaron, mantenían reserva moral en algunas decisiones. Así se recuerda que, ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ candidato y luego gobernador, no quiso hacer a su hermano JORGE presidente de Matamoros. Fue entonces que el viejo se fue por otro partido y la ganó. Casos hay muchos.

Por otra parte, ahora sabemos que el Gobernador CABEZA DE VACA no se fue solo a China, sino con otros gobernadores de la CONAGO. Todo un equipo interestatal. Si lo hubieran dicho con tiempo. Ya estábamos –todo mundo- pensando mal de ese tour y las aristas que pudieran generarse. Parece que faltó comunicación oportuna.

Ahora sabemos que va con los gobernadores de Morelos, GRACO RAMIREZ ABREU, y el de Tlaxcala, MARCO ANTONIO MENA, además de representantes de Puebla y Oaxaca. Cada uno acompañado por su equipo.

En la primera reunión, lunes, sostuvieron encuentro con YANG JULIECHI, del Consejo del Estado Chino, y la Presidenta de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino, LI XIAOLÍN, y QUIAN HONGSHAN del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si seguimos con partidos, ya fregó el Verde Ecologista. A bombo y platillo anunció haber nombrado como delegado en Victoria a un capitán naval e ingeniero geógrafo llamado CARLOS DE JESUS PANIAGUA ARIAS.

Da la impresión que se equivocaron de municipio. Victoria no tiene mar ni necesita de un capitán de barco o de pilotos navales. Aquí se requiere de operadores políticos de a pie.

Sabemos que el tal PANIAGUA fue regidor en el puerto, donde al parecer vive. De Victoria seguro que no sabe ni donde quedan los veneros de La Peñita.

Este miércoles tiene sesión el IETAM. Van a tomar acuerdo del tope de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos, de sus militantes, en el ejercicio 2017, así como aquellos que han perdido su registro.

Algo que ya marcó el INE, mismo que ha monopolizado los procesos electorales locales. Ya mejor deberían tomar por su cuenta todo y dejarse de andar con “recomendaciones”. Además, nuestros consejeritos y consejeritas le tienen miedo al monstruo nacional.

A las diez de la mañana en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, también del IETAM, el miércoles, se dará la presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica expuesta por el consejero JOSE ROBERTO RUIZ SALDAÑA.

Para no salirnos de actividades del mismo día, se reunirá el Tribunal Electoral del Estado para tratar la denuncia de OWEN VAZQUEZ SALAZAR, del PAN, en contra del proceso de elección del comité municipal de Tampico.

Le disputa la presidencia a ROSARIO GONZALEZ FLORES, favorecida con el “dedazo” oficial en el proceso del 12 de febrero. Veremos que deciden los magistrados, toda vez que en el partido apenas conceden a sus militantes el “derecho de pataleo”.

Aunque, en verdad, sale lo mismo que aprueben o desaprueben los señores del TRIELTAM si nadie les hace caso. Nadie los pela. Es fecha que el PRI nacional no ha resuelto sobre la convocatoria para renovar el CDE como lo exigió ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO.

Fuera de “coscorrones” que imponen como penas, al Tribunal le faltan dientes para hacer cumplir sus resoluciones ¿o no?.

Que nuestro Congreso del Estado ya recibió las iniciativas del Paquete Estatal Anticorrupción. Esto lo anunció ABELARDO PERALES MELENDEZ, el jefe jurídico del Gobierno del Estado.

Van con los tiempos. El plazo para adecuar el marco jurídico local al Sistema Nacional Anticorrupción vence el próximo 19 de julio.

Más antes, el cuatro de mayo, todas las dependencias estatales y municipales deberán tener en sus portales electrónicos información pormenorizada de lo que hacen y en qué gastan su presupuesto.

En el “paquete” va la designación del Fiscal Anticorrupción, que deberá hacerse por convocatoria pública ¿es usted interesado o ya tiene algún candidato?. Digo, para que esté pendiente.

Entre los requisitos no hay nada nuevo que no sea experiencia en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, además de no haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, o municipal de algún partido político en los seis años anteriores a la designación.

El nombramiento tendrá una duración de seis años, o “renunciable” por aquello de que el titular –ejemplo MIGUEL SALMAN ALVAREZ en la Auditoría Superior- se niegue a culminar el periodo por el cual fue designado.

Estaremos pendientes de por quien se inclina el Gobernador CABEZA DE VACA para que persiga a los corruptos por lo menos en el sexenio que marcha (es que podría enfermarse –el Zar- allá por octubre del 2022).

Mire que sigue desconcertando el lenguaje que utiliza el jefe nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA, para referirse a sus contrincantes: Tenemos frente a nosotros a un PAN blando y rancio. Un PAN que tiene tanto frío que busca arrimarse al sol. Es un sol agonizante que ya no alumbra ni a la esquina.

Más: Es una más de las cruzas entre PAN-PRD que sólo reflejan una ambición bruta por el poder, y no le dan buenas soluciones a la gente.

A nivel capital, a través del programa No te Pases, el gobierno municipal que preside OSCAR ALMARZ SMER, ha ofrecido pláticas educativas a más de seis mil alumnos de 83 escuelas de nivel básico.

Aparte, lo que se llama “Cebras de la Vida” en cuestion vial, que promueve el DIF local, estableció pasos peatonales en el Colegio José de Escandón La Salle. Con ello suman once cruces diseñados y pintados por alumnos y maestros en la mancha urbana.