¡¡¡La cuerda se romperá por…!!!

La gira que cuatro mandatarios estatales mexicanos realizan por la República Popular China, dicen los que saben, fue planeada y acordada en septiembre del año pasado, tras un encuentro entre el presidente del CEN del PAN, RICARDO ANAYA CORTÉS, y el embajador de China en México, QIU XIAOQI, con los gastos solventados por el país oriental.

Usted ya está enterado que ahí participa el tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, y sus homólogos de Baja California, Tlaxcala y Morelos; FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ y GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, y que durante su estadía los acompañaría el diplomático tampiqueño JULIÁN VENTURA VALERO, embajador de México en aquel país.

Dentro del viaje, la comitiva mexicana buscará un plan de desarrollo de turismo; brindar mayor acceso de los productos agropecuarios mexicanos al mercado de China, y la posibilidad de integrar una cadena agroalimentaria entre ambas naciones, además proyectar protocolos para la importación de piezas y componentes de origen chino que puedan integrarse a las cadenas automotriz, electrónica y aeroespacial que México mantiene con Estados Unidos y Canadá.

Según la agenda, dentro de las actividades contempladas destacaba un encuentro con el Viceministro de Comercio de China, además con el Vicealcalde Ejecutivo de Beijing y visita al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si el dato es correcto, hoy martes participarán en una reunión con empresarios chinos; visita al Vicepresidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero y concluirán en la reunión con el Consejero de Estado de China.

En otro de tema, el presidente del CDE del PAN, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, seguía en la toma de protesta a los nuevos dirigentes municipales y antier tocó el turno a JULIÁN FUENTES HINOJOSA y RICARDO NOÉ NÁJERA ARIAS, de González y El Mante, y presentes los respectivos alcaldes, GUILLERMO VERLAGE BARRY y JUAN FANCISCO LEAL GUERRA.

Pero mientras ello sucede en el blanquiazul, el exgobernador coahuilense y exdirigente nacional del partido tricolor, HUMBERTO MOREIRA VALDEZ, negociaba par de candidaturas de diputado local, para él y para su hijo RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO, por el Partido Joven de Coahuila, que dirige ISRAEL PUENTE CARRANZA.

En otro rollo, fuerte descontento existe entre personal que labora en la torre gubernamental “Bicentenario”, sobre todo por la prepotencia de funcionarios de primer nivel y sus respectivas comitivas que por sus “desos” se brincan las filas que se forman para el uso del elevador.

Molestos burócratas acusan que ese tipo de abusos se da de lunes a viernes, pasándose por el “arco del triunfo” que quienes forman la “cola” tienen la necesidad de checar en su horario de entrada. Además denuncian excesivas medidas de seguridad tanto en oficinas como en el área de las escaleras, tan exageradas que una secretaria cambió el anticuado cerrojo de la puerta de acceso por uno de máxima seguridad digital.

En otro rollo, el diputado local JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, y el director general del Instituto del Deporte en Tamaulipas, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, asistieron a la ceremonia inaugural del campeonato regional de béisbol clasificatorio a la Olimpiada Nacional 2017 en el que los dos representativos tamaulipecos se llevaron el gallardete, pero además concluyendo el torneo regional en calidad de invictos.

Las actividades deportivas finalizaron el domingo, en la ciudad de Reynosa, con el título para los chamacos del seleccionado de 13 y 14 años, y de 15 y 16, respectivamente, tras derrotar en la final a sus similares neoleoneses, subcampeones de la edición 2016 de la Olimpiada Nacional, y campeones en el 2015.

En otro tema, si Usted lector es familiar, compadre, amigo o simplemente quiere quedar bien con la diputada local panista por el XIII distrito electoral, NOHEMÍ ESTRELLA LEAL, felicítela porque este lunes estuvo celebrando su cumpleaños.

Aprovechamos el paréntesis y por este conducto igual felicitamos a LUPITA VEGA ZÚÑIGA de HUGO HERNÁNDEZ, enfermera jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien por el mismo motivo echó la casa por la ventana, este domingo. También estuvo de manteles largos HERIBERTO RUIZ TIJERINA, diputado local por la pasada legislatura, pero festejando el “cumple” de su esposa, la profesora ALMA CRISTINA ZÚÑIGA TORRES de BETO RUIZ.

En la sección humorística va el “mamer” y medio chascarrillo que envió nuestro compadre, el periodista HÉCTOR PERALES JARAMILLO. Y que dice: Aquella señora ve que su esposo tiene largo rato viendo un papel, y le pregunta: – ¡Qué es ese papel que tanto miras?, el hombre le responde: – Es nuestra acta de matrimonio. Ella entusiasmada le dice: – ¡Ay mi amor! Mi rey, que lindo. ¿Y eso para qué? – ¡¡¡Para ver si trae fecha de vencimiento…!!! Juuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, el gobierno de los “vientos del cambio”, a través de la Secretaría de Salud que dirige MARÍA LYDIA MADERO GARCÍA, intensificó la campaña de afiliación y reafiliación al Seguro Popular que inició el pasado 20 de febrero, con la finalidad de beneficiar a las familias que no cuentan con seguridad social y la meta incorporar a 400 mil tamaulipecos a este sistema.

Obvio, lo arriba escrito nada tiene que ver con la estrategia de seguridad que el titular del área en la entidad, LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO, implementó con el objetivo de reducir el alto índice delincuencial que registra la capital tamaulipeca, pero hasta ahora con pésimos resultados, tanto en la zona centro y en la periferia, donde siguen a la orden del día los delitos de alto impacto y del fuero común.

Igual es necesario realice cambios en la estructura de los CeReSos pomposamente llamados Centros de Ejecución de Sanciones de Tamaulipas, a fin de acabar con la inmensa corrupción y los autogobiernos que desde la época de AMÉRICO VILLARREAL GUERRA mantiene prácticamente arrodillado al gobernante en turno.

A propósito, la raza de gayola está al tanto del desenlace que darán al caso de la ingenua fuga de reos ocurrida la semana pasada, a través del túnel que expertos en la materia consideran tardó en cavarse al menos un año y medio, y por el cual escaparon oficialmente 29 presos, aunque voces del interior del reclusorio afirman que fueron más de cuarenta.

Cierto o falso, el caso es que al vocero de seguridad pública, LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ JUÁREZ, se le hizo bolas el engrudo y lo peor es que hasta ahora no ha salido al quite, ni el secretario y subsecretario, respectivamente, de la General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS y PEDRO SILVA RODRÍGUEZ, o el mismo secretario de la SSP, el vicealmirante LÓPEZ CASTRO.

La evasión registrada el miércoles forzosamente coloca en “tres y dos” a los directivos del Penal de Tamatán y a funcionarios de la SSP, sin embrago, quienes ven los toros desde la barrera apuestan tres a uno a que sucederá lo de siempre, es decir, la cuerda reventará por lo más delgado y “perritas flacas” serán quienes paguen los platos rotos.

En el mismo orden de ideas, el antiguo adagio que reza, “después del niño ahogado tapan el pozo”, quedaría como anillo al dedo a los diputados federales tamaulipecos que buscarán reactivar las gestiones para que la Federación reasigne recursos y dar continuidad a la construcción del penal que se ubicaría en el tramo Victoria- Llera, cuyas obras iniciaron allá por octubre del 2009, pero se estancaron totalmente al año siguiente.

Nos vamos a los dominios del procurador IRVING BARRIOS MOJICA, donde guardan fuerte hermetismo en torno al cese o renuncia del Segundo Subprocurador de Justicia, FERMÍN FRANCISCO REVILLA CISNEROS, este fin de semana y su posible relevo, JAVIER CASTRO ORMAECHEA o MIGUEL LEOPOLDO RAMÍREZ TREVIÑO.

También se escuchaba de otros movimientos en la estructura de la PGJE, entre ellos la salida del director de la Policía Investigadora del Estado.

Nos pasamos al Congreso Local y la agenda de reuniones de comisiones para hoy martes; abriendo el telón la de Patrimonio Estatal y Municipal, que preside VÍCTOR ADRIÁN MERAZ MADRÓN; la de Asuntos Municipales con Gobernación, que comanda ANTO ADÁN MARTE TLÁLOC TOVAR GARCÍA y JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, respectivamente, y concluyendo la tanda la de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que coordina ÁNGEL ROMEO GARZA RODRÍGUEZ.

En tanto, sin que estuviese descubriendo el hilo negro, el director del Hospital “Norberto Treviño Zapata” de esta capital, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, reconoce que el nosocomio registra grave problema del desabasto de fármacos, colocando en grave predicamento principalmente a los pacientes con enfermedades crónicas.

En tema muy aparte, a temprana hora de hoy arribó al Aeropuerto de Tampico, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, del cual descendieron por lo menos doscientos elementos de la SEDENA. Los que saben de estos temas consideraban que podría tratarse de un operativo para tratar de atrapar a un posible “pez gordo”.

El espacio concluye, pero queda comunicar que estamos de fiesta, porque este martes es el XXXVI aniversario de matrimonio, de su servidor y la profesora AÍDA MARGARITA GUERRERO GONZÁLEZ de TEMO DIAZ.

En la pausa socialera felicitamos por su onomástico, este domingo, al periodista SALVADOR VALADEZ CARDOZO; a su tocayo JOSÉ SALVADOR ESTRADA CASTRO, director de Turismo en el Ayuntamiento de Palmillas; JAVIER CARLOS VARGAS SEIB, gerente en Comunicación Radiorama de Victoria; MANUEL GUADALUPE RODRÍGUEZ MILANÉS, presidente de la Alianza de Pastores de Reynosa, y al Notario Público ordazense ARNOLDO SALÍNAS SALINAS.

También a JUAN MACHUCA VALENZUELA, exdirigente del PRI en Río Bravo y subdelegado federal de la SeDeSol en Tamaulipas; GUADALUPE ESMERALDA GARCÍA LARIOS, subdirectora de Ingresos en el Ayuntamiento de Tampico; a su paisana, la empresaria ROSA MARÍA MARISCAL ROJAS; LILIANA CASTILLO, de la Sección XXX del SNTE, y al abogado matamorense, CÉSAR MARCOS VILLARREAL.

Extensivas las felicitaciones para exdirigente del FJR del PRI y consejero de la COPARMEX en Reynosa, MARIO SORIA STAMATIO; GONZALO TREVIÑO ALANÍS, exsubsecretario de Turismo en la entidad; UBALDO MARTÍNEZ VALDEZ, ambientalista victorense, y al periodista JOSÉ EDUARDO PACHECO TORRES, quienes ajustaron ayer.

Es hora de poner el punto final, pero antes el chistorete que envió nuestro caro lector FELIPE DE JESUS MÁRQUEZ. Y que dice: – Doctor, doctor, me siento muy mal. Todo me da vueltas y me arde el corazón. – Señora, en primer lugar no soy doctor, soy cantinero; Segundo, usted no está enferma, está borracha, y en tercero, no le arde el corazón… ¡¡¡lo que tiene es su busto en el cenicero!!! Juuuar juar juar juar.

P.D. Amigo lector, si no tiene inconveniente compártala con sus contactos. De antemano, muchas gracias.

Contáctanos en temodiazm@hotmail.com, temodiazm1@hotmail.com; Facebook; cuauhtemoc diaz martinez;

GRACIAS POR VISITAR NUESTRA

PÁGINA www.meridianodehoy.mx