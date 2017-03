¡¡¡Maldito perro infeliz!!!.

Si no hay cambio de agenda, el tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, fundador y dirigente nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, estaría en el Centro Cívico “Carlos Cantú Rosas” de la ciudad de Nuevo Laredo y encabezaría una actividad proselitista con cara a la elección presidencial del 2018.

El dirigente nacional de MORENA daría un mensaje en torno a su intención de buscar por tercera vez la presidencia de México y por la tarde, en la Plaza “San Agustín” de Laredo, Texas, daría a conocer su plan de apoyo y defensa de los mexicanos que viven en la Unión Americana bajo amenaza de ser deportados por el gobierno que encabeza DONALD JOHN TRUMP.

El virtual candidato a “Los Pinos”, acompañado de su esposa BEATRIZ GUTIERREZ MÜLLER y de la escritora, activista y periodista mexicana ELENA PONIATOWSKA AMOR, arribaría al Aeropuerto Internacional “Quetzalcóatl” de Nuevo Laredo, donde la recibirían simpatizantes y miembros de su estructura, entre ellos el victorense EDUARDO ABRAHAM GATTÁS BÁEZ

También estaría el coordinador de MORENA en la zona norte de Tamaulipas, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, quien explicó a los representantes de los medios de comunicación, que en la visita a la vecina ciudad texana, “El Peje” dirigiría su mensaje a los ciudadanos mexicoamericanos y migrantes, recalcando que les brindará el apoyo necesario y asesoría para evitar sean extraditados.

Pero mientras el mentado “Peje” se placea y grita a los cuatro vientos su deseo de competir nuevamente por la presidencia, el secretario de Hacienda, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA se autodescarta como abanderado del tricolor y quien en su lugar levanta la mano es la dzemuleña exgobernadora de Yucatán, senadora y par de veces diputada federal, IVONNE ARACELY ORTEGA PACHECO.

Y si de eso se trata, según sondeos nacionales, el ex gobernador de Puebla, RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, se mantiene cuesta arriba y con el tiempo a su favor para en su momento el partido blanquiazul elija a su candidato presidencial.

Los que creen saberlo todo y lo que no lo inventan, consideran que el exmandatario poblano se perfila como puntero en las preferencias electorales y con quien el presidente del CEN del PAN, RICARDO ANAYA CORTÉS, buscaría el regreso a “Los Pinos”.

Traemos a colación el tema porque algunos panistas tamaulipecos de hueso colorado apostaban abiertamente sus canicas a favor de MARGARITA ESTHER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO y hoy en día se dicen simpatizantes de MORENO VALLE, incluso, lo han invitado para pasearlo por la entidad.

En los últimos meses, el político poblano ha visitado tierras tamaulipecas en cuatro ocasiones; asistiendo a la toma de protesta del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; a la Feria Estatal en la que Puebla fue el Estado invitado; al informe legislativo de la diputada ELVIA LIDIA VALLES OLVERA, y a la cabalgata que la misma legisladora le organizó en el municipio de Aldama.

Dándole vuelta a la hoja, ahora fue en el Penal de Cadereyta, Nuevo León, donde se registraron violentos disturbios que oficialmente no dejaron víctimas mortales ni reos fugados, pero si por lo menos siete lesionados e intensa movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno y de los cuerpos de auxilio.

El vocero de seguridad del gobierno neoleonés, ALDO FASCI ZUAZUA, comentó que el amotinamiento derivó de los reclamos de los reclusos que protestaban por la colocación de dispositivos de seguridad de Rayos X para detectar y evitar que objetos prohibidos ingresen al reclusorio.

Dijo que el malestar de los presidiarios fue por el incremento de revisiones de seguridad que se realizan y que incluyen exhaustivas revisiones dentro del penal y los aseguramientos de droga que se han llevado a cabo.

En la protesta intervinieron unos seiscientos presos de los mil doscientos que alberga el centro penitenciario, y quienes para tratar de evitar que las autoridades ingresaran incendiaron colchones, en tanto en el exterior sus familiares exigían información y la presencia de representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El portavoz gubernamental dijo en entrevista que los cabecillas del amotinamiento están debidamente identificados y que se les aplicará la sanción correspondiente al reglamento interno; además que los jueces de control tendrán el expediente del disturbio y se tomarán las medidas pertinentes.

Aquí en Tamaulipas, donde igual no se cantan tan mal las rancheras y los CeReSos están en poder de la población interna, FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, afirma que se harán revisiones en los penales y se reforzarán las tareas de seguridad, con un mayor número de elementos de la milicia.

El representante del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA en Reynosa, explicó que las revisiones se llevarán a cabo de manera inmediata, para evitar nuevas evasiones, como la sucedida en esta capital y en la cual oficialmente 29 fueron los fugados y en los disturbios tres reos asesinados.

En la sección humorística va el chascarrillo que envió el periodista HÉCTOR PERALES JARAMILLO.

Retomando el rumbo, a nadie debe sorprender si de buenas a primeras el gobierno panista de los “vientos del cambio” anuncia acciones legales contra exservidores públicos, proveedores y prestadores de servicio, que están bajo la lupa y presuntamente involucrados en fraudes, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros ilícitos que se habrían consumado en la anterior administración.

Obvio, lo arriba escrito nada tiene que ver con las reuniones de comisiones que la Sexagésima Tercera Legislatura Local agendada para hoy miércoles, previo a la sesión pública ordinaria que iniciará a las doce del mediodía, en el recinto del Congreso del Estado.

La agenda legislativa empezará a las nueve horas, en la sala “Revolución”, reunida la Comisión de Administración y la de Desarrollo Industrial y Comercial, que preside, respectivamente, RAMIRO JAVIER SALAZAR RODRÍGUEZ y su paisana de Matamoros, MÓNICA GARCÍA GONZÁLEZ, y más tarde tocará el turno a los de Pesca y Acuacultura, que capitanea NANCY DELGADO NOLASCO.

En tema muy aparte, el jefe de la comuna victorense, OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER, agradeció la contribución que el Club Rotario “Tamaholipa” realizó en bien de la ciudadanía, con la entrega de equipo especializado al Cuerpo de Bomberos, consistente en un camión que cuenta con un tanque de cuatro mil litros de capacidad, ocho tomas para mangueras y equipo succionador de agua que permite abastecerse sin necesidad de interrumpir su trabajo.

Por otro lado, si Usted es aficionado o no al fútbol, sepa que el seleccionado mexicano, dirigido por el colombiano JUAN CARLOS OSORIO ARBELÁES, enfrenta al modesto equipo de Trinidad y Tobago, con la balanza inclinada a favor de los “ratoncitos verdes”, pero excelente pretexto para abastecer las hieleras, prenderle fuego al asador y reunirse con los amigos.

México debe salir con la victoria en esta cuarta jornada del hexagonal final de Concacaf rumbo al Mundial de Rusia 2018, más si vemos que los caribeños, comandados por el trinitense DENNIS WILLIAM LAWRENCE, desde 1930 a la fecha únicamente ha calificado para una Copa Mundial, en la del 2006, donde terminó en el 27avo. lugar, con cero goles a favor y cuatro en contra.

El encuentro iniciaba a las 17 horas, en el “Hasely Crawford Stadium” con capacidad para 27 mil espectadores y los protagonistas ocupando la posición 84 y 17, respectivamente, a nivel mundial.

