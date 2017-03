Se libró orden de aprehensión contra el ex gobernador, lo acusan de saquear los recursos públicos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, quizá incluyan la protección a delincuentes y, definitivamente, deben meterlo al bote por burlarse del pueblo.

No es EGIDIO, él todavía tiene como mayor preocupación los pormenores de la boda de su hijo que reunirá este sábado a quienes fueron sus amigos, si aún los conserva, en un lugar del paradisiaco San Miguel de Allende, en Guanajuato.

A quien acusan de muchos delitos y le han liberado la orden de aprehensión, es al ex gobernador de Chihuahua, CÉSAR DUARTE, ya le capturaron a tres ex colaboradores y se investiga a otros más, por la forma como van contra ellos da la impresión de que se fueron en grande, los montos del saqueo son en cientos de millones de pesos.

Acá en Tamaulipas, en lo que a nosotros interesa, las autoridades confirman que se están investigando cosas, auditando obras, la forma como se gastaron algunos recursos y que los resultados se darán a conocer hasta que tengan pruebas suficientes para proceder en contra de los responsables o para dejar claro lo que haya ocurrido.

En la lupa de la justicia están muchos ex funcionarios de todos los niveles, en los municipios donde lo único que se hizo fue robar, también de los dineros que correspondían gastar al Estado y, en todo el desbarajuste, han aparecido negocios sucios que se hicieron con dineros federales con todo y que los regentearon ex alcaldes, la justicia podría alcanzar a sus cómplices.

Para el pueblo, sin problema alguno, el culpable es el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTU, los segundos culpables los ex alcaldes que se robaron todo lo que pudieron y los que les sostuvieron la pata, sus principales cómplices, son los ex diputados locales que les aprobar cuentas públicas y escondieron toda la documentación posible, para que no se les fincaran responsabilidades con facilidad.

¿Cuánto se robaron en Tamaulipas y porqué todavía no están tras las rejas?, no se sabe, de lo único que hay certeza, en algunos de los casos, es que se llevaron todo lo posible, aunque es bastante complicado hablar de números.

Mire, si calculamos el robo de acuerdo al daño que presenta Tamaulipas, los ex funcionarios merecen cadenas perpetuas.

Por eso alguien tendrá que enfrentar todo el rigor de la ley, la gente se siente agraviada y en ese sentido quiere ver a alguien tras las rejas, con su uniforme de presidiario y portando números en el pecho.

También es real que lo que sucede a nivel nacional poco a poco irá provocando más presión en lo local, en Chihuahua ya se liberó orden de aprehensión contra el propio ex gobernador, en Veracruz su ex gobernador anda huyendo, en Nuevo León su ex gobernador está amparado, el ex gobernador de Sonora, GUILLERMO PADRES, ya está preso, y de eso es lo que le hablamos, de que si de presuntos delincuentes se trata algunos de los mencionados parecen niños de pecho comparados con EGIDIO o algunos de sus ex secretarios o funcionarios de alto nivel.

Al final lo más importante para los tamaulipecos es ver quién va a parar a la cárcel, el pueblo ya señala como culpables a muchos de los ex funcionarios de alto nivel, los acusan de toda la violencia e inseguridad que padecemos, de la ausencia de obras, de que haya crecido la pobreza y hasta del robo de despensas y becas y esos son delitos muy graves.

¿Qué es real de todo lo que dice la gente y de la sentencia del pueblo contra sus anteriores autoridades?, tal vez nada, quizá una parte, quizá todo, pero de ello tendrán que hablar en su oportunidad las autoridades competentes, más aún, tendrán que ser sensatos a la hora de hacerlo, tener todas las pruebas en la mano y actuar con mucha responsabilidad.

Sí, me refiero a que si han de liberar órdenes de aprehensión ojalá estas no sean incentivadas por las mayorías ni por los odios de la gente contra quienes nos tienen viviendo en la zozobra, en el peligro constante, preferible, en ese sentido, que se tarden todo lo que tengan que tardar para que cada acción sea respaldada con pruebas, con documentos, con resultados de auditorías, con todo el soporte posible para que quien sea señalado tenga como destino seguro el regresar todo lo que le haya robado al pueblo, sea encarcelado y además sea inhabilitado para volver al servicio público a robar.

En otras cosas… El gobierno del Estado informó que son 11 mil 320 vacantes las que se han ofertado en Tamaulipas, tras implementarse en los municipios de Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo y Victoria, la 5ª Feria Nacional de Empleo 2017.

Se detalló que la confianza de 358 empresas nacionales e internacionales, así como dependencias estatales que se han sumado a la búsqueda de mano de obra calificada, atendiendo a cerca de 5 mil buscadores de empleo en la Entidad, es lo que ha permitido dichos números.

En Ciudad Victoria se logró romper el récord, luego de poner a disposición más de 5 mil ofertas laborales. La Feria Nacional de Empleo se desarrolló en el Centro Cívico, concentrando a mil 50 personas.

