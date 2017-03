¿QUIENES SON LOS AVIADORES?.

En el verano de 1989, un profesor que había sido dado de baja del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 98 del Ejido Villa Cárdenas, hizo la denuncia de que en ese plantel había un “aviador”.

Que se trataba de un personaje “muy influyente”.

El denunciante dijo:

-“Y yo no hablo a tontas ni a locas”.

Que si hacía la denuncia, era porque podía demostrarlo.

-“Cuando digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano”-, soltó el popular refrán para indicar que tenía pruebas de su dicho.

Al pedirle que lo demostrara, sacó la copia de la nómina del plantel.

Allí, entres los primeros nombres de la lista, se leía:

“ERNESTO GUAJARDO MALDONADO…”.

Y la cifra del sueldo que recibía cada quincena.

GUAJARDO MALDONADO era, en esos entonces, Líder de la Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, diputado local y Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso.

No, pues sí.

NETO, influyente si era.

Con esos datos y algunos testimonios se hizo la publicación como nota principal de portada, con el título:

“¡Corrupción oficial!”.

Y por un lado de la nota, la fotografía de ERNESTO GUAJARDO MALDONADO.

Al final de la información, un llamado: “Ver copia de la nómina en la página 3”.

Se armó tamaño escándalo…

No, no, no… ¡Qué barbaridad!.

Al verse descubierto, GUAJARDO y socios, que los había, renunciaron a las “aviadurías”.

El gobernador AMERICO VILLARREAL GUERRA nada más movía la cabeza de un lado a otro.

Personajes del Gobierno del Estado intentaron fabricar culpables.

– Que HERIBERTO BATRES, el Secretario General de Gobierno, había repartido dinero para que se publicará la información y así poder asestar un fuerte mandarriazo a su enemigo político, ERNESTO GUAJARDO.

Sin embargo, como ese argumento era una patraña, al quedar plenamente identificado el denunciante, rodó por tierra.

Viene a cuento lo anterior porque si alguien denuncia que hay “aviadores” (personas que cobran sin trabajar) en las dependencias públicas… Hay que demostrarlo.

Iniciaba el mes de noviembre del año pasado cuando, en una formal entrevista, el diputado plurinominal, RAMIRO SALAZAR RODRIGUEZ, a manera de denuncia pública, declaró que en el Sector Salud como en Educación había un “desvío millonario de recursos… Provocado por los miles de ‘aviadores’ que dejó la pasada administración en Tamaulipas”.

Así, con todas sus letras lo dijo y así, con todas sus letras se publicó.

RAMIRO SALAZAR, el diputado de propina, dijo también en esa ocasión que “hay el compromiso del gobierno estatal de poner un alto para mejorar sustancialmente en estos 2 renglones a favor de los tamaulipecos”.

Aseguró el legislador:

“Son miles de millones de pesos los que se van a los bolsillos de personas y maestros “comisionados” que cobran jugosos salarios, algunos están en 2 ó más nóminas y que se llevan la mayor parte de los presupuestos asignados a estos 2 renglones y que perjudican tanto a pacientes como a los alumnos de nivel básico que acuden a las escuelas de gobierno”.

Para ejemplificar lo anterior (RAMIRO SALAZAR), puso el caso de lo que se ha detectado en el Hospital General de Matamoros, en donde comprobados, hay más de 100 “aviadores”, pero que pueden llegar a los 300 y que, por lo mismo, “existe una mala atención y desabasto de medicamentos para los pacientes, que son todos de escasos recursos y que cuentan con el Seguro Popular, pero que de nada les sirve ya que son ellos o sus familiares los que tienen que comprar desde gasas, alcohol, todo lo que necesiten para su atención o en el peor de los casos, una cirugía.

En lo que respecta al sector educativo, afirmó que la situación es igual de crítica y que también se están revisando ya todos los casos de maestros que por años han cobrado en varias nóminas.

Sabemos, dijo, “que son miles de ellos los que se encuentran comisionados y que no asisten a las aulas en donde los alumnos son los que pagan las consecuencias, mientras los primeros se llevan buenos salarios”.

De esa declaración candente y caliente han pasado ya ¡5 MESES!.

Y hasta la fecha, RAMIRO no ha mostrado una lista de los aviadores para que la gente se entere quienes son los pillos que están cobrando sin trabajar.

Si son más de 100 o 300 como dice y si son gran cantidad de profesores que cobran y no van a las aulas ¡que diga quienes son!.

Solo que sean patrañas… Que sean mentiras las del diputado de propina, RAMIRO SALAZAR.

Digo porque para estar seguro de algo… Hay que tener los pelos de la burra en la mano.

Si no demuestra nada, es un boquiflojo que solo busca los reflectores de la prensa para que la gente diga:

“¡A que viejo…! ¡Ese diputado si tiene pantalones!”.

Lo que debiera tener son los nombres de los “aviadores” para que los conozca el pueblo.

Digo.

EL HOMENAJE A RIGO TOVAR.

Ayer por la mañana, el presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE y sus colaboradores, así como integrantes del Patronato RIGO TOVAR que encabeza el ingeniero y editor JULIO ALBERTO RUBIO, llevaron a cabo un homenaje al máximo ídolo musical de Matamoros, RIGO TOVAR, en ocasión de conmemorarse un aniversario más de su nacimiento.

Hubo, naturalmente, la presencia de los familiares de RIGO TOVAR.

El ambiente estuvo amenizado por un mariachi y hubo mensajes para recordar al creador de MI MATAMOROS QUERIDO.

Decía mi compadre JORGE RODRIGUEZ TREVIÑO (qepd): “Tamaulipas nos quitó el himno a Matamoros y RIGO… Nos hizo otro”.

NOMBRARAN A REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR EN MATAMOROS

Fuentes conectadas con las esferas políticas del PAN revelaron que el ex titular de SEDESOL municipal, VICTOR HUGO MARTINEZ QUINTANILLA será designado en breve, representante del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA en Matamoros.

No abundaron en detalles, pero ante las interrogantes, argumentaron que ex funcionarios y ex regidores, como LEOPOLDO SANCHEZ TORRES y MARIO ALBERTO CORTES los nombraron Director y Administrador del Hospital General, Dr. Alfredo Pumarejo, respectivamente.

¿Quién entiende?

Por hoy, es todo.

P.D.- El E-mail…

Corría el mes de julio de 2002. Kenny y un grupo de amigos pasaban el día junto al lago Michigan, disfrutando del calor del sol y el agua fresca.

A Kenny se le ocurrió una gran idea. «Me pregunto qué harían todos si fingiese que me estoy ahogando».

Dio unas brazadas hacia el interior del lago y luego empezó a agitar los brazos.

-¡Socorro, socorro! ¡Me ahogo! ¡Que alguien me ayude!.

Un hombre, al escuchar la petición de auxilio, saltó de la toalla, y se zambulló y nadó hacia Kenny. Antes de que el hombre llegara junto a él, Kenny empezó a reír.

-Estoy bien. Solo era una broma.

El potencial rescatador no pensó lo mismo.

-Mira, jovencito, no juegues a ese juego.

-Solo estaba bromeando –dijo Kenny en su defesa.

Después del almuerzo, Kenny volvió a nadar hacia el interior del lago y empezó a “ahogarse” de nuevo. Esta vez, dos adolescentes saltaron para salvarlo. También ellos opinaron que la broma no era nada divertida.

Una tercera vez, Kenny pidió auxilio. Nadie le hizo caso. Estaban hartos de sus bromas. Pero esta vez Kenny no fingía. Se ahogaba de verdad. Pero la gente de la orilla no se dio cuenta de ello hasta que fue demasiado tarde.

Las mentiras no siempre son mortales, pero siempre son destructivas. Arruinan la confianza entre amigos y familiares. Si quieres que se te conozca como una persona íntegra, di siempre la verdad. Podría tratarse de un asunto de vida o muerte.