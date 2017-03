Regidores dejan a Reynosa “p’a la basura”.

Una crisis de consensos dejó a Reynosa a merced de la inmundicia, luego que 11 regidores del Cabildo, liderados por el síndico JOSE ALFREDO CASTRO, bloquearon con su voto una iniciativa que proponía la adquisición de 20 camiones nuevos para la recolección de la basura, en un posicionamiento que la alcaldesa MAKI ORTIZ “lamentó profundamente” y calificó de “triste y vergonzoso”.

Y en contraparte, la presidenta municipal rechazó categóricamente la propuesta del síndico CASTRO OLGUIN, quien planteó en sesión de cabildo asignar de manera directa el servicio de recolección de basura a la empresa particular RECO:

“Nunca estaremos de acuerdo en hacer una designación directa, porque es ilegal y nos convierte en delincuentes”, respondió la presidenta municipal a la sugerencia del primer síndico.

Y añadió:

“Me da muchísima tristeza que los ciudadanos tengan un cabildo que teniendo el dinero suficiente, no pudo ofrecerles camiones nuevos, y haya hecho, a cambio, una propuesta de camiones usados, sin ninguna explicación”.

“Un cabildo -añadió la alcaldesa- que le ha regateado a los ciudadanos la posibilidad de mejorar la sanidad, que es salud, es bienestar, es progreso, es futuro. Es lamentable, por no decir vergonzoso, que hagamos las propuestas de designar de forma directa a una compañía, cuando había un dictamen que proponía que se hiciera una licitación y que compitiera y que ganara el que fuera”.

Y reveló:

“Aquí tenemos muy claro: en un dictamen se propuso una asignación directa a una compañía que se llama RECO, y en otra, una licitación. El cabildo no aceptó que tuviéramos una licitación. Por ese motivo la ciudadanía no tendrá un servicio recolección de basura, ni tampoco camiones nuevos que se merece y una disposición final”.

La alcaldesa MAKI ORTIZ criticó que miembros de su Cabildo estén pensando “en las venciditas… en asuntos políticos”, al rechazar que ella tenga interés personal en la renta de las oficinas de Relaciones Exteriores, que funcionan en la calzada del Puente Internacional y pertenece a familiares suyos, “porque yo no elegí que se instalaran allí. Cuando competí por la presidencia municipal, Relaciones Exteriores ya funcionaba allí. Yo no tengo interés en la renta que genera el inmueble.

“Ya buscamos dónde cambiar esas oficinas, pero me dijeron que no es fácil: Que se requiere un año para certificar el lugar. Además -concluyó-, lo importante fue traer a Bellas Artes para que remodelaran el lugar, donde se invirtieron 4 millones de pesos y es turístico”.

Y amarró:

“Que todo Reynosa lo sepa: Las propuestas que han hecho lo único que han logrado es perjudicar a la ciudadanía. Que todo Reynosa se entere: Ustedes propusieron para la disposición final de la basura una designación directa e ilegal.

“Para la recolección de la basura, que tuviéremos camiones usados, y no nuevos, en vez de la posibilidad de tener camiones nuevos”.

“La verdad, a mí me duele muchísimo por los ciudadanos. Y creo que tampoco es justo para ellos lo que estamos haciendo. Tendremos que buscar la forma de proseguir por el bien de la ciudad, pero mientras en esta mesa se propongan asignaciones directas, la verdad es que de esa forma no se puede avanzar”.

El grupo de regidores disidentes que lidera el primer síndico, JOSÉ ALFREDO CASTRO OLGUIN, está integrado por ERIKA LORENA SALDAÑA, CLAUDIA MARGARITA PACHECO, MARIANA AGUILAR GARCIA, GEORGINA APARICIO SALDAÑA, ALBERTO MUÑOZ MARTINEZ, JAVIER GARZA FAZ, REGINO IVAN BERMUDEZ TORRES, JUAN VELAZQUEZ, ALICIA ISABEL PIZAÑA y DAVID AGUILAR MERAZ.

Esta crisis de consensos puso fin a la frágil tregua lograda entre el grupo disidente que encabeza el síndico CASTRO OLGUIN y el bloque de ediles afín a la alcaldesa MAKI ORTIZ, cuyos desencuentros hallaron eco en el Congreso del Estado.

El clima ríspido de esta última sesión de cabildo sonó fuerte a lo largo y ancho de la geografía tamaulipeca, pues videos subidos a redes causaron escándalo en lugares tan distantes como ciudad Madero y Tampico, donde también los desencuentros en los cabildos han dado mucho qué decir… y anticipan vísperas en relación al 2018.

… Que ya toca a la puerta.

LA CUÑA DE GUEVARA

A propósito de Reynosa, Grupos Políticos que recientemente se reunieron para exigir al PRI poner fin a la era de ´dedazos’ e imposiciones en la designación de líderes partidistas y candidatos a puestos de elección popular, se erigirán en Reunión Cumbre para proponer al ex presidente municipal SERAPIO CANTU BARRAGÁN, como candidato a la presidencia del Comité Directivo estatal del PRI.

CANTU BARRAGAN, un médico famoso por servir a los pobres sin mayor lucro, será el ‘contrapeso’ del diputado mantense ALEJANDRO GUEVARA COBOS, quien apuntalado por su relación con el presidente ENRIQUE PAÑA NIETO, se promueve en distintos puntos de la entidad para alcanzar la dirigencia partidista.

Sin embargo, SERAPIO, de amplia popularidad y posicionamiento en el norte de Tamaulipas, miembro de una acaudalada familia de contratistas y transportistas con presencia e influencia empresarial en todo el territorio nacional, se proyecta como el líder que requiere el PRI en estos momentos, a juzgar por su sensibilidad, experiencia, capacidad de organización, vocación de servicio y amplio arraigo en las clases populares.

SERAPIO ya celebra reuniones con la base militante de su partido, y en breve recibirá el respaldo colegiado de todos los Grupos de Reynosa, a efecto de hacer su propuesta formal ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que preside el inútil de ENRIQUE OCHOA REZA.

Esté pendiente.

De Matamoros reportan que durante la celebración de la Décima primera sesión de cabildo, encabezada por el presidente municipal, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, aprobaron por unanimidad la incorporación al sistema de protección integral de los derechos de los niñas, niños y adolescentes del municipio, así como a la Agenda de Desarrollo municipal, en la que Matamoros es la primera ciudad que entra a este programa.

El cabildo en pleno aprobó el nombramiento del doctor ALEJANDRO ALBINO NEGRETE SALINAS, como responsable de llevar a cabo la agenda de desarrollo municipal, programa de la Secretaría de Gobernación, que consiste en realizar evaluaciones constantes al ayuntamiento y demostrar los avances que alcance el municipio confirme lo proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo.

Matamoros es el primer municipio de los 43 de Tamaulipas, que entra a este esquema, el que está llevando a cabo la Secretaría de Gobernación, y eso no quiere decir que esta acción se generalice en el resto de los ayuntamientos.

El trabajo del doctor ALEJANDRO ALBINO NEGRETE, consistirá en presentar el documento que contenga la evaluación, con los datos de los avances que registre cada tres meses.

Dicho informe se hará llegar a la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, del gobierno del Estado, para la coordinación con dicho programa.

En Nuevo Laredo, entre tanto, debido a que el gobierno municipal ha destinado la mayor cantidad de recursos en obra pública para zonas más necesitadas, este puerto fronterizo obtuvo un puntaje alto para obtener recursos adicionales de fondos federales y estatales.

El presidente municipal, ENRIQUE RIVAS explicó que este alto puntaje permitirá que se inviertan alrededor de mil 900 millones de pesos en obra pública en este 2017, enfocadas en solucionar la falta de vialidades, drenaje sanitario, agua potable, electrificación para brindar bienestar social a las familias neolaredenses.

“Una importante cantidad de obra pública estaremos llevando a cabo este 2017, muy por encima de los mil 200 millones de pesos que nosotros presentamos ante el cabildo para este rubro.

Con las obras que hará gobierno federal, gobierno del Estado y municipio durante el año, alcanzaremos obras por mil 900 millones de pesos; es un detonante para la economía de la ciudad, también viene la construcción de viviendas, la llegada de nuevas maquiladoras que son un agente económico que activa y contribuye a reforzar la economía local”, destacó RIVAS CUELLAR.

Cambio de tema para comunicarle que la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) que titula GERARDO PEÑA FLORES y el Club Rotary Internacional (Distrito 4130), que preside JUAN MANUEL GUERRA NORIEGA, firmaron el convenio de colaboración para trabajar en conjunto y lograr la pacificación de Tamaulipas y la reconstrucción del tejido social, en concordancia con los planes y proyectos del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA

Con esta rúbrica, Rotarios aportará a proyectos de bienestar un presupuesto de hasta 30 millones de pesos, que maneja el organismo de la sociedad civil para invertirlo en obras de infraestructura y en el combate a las carencias sociales que existen en la entidad así como programas de cultura, deporte, jóvenes y mujeres.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.