180 días, ya

Nuevos vientos empezaron a soplar en Tamaulipas, hace seis meses.

El primero de octubre del 2016, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA y 43 presidentes municipales iniciaron sus actividades, con la salvedad de que CABEZA DE VACA permanecerá en el cargo por espacio de seis años y los alcaldes, solo dos años.

180 días han trascurrido desde aquel día en que, con entusiasmo y energía, los nuevos gobernantes protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y las leyes que de ellas emanen.

Aquellos alcaldes a los que su partido político llame para que participen como candidatos a reelegirse en el cargo habrán de pedir licencia para separarse de su puesto a más tardar en enero del año próximo.

Las elecciones serán el domingo 3 de junio del 2018.

Aquellos presidentes municipales que participen en las elecciones, si son reelectos estarán recibiendo el refrendo del pueblo, el reconocimiento de que han trabajado bien.

Según sea el caso, serán aprobados o reprobados en esa justa electoral.

Hasta ahora ha trascendido en las esferas políticas del Estado que al menos dos presidentes municipales no buscarán la reelección. Uno de estos es la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ.

MAKI ha estado gobernando Reynosa accidentadamente.

Su confrontación con un gran número de regidores, ha sido ventilada en los medios de comunicación y es el escándalo político reynosense en boga.

Es el pan de cada día en los comentarios locales y más allá de las fronteras de ese municipio.

MAKI aparentemente zanjó sus problemas con el primer Ejecutivo, pues los embates de los que estaba siendo objeto desde el Congreso Local, cesaron de la noche a la mañana.

Y la condición pudo haber sido esa: “No busques la reelección”.

De esa forma, en aquel municipio se abre la posibilidad de que bien, FRANCISCO GARZA DE COSS o el diputado JESUS MARIA MORENO “El Chuma” o “Choguma”.

Aunque en esa lista, a GARZA DE COSS y EL CHOGUMA podría sumarse un tercer prospecto: GERARDO PEÑA FLORES, actual Secretario de Bienestar Social.

En Ciudad Victoria, aunque OSCAR ALMARAZ, el actual alcalde anda “a todo lo que da”, parece que no dará más de sí.

En Matamoros sí podría ir por la reelección JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, habida cuenta de que realiza un estupendo trabajo al frente de la comuna desde el primer instante que protestó como Presidente Municipal.

Eso, dicho por propios y extraños.

Además “lo que se ve no se juzga”.

CHUCHIN solucionó el problema que se había presentado en la ciudad con el problema colapsado de la limpieza pública, con el alumbrado público (la ciudad estaba en tinieblas, permanentemente) y los baches que hacían las calles intransitables, como la calle Galeana en la Colonia Moderna.

En Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA… es MAGDALENA.

Ella pudiera reelegirse por cualquier partido político, si quiere.

O independiente, para no agarrar bandera.

MAGDA, es MAGDA y tan-tan.

Los gobernantes, cumplen hoy a las doce de la noche, sus primeros seis meses en el cargo.

La mayoría… Va por más.

Ya verá.

HACE SEIS MESES SE FUE RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES DEL PRI.

El 3 de octubre del 2016, RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES renunció a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI.

Desde entonces quedó como presidenta interina por prelación, la ex diputada AIDA ZULEMA FLORES PEÑA.

Hasta la fecha, el CEN del PRI no ha lanzado la convocatoria para elegir nuevo Presidente.

ALEJANDRO GUEVARA COBOS y ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO se cansaron de tener el bat al hombro.

Ni hablar.

COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA

Ayer al mediodía, el presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE asistió al arranque de la COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA en la plaza Miguel Hidalgo.

Y no solo asistió, sino que dio su óbolo.

Antes, a las 10:00 de la mañana en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, asistiría al ciclo de conferencias denominado “Mi historia puede cambiar tu historia”.

SEGURIDAD EN SEMANA SANTA

Y cuando faltan solo 10 días para el inicio de las vacaciones de Semana Santa, el Presidente Municipal dijo que con la participación de los tres órdenes de Gobierno, se tiene garantizada la seguridad de los miles de turistas que se esperan que arriben a Matamoros.

Que se estará contando con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina, Policía Federal y Estatal, PGR, Protección Civil, Tránsito local, entre otras corporaciones de auxilio, para vigilar a la comunidad que llegará en estos próximos días.

Que cada una de las corporaciones antes mencionadas estará contribuyendo con el personal necesario, para garantizar la seguridad que se necesita en la ciudad para esta próxima temporada vacacional.

“Ya que estamos hablando de seguridad, estamos esperando la reunión con el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, para ver el proyecto de la Policía de Proximidad”, manifestó al indicar que espera que en próximos días se esté dando dicha reunión.

JESUS DE LA GARZA añadió que por lo pronto la prioridad en estos momentos, es garantizar la seguridad de los miles de turistas que estarán arribando a Matamoros por el periodo vacacional de Semana Santa”, dijo.

LIBERARON AL SACERDOTE SECUESTRADO EN ALTAMIRA

El obispo de Tampico JOSE LUIS DIBILDOX dijo que gracias a las oraciones y a la presión de los medios fue liberado alrededor de las 9:30 de la mañana en la Colonia Pedrera de Altamira.

Con la venia de mis editores, nos leeremos el próximo domingo, Dios mediante, en CRONICA SEMANAL

Por hoy, es todo.

P.D.- El E-mail…

El sol de mediodía castiga la carretera con la fuerza del verano.

Un hombre humilde carga un saco de papas sobre sus hombros.

Todos lo conocen, en la ciudad, por su espíritu de servicio y su fidelidad a Dios.

Al cruzarse en el camino con un muchacho incrédulo, oye la voz socarrona:

-¿Cómo sabes que eres salvo?.

El cristiano sigue unos pasos adelante, y deja caer la carga. Entonces, dice:

-¿Cómo sé que se me cayó el bulto?, no he mirado atrás.

-No -replica el muchacho-, no has mirado atrás, pero ya no sientes el peso.

-¡Exactamente! -respondió el hombre-. Es por esa misma razón que sé que soy salvo: Ya no siento la carga de pecado y de tristeza, y he encontrado paz y satisfacción en el Señor.