ACABA LA COMAPA CON EL ¡GUACALA DE POLLO!

En un hecho sin precedentes, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo, clausuró una descarga que la empresa Abastecedora de Materias Primas Agroindustrial S.A. (AMPASA) tenía conectada directamente a la red de drenaje sanitario, y por ende llegaba al Río Bravo a contaminarlo más de lo que ya está. Dicha empresa, situada en el Kilómetro 13 de la Carretera Nacional, se dedica al procesamiento de pollos, y según se dice arrojaba al sistema sanitario aceites, grasas y sangre, situación que evidentemente era anómala. Dicha empresa ya en otras ocasiones había sido amonestada, pero supuestamente a los dueños les valía gorro ya tenían “esquina” de autoridades estatales de anteriores gobiernos. Sin embargo, dado a que las cosas han cambiado en el Estado, finalmente se les pudo sancionar como es debido. De esta forma los vecinos, que también se quejaban de la pestilencia en el lugar están contentos, porque por fin se hizo caso a sus reclamos. Ya no habrá más ¡guácala de pollo!.

EL AJETREO DEL ALCALDE

El jueves por la tarde el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR encabezó el Programa de Acción Inmediata (PAI) en la Colonia Bertha Del Avellano, donde tuvo una calurosa recepción por parte de los vecinos del sector, quienes reconocieron el gran trabajo que viene realizando. Por cierto que RIVAS ya casi tiene ocupada toda la semana en actividades, pues el lunes es Honores a la Bandera y de conferencia de prensa, el martes reuniones en la Presidencia Municipal, el miércoles ha sido ocupado ahora con los “Miércoles Ciudadanos”, los jueves con los PAI, los viernes con reuniones con representantes de la sociedad civil, los sábado con “Alcalde en Tu Colonia” y Caravanas de Salud y los domingos con Caravanas Culturales, amén del programa “Mi Escuela Digna y Moderna” que es casi a diario y las entregas de obras, que también son muy continuas. Intensa la labor de RIVAS.

APOYAN EN LA EST 47 A ALUMNOS CON DISCAPACIDADES

En el ocaso del Mes de la Educación Especial, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 47 llevaron a cabo una convivencia deportiva denominada “Logrando la Inclusión”, en la cual se sensibilizó a los estudiantes para que sean incluyentes con sus compañeros que presentan alguna discapacidad, y a la vez fomentar la igualdad entre la juventud. Este evento fue organizado por la regidora RAQUEL GUAJARDO MALDONADO, y en la misma estuvo presente la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, ADRIANA HERRERA ZARATE, quien convivió con los alumnos en las actividades deportivas y recreativas que se realizaron, y donde destacó el hecho que los alumnos especiales demostraron sus habilidades y destrezas para realizar las distintas dinámicas, esto ante la algarabía de sus demás compañeros. Un gran evento sin duda alguna, que fomenta los valores entre el alumnado.

MAS ATRACTIVOS PARA EL ACUARIO

Sigue GINA DE LEON dando resultados en su labor como directora del Acuario y Zoológico de Nuevo Laredo. Prueba de ello es que se acaban de agregar dos nuevos atractivos al Acuario, consistentes la primera en la instalación de dos pantallas de televisión que transmiten continuamente información de ríos, mares, las especies que habitan en ellos y su importancia en el planeta, en tanto que la obra consiste en un área tipo cine donde los niños pueden sentarse a disfrutar de películas animadas alusivas a la fauna marina o realizar actividades manuales, también se incluyó una pequeña zona de snack y dos espacios para tomarse fotografías. Buena sin duda la labor de GINA.

LISTOS LOS PERMISOS PARA EL DIA DE LA CONEJA

Ya están disponibles los permisos para venta de productos alusivos al mentado Día de la Coneja, tanto en plazas públicas como cruceros y vialidades. Dichos permisos tienen un costo de 750 pesos, con vigencia del 13 al 16 de abril y son exclusivamente para residentes de esta ciudad fronteriza. Canastas, cascarones, piñatas y confeti son los artículos que se pueden vender, quedando prohibida la venta de espumas. Serán 150 los permisos que se van a expedir para sitios como la plaza Hidalgo, la rotonda de la Colonia Infonavit, los cruceros de Eva Sámano y Revolución, Eva Sámano y Calzada de los Héroes, Guerrero y Perú, 15 de Septiembre y Reforma, entre otros. Se pueden tramitar en las oficinas de Comercio Informal, situadas a un lado del Palacio Municipal.

ACLARAN DUDAS SOBRE NUEVA TABLA DE INCAPACIDADES

Ante las dudas que hay por parte de la clase obrera en torno a la nueva tabla de incapacidades recién aprobada por los diputados federales, líderes de la CTM encabezados por su dirigente FELIX ALBERTO ALEMAN, se reunieron este jueves con el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), MANUEL MARTINEZ MARTINEZ, y otros funcionarios del mismo instituto, para dialogar al respecto. Asimismo FELIX ALEMAN informó que el próximo lunes la diputada YAHLEEL ABDALA CARMONA estará en la sede local de la CTM para hablar al respecto y disipar dudas existentes en la materia. Sea pues.

APOYA FUNDACION CARLOS SLIM A PERU

En respaldo a la población afectada por las intensas lluvias e inundaciones que dejó a su paso por Perú el fenómeno de El Niño costero, Fundación Carlos Slim envió a esa nación 26.75 toneladas de ayuda humanitaria, para ser distribuidas en las regiones de Piura y Trujillo. La ayuda, que proporcionan Fundación Carlos Slim y Claro Perú, consiste en 500 casas de campaña y 20 plantas potabilizadoras de agua, así como plantas generadoras de energía eléctrica para su operación. Asimismo, en apoyo a las labores emergentes, se enviaron ocho bombas para desalojo de agua y tres para desalojo de lodo. De esta forma, Fundación Carlos Slim y Claro apoyan a la población de Perú en las acciones más urgentes de recuperación que enfrenta el país sudamericano.

LO ULTIMO

Muchas felicidades a la regidora y presidenta del comité municipal del PAN de Nuevo Laredo, IMELDA SANMIGUEL SANCHEZ, quien este viernes está cumpliendo años, deseándole que se la pase de lo mejor. ¡Felicidades IME!… Igualmente las felicitaciones para el “profe” DAVID DORANTES, quien de igual forma cumple años. 73 abriles cumple el estimado maestro… Para mayo se tienen previstas elecciones al interior de la CTM. ¿Buscará FELIX ALEMAN la reelección?, veremos… El nivel del agua del Río Bravo registrará un ligero incremento, esto debido al trasvase que desde este jueves se empezó a hacer de la presa La Amistad a la presa Falcón de casi 300 millones de litros de agua. Se recomienda a la gente no meterse al agua ya que precisamente por esta situación aumenta la corriente y aparte el río arrastra mucha basura. Se espera que para el domingo se normalice el cauce en el Bravo. No pos ta gueno… Este viernes no hay clases, por la celebración de las reuniones de los comités técnicos escolares en los planteles educativos… Y para finalizar la adivinanza. ¿Quién es el asistente de la Sala de Regidores al que le apodan “La Mayonesa Chafa”?, por aquello de que tiene mucha grasa, ¡y pocos huevos! Jajajaja.

