Compromiso

Por primera vez las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Tamaulipas, firmaron un acuerdo en materia legislativa. Se lograron coincidencias y disposición sobre diversos temas para el bienestar de los tamaulipecos, signaron el documento denominado “Comprometidos con Tamaulipas”.

El documento se divide en seis paquetes, en el que los coordinadores parlamentarios se comprometieron a legislar sobre Armonización Constitucional, Seguridad Pública y Justicia, Bienestar Social, Crecimiento Económico, Gobierno Ciudadano y Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente. Este documento comprenderá 35 acciones legislativas.

Legisladores del PRD, MC, PANAL, PVEM, PRI y PAN estamparon su firma para una agenda que contempla establecer el Sistema Anticorrupción del Estado, la creación del Tribunal Administrativo, así como reformas en materia penal y mecanismos alternativos de solución de controversias, justicia cívica e itinerante. En materia de seguridad se pretende hacer más eficientes los mecanismos de extinción de dominio, creación de la Procuraduría Social, legislación sobre ADN, interrumpir el financiamiento al crimen organizado, confiscar bienes, producto de actividades ilícitas.

En materia de bienestar social acordaron reformas a La Ley de Atención a Víctimas del Delito, Salud pública al 100 por ciento de la población, así como agilizar el proceso de adopción de menores.

Para el desarrollo económico se reducirán los trámites para la instalación de empresas, reformas a la Ley de Pesca y Acuacultura, también se contempla promover la construcción y modernización de la infraestructura estratégica que genere producción y empleos.

Asimismo se considera expedir la Ley de Cambio Climático.

Fijando sus posiciones las y los diputados MARIA DE LA LUZ CASTILLO TORRES, GUADALUPE BIASI SERRANO, OSCAR MARTIN RAMOS SALINAS, HUMBERTO RANGEL VALLEJO, ALEJANDRO ETIENNE LLANO y CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ signaron el acuerdo.

En la discusión en comisiones de las iniciativa de las leyes por expedir, reformar, adicionar es que habrá debate y los proyectos pueden ser modificados, pero si habrá la disposición para sacar todo con consenso y votación unánime.

Desde hace un mes ésto venía siendo cabildeado en la Junta de Coordinación Política del Congreso y se consiguió la buena voluntad de todas las fuerzas políticas.

De reconocer que en el Congreso del Estado, se está tejiendo fino el trabajo político que por otras latitudes no se ve.

Así pues por parte de la LXIII Legislatura del Congreso, se está mostrando la mejor disposición para construir el andamiaje legal que necesita Tamaulipas para su desarrollo.

….ACORDES y DESACORDES….

….MAÑANA, suntuosa boda por rumbos de San Miguel de Allende, claro que no será como las bodas de Canaán en las cuales pueda faltar el vino, éste va a sobrar. Y es que muchos de los invitados sencillamente no quieren asistir, pues no hay compromiso y sí mucho que reclamar, pero para qué echarle a perder la fiesta a los novios….

….ASEGURAN que en breve un miembro de esas familias habrá de celebrar una tercera boda….

…PERO la preocupación de los invitados, es sobre si deberán seguir llevando corbata naranja o no……

….EL hecho de que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA haya asistido a la Cámara de Diputados para exponer la postura de los gobernadores panistas respecto a la Ley de Seguridad Interior, solo muestra el posicionamiento que CABEZA DE VACA tiene entre los gobernadores de su partido….

….EL Ejecutivo Estatal remitió al Congreso del Estado el proyecto de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual seguramente quedará aprobado a más tardar en el mes de mayo. Pero no se tiene fecha de cuando quedará implementado y operando el Sistema, así como su gasto, pues se crea un Comité de Participación Ciudadana, el Tribunal Administrativo y la Fiscalía Especial Anticorrupción….

….LA creación de estos órganos constituirán la primera prueba de fuego para el Sistema Estatal Anticorrupción. Dependiendo de quienes conformen el Comité, el Tribunal y la Fiscalía, así como la transparencia con que se lleven a cabo los procedimientos para las designaciones, es que habrá de procurarse la confianza de la ciudadanía en estos….

….LLEGARON los cambios a la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad Victoria MARCO ANTONIO GONZALEZ SALUM, dejó la presidencia de la mesa directiva, para ser relevado por JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS….

….LOS vientos también llegaron a la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y JULIO CESAR GUTIERREZ CHAPA habrá de reemplazar a HOMERO GARCIA DE LA LLATA, como presidente de la Unión, el próximo día 7 de abril….

….PERO al parecer no todos los productores ganaderos están de acuerdo sobre la forma en que se están llevando las cosas. No al menos sobre la imposición que desde la Secretaría General de Gobierno se pretende hacer y no respetar la decisión y estatutos de los ganaderos….

….LOS exregidores del Ayuntamiento de Tampico que encabezó GUSTAVO TORRES; DORELY MEZA REYES, EUGENIA MARGARITA JUAREZ PAZ y ALFREDO GALLEGOS NERI, se niegan a pagar el préstamo que indebidamente recibieron….

….LA alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA, ha advertido a éstos que de no liquidar el préstamo se les habrá de cobrar por la vía judicial…..

….LOS partidos políticos han sido autorizados para recibir financiamiento privado hasta por dos millones 323 mil 800 pesos, en el presente año, pero por verse si hay militantes interesados en hacer donativos a los partidos cuando éste no es un año electoral….

….Y como andan las cosas en los partidos políticos no habrá quienes quieran hacer aportaciones voluntarias, si no hay garantía de triunfo el próximo año….

….VALE recordar que el pasado 9 de febrero venció el término que CARLOS TORRE MORRIS tenía para presidir el Comité Municipal del PRI en Ciudad Victoria y por tanto convocar a elegir a nuevos dirigentes municipales….

….LA elección de dirigentes priístas no puede seguir siendo resuelta mediante la prelación y el escaso respeto a los estatutos del tricolor, pues ello podría generar conflicto….

….TRISTE y desafortunado el show que se armó la diputada BEDA LETICIA GERARDO HERNANDEZ, durante la sesión ordinaria de Congreso, quien es también la secretaria general de la Sección X del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social….

….CON el acarreo de trabajadores que llenaron la galería del salón de sesiones del Congreso y despliegue de mantas expresando gratitud y apoyo a la diputada y dirigente sindical, ¿a quién quiere “apantallar” o mostrar músculo BEDA LETICIA GERARDO?. Tal demostración innecesaria solo pone de manifiesto que trae conflictos al interior de su organización sindical y las cosas no le van nada bien como quiere aparentar…

….EX trabajadores del Ayuntamiento de Jaumave presentaron una demanda de juicio político en contra del exalcalde JOSE RAMON EGUIA NAVARRO, por violaciones a los derechos humanos, al no acatar laudos para el pago de indemnización y reinstalación….

….EL escrito signado por 18 exempleados municipales el 18 de enero del presente año, fue turnado a las Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia a efecto de determinar si hay materia para juicio político….

