¡¡¡Desconfían del Rector!!!.

Honestamente no estamos bien enterados en relación con el malestar que este lunes alarmó al alcalde OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER, pero miembros de su comitiva descartan un posible pre- infarto a consecuencia de probables bloqueos en las arterias al paso de la sangre hacia el corazón.

Insistimos, no estamos al cien de lo sucedido y sus colaboradores afirman que el exsecretario de Finanzas del Estado, requirió atención médica, pero debido a dolencias pectorales provocados por alto nivel de triglicéridos y colesterol.

Explican que el Presidente Municipal fue atendido en la sala de urgencias del Hospital La Salle Victoria y que se le practicó un estudio de hemodinámica, análisis que trata de una rama de la cardiología que se especializa en el estudio del movimiento o dinámica de la sangre, dentro de los vasos sanguíneos de las arterias y venas.

“Haiga sido lo que haiga sido”, los que saben de estos rollos opinan que OSCAR DE JESÚS debe aminorar su ritmo de trabajo y dar descanso a las fatigantes caminatas que diariamente realiza por los diversos sectores de la capital.

Desde el mismo día que asumió al cargo, el jefe de la comuna victorense recorre los fraccionamientos, colonias y comunidades rurales de la localidad, en claro afán de mantenerse vigente y en el proceso electoral del año entrante competir por una diputación federal y buscar heredar la alcaldía a GUSTAVO ALBERTO RIVERA RODRÍGUEZ, gerente general de la COMAPA Victoria.

Por supuesto, los problemas de salud que aquejan al alcalde nada tienen que ver con el percance múltiple en el que intervino el vallehermosense exsecretario estatal de Seguridad Pública, JOSÉ IVES SOBERÓN TIJERINA.

El exmagistrado del STJE y exsubprocurador de justicia, iba al volante de su automóvil KYA y fue impactado por uno de los otros tres vehículos que participaron en la carambola suscitada antenoche, en las calles del Ocho y Berriozábal, por fortuna sin desgracias personales que lamentar y pocos los daños materiales.

En nuevo cambio de pichada, el proyecto político de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con miras a la elección del 2018, iría en caballo de hacienda, al menos así se vio en la reunión que organizaron en el puerto jaibo, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA y HÉCTOR MARTÍN “El Guasón” GARZA GONZÁLEZ, ambos miembros de su avanzada en Tamaulipas.

Convocados por el regiomontano ALFOSO ROMO GARZA, en la residencia tampiqueña del acaudalado empresario y notario público FERNANDO MANZUR NADER, pasaron lista de presente ciento y pico de políticos de alto vuelo, principalmente priístas desertores de la zona conurbada y otros municipios aledaños, entre ellos, el dos veces exalcalde de Tampico, FERNANDO AZCÁRRAGA LÓPEZ, y el exsecretario de Turismo y expresidente municipal de El Mante, JAVIER VILLARREAL TERÁN.

Al encuentro de apoyo al virtual candidato presidencial por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional asistieron entre muchos otros: EDUARDO VELA RUIZ, ABEL AEMIRCUS SCHWARZ, GERARDO SÁNCHEZ SCHUTZ, JORGE TACEA LÓPEZ, los hermanos DANIEL y ALEJANDRO TERÁN GARCÍA, CÉSAR YÁÑEZ CENTENO CABRERA y el presidente del Club Libanés ROBERO FERES MORON,

También; CARLOS SÁNCHEZ SCHUTZ, presidente del Casino Tampiqueño; PEDRO ZALETA ALONSO, exsecretario del Ayuntamiento de Altamira; LEONARDO CORONA ÁLVAREZ; DANIEL y ALEJANDRO TERAN GARCIA; NÉSTOR LUNA ORTIZ, exregidor jaibo, y el consultor financiero ADOLFO HELLMUND LOPEZ.

Otros integrantes de la iniciativa privada que atendieron la invitación para despejar las dudas sobre el proyecto económico de LÓPEZ OBRADOR; fue el presidente del Consejo Empresarial de Altamira, JORGE PONCE GARCÍA; los hermanos JOSÉ LUIS y CAMILIO KURI CON; SERGIO GOVELA ELIZONDO, EDUARDO VELA ARAGÓN, MIGUEL ÁNGEL SOTELO GONZÁLEZ, RAFAEL VALLEJO ALMARAZ, CARLOS DELGADO ARGÜELLES y el portavoz de MORENA en el sur de Tamaulipas, JUAN GUILLERMO NOLASCO AOYAMA.

Pero mientras en el sur del estado, “El Peje” atrae hacia sus filas a los políticos chaqueteros y empresarios con muchos “billuyos”, en el norte, concretamente en Reynosa, la ciudadanía vive con el “Jesús” en la boca y atemorizada de ser víctima en uno de los diarios tiroteos que protagonizan civiles y fuerzas federales.

Para variar y no perder la costumbre, este martes hubo enfrentamientos y lamentablemente un matrimonio que vive en los Estados Unidos, y que cruzó al lado mexicano para surtir la despensa, fue herido a manos de elementos de la Marina.

En la sección humorística va el chascarrillo que firma el ingeniero JOSÉ ÁNGEL RÍOS CEPEDA. Y que dice: – ¿Amor qué vamos a hacer para Semana Santa?, el marido le responde: – No se tu, pero yo voy a hacer lo mismo que hizo Jesús. Y la mujer exclama: – ¿¿Mi amor, te vas a sacrificar por mí?? – No mija… ¡¡¡¡voy a desaparecer el viernes y aparecer el domingo de resurrección, pero ya en la tardecita!!! Juuuar juar juar juar.

Para retomar el rumbo damos paso a la grave acusación que en todo caso dejaría bastante mal parado al Rector de la Universidad de Seguridad Pública y el denunciante solicitando la intervención del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Y dice textualmente: “En la Universidad de Seguridad Publica en Tamaulipas su personal está molesto y existe el caos y la desconfianza hacia su rector GABRIEL REYES GALVAN, quien viene de Monterrey NL. Ya que dicho sujeto vino solo a realizar negocios con su puesto y a obtener favores íntimos con personal femenino para dejarlas en sus puestos.

Los negocios los hace con su empresa denominada FI Capacitación de Personal Policial, contando con el apoyo de un personaje que sirve también de prestanombres para contrataciones de servicios y compras de nombre SANTOS RAMIRO GARCIA RODRIGUEZ, quien fuera corrido por corruptelas en el sexenio anterior. Es un personaje de dudosa reputación.

Cabe aclarar que la capacitación de personal policial debe ser, para empezar, de acuerdo al Programa Rector de Profesionalización del SNSP, con personal de la Universidad, y prohibido que particulares impartan formación inicial. En una palabra debieron ser instructores de la universidad, pero solo usaron sus curriculum vitae para registrar y validar el curso en México, y los hicieron a un lado para dar las clases.

Cuando aquí faltan un montón de policías la meta es de 7 mil y apenas hay 2500, pero el nuevo rector está más preocupado por sus negocios particulares, capacitando con su empresa personal como ya lo hace aquí en Tamaulipas indebidamente. ¡¡Que lo sepa el Gobernador y meta orden!!”.

Permítanos el paréntesis, para por este conducto saludar y felicitar a MARÍA GUADALUPE HERRERA MALDONADO de LÁZARO CHÁVEZ, del Departamento de Becas del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, y al periodista FRANCISCO CUÉLLAR CARDONA, con motivo de su onomástico, ayer y hoy, respectivamente.

Y si de eso se trata, también felicitamos a VIOLETA FLAMARIQUE, radicada en el Estado de México y quien por el mismo motivo estará de manteles largos, pero el viernes.

En otro orden de ideas, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA “voló” a la capital del país y esta mañana participaría en una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados obtenidos durante la gira por la República Popular China.

El mandatario de los “vientos del cambio” en Tamaulipas, y sus homólogos de Morelos y Tlaxcala, respectivamente, GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU y MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, comunicarían respecto a la serie de entrevistas y visitas que realizaron en su recorrido por Beijing, Chengdu y Shanghái.

Como ya se ha informado, la delegación mexicana acentuó su atención a los intercambios comerciales y culturales y a la posibilidad de atraer proyectos tecnológicos y energéticos y parte de los acuerdos fueron elaborar una agenda para una próxima visita de una delegación china a México.

En drástico cambio de tema, como reguero de pólvora se esparció la noticia relacionada con el deceso de MYRNA MARIBEL MEDRANO VARGAS, catedrática de la UAT y desde el pasado 12 de enero directora de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano.

La profesora MARIBEL MEDRANO expiró lamentablemente en las primeras horas de este miércoles, a sus 41 años de edad, internada en el Hospital General “Norberto Treviño Zapata” de esta capital y víctima de cáncer.

Como Usted ya se enteró MARIBEL MEDRANO fungía como Secretaria Administrativa y tras una serie de disturbios protagonizados por el Grupo Azul, que comandaba GONZALO HERNÁNDEZ FLORES, la Asamblea Universitaria, en sesión extraordinaria que presidió el rector ENRIQUE CARLOS FRANCISCO ETIENNE PÉREZ DEL RÍO, aprobó la destitución del director AMPARO VARGAS MARTÍNEZ y ella ocupara el cargo.

Nos trasladamos al Centro Cívico Gubernamental de esta capital, sede de la ceremonia de toma de protesta del electo presidente del Comité Municipal del PAN Victoria, CÉSAR GUERRA MONTALVO. El evento es agendado para las seis de la tarde de hoy jueves y la presencia del dirigente estatal, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR.

El espacio se acaba, pero queda comentar que el ingreso de un nuevo frente frío trajo fuertes ventarrones ayer por la mañana, con derribamiento de árboles, luminarias, anuncios y el entorpecimiento del tráfico vehicular en algunas de las principales avenidas de la capital tamaulipeca.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico, hoy, a RICARDO JAVIER ARREOLA MARTÍNEZ, director jurídico y de Acceso a la Información Pública de la Secretaría del Trabajo; ZORAIDA FIGUEROA NOYOLA, directora de bibliotecas Públicas en Camargo; LIZETH GARCÍA DE LEÓN; regidora de El Mante; OSVALDO LÓPEZ GARCÍA, magistrado presidente del XIX Circuito del Poder Judicial de la Federación con residencia en Reynosa, y GLADYS LUCÍA RAMÍREZ SOTO, regidora del Ayuntamiento de San Carlos.

Extensivos para el director de Alcoholes en Miguel Alemán, JULIO RAMÍREZ VÁZQUEZ; al presidente del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas; EDUARDO MANUEL TRUJILLO TRUJILLO; NOÉ RODRÍGUEZ GARCÍA, exlíder de la Sección XXX del SNTE; HEIDI ESTELA ESTRADA ESPINOZA, secretaria en el Congreso Local; TITO BÁEZ LÓPEZ, excandidato de MORENA a la alcaldía de Llera; al neolaredense FERNANDO FERNANDEZ DE LEÓN, y a SANDRA ALICIA GRACIA, asistente en la Fundación Colosio filial del PRI.

Es hora de poner el punto final y esperar el regreso de mis nietos de su escuela, pero antes el chistorete que firma el periodista HÉCTOR PERALES JARAMILLO. Y que dice: – Doctor, quiero hacerme la cirugía para no tener más hijos. – Bien, le cortaremos un “huerfanito”. Al año siguiente vuelve, y le dice al doctor: – ¡Médico, he tenido otro hijo! – No se preocupe, amigo, le cortaremos el otro. Al paso de otro año regresa al consultorio, y le dice: – ¡Mire doctor!, he tenido otro hijo. – De acuerdo, ¡¡¡entonces le cortaremos los cuernos!!! Juuuar juar juar juar.

P.D. Amigo lector, si no tiene inconveniente compártala con sus contactos. De antemano, muchas gracias.

Contáctanos en temodiazm@hotmail.com, temodiazm1@hotmail.com; Facebook; cuauhtemoc diaz martinez;

GRACIAS POR VISITAR NUESTRA

PÁGINA www.meridianodehoy.mx