Lilia N. para no desentonar con el nuevo lenguaje policiaco y de presunción de inocencia, es una empresaria exitosa, pero exitosa de a madre, perdón por la expresión pero no existe otra para dimensionar sus triunfos.

Su empresa, o negocio, es la venta de ropa, vestidos de diseñador, de marca, eso sí, todos exclusivos o eso dice ella.

Para que se dé una idea de lo que le hablo deje le informó que “el negocio” le ha dado a Lilia N. para recorrer el mundo, ¿más especifico?, en los últimos 15 meses tiene alrededor de 20 viajes documentados en sus redes sociales, lo mismo se le ve acariciando un tigre de bengala en Tailandia que recorriendo la Costa Azul en Croacia, paseando en el museo Louvre y Notre Dame en París que visitando los estudios Universal de Los Angeles y, por supuesto, no se perdió el Superbowl en Houston.

Hoy anda en China pero antes estuvo en Beverly Hills y en Alemania, casi ha recorrido el mundo y lo logró como pocos, a los 33 años, la razón, tal vez, es que se conserva soltera o quizá porque, esos 15 meses de sus 20 últimos viajes, su padre se ha desempeñado como Alcalde.

No, no la acusamos de la ladrona, ni de nada, incluso pudiera ser real que como su papi quiere ser gobernador se le ataque por su lado más débil, por esa tendencia de su hijita de subir y presumir sus viajes al extranjero que en ocasiones son con amigos y en otras no se ve con compañía pero que siempre están cotizados en miles de dólares, obvio, a lo mejor ni alcanza para ahorrar de la ganancia de la venta de vestiditos pero ella se divierte y eso debe ser lo importante.

Acertó, yo también quiero empezar a vender vestiditos de diseñador, de marca, de los exclusivos, un negocio de esos ya le dio a esta mujercita para recorrer el mundo en 15 meses y apenas tiene dos años, 24 mes, atendiéndolo personalmente en un departamento, eso significa que debe ser una mina de oro que nadie ha descubierto, ahora se imagina si fuera más formal, con aparadores bonitos y todo.

Le insisto, no acusamos a nadie de corrupción, tampoco de tráfico de influencias, menos de estar lavando dinero y por nuestra cabeza jamás ha pasado ni siquiera la idea de que su papi este saqueando la presidencia, no, nada de eso, creemos, queremos creer, que resultó la mejor mercader del mundo y que es real lo que dice ella en su cuenta de feis en el sentido de que nada debe y nada teme, que la atacan políticamente para dañar a su padre que quiere ser gober.

Sé, como dijo aquel, de sobre sé, que quieren saber de quién se trata, de cual hijita de Alcalde hablamos, seguro estoy que muchos imaginan algo bastante cercano por lo que han visto o escuchado pero los voy a decepcionar, le hablo de una nota que sube el Universal sobre la hija del Alcalde de un municipio de Tabasco.

No, los Alcaldes de por estos lados, de por acá, conocen a la perfección el uso de las redes sociales, ellos solo tienen una cuenta visible que les sirve para monitorear algunos temas de “su interés” y para darle a conocer a la gente los cordones que pintaron, las banquetas que van a construir y ese enorme trabajo de atender a gente en sus oficinas para “darle cause” a sus problemas qué, hay que decirlo, por arte de magia se resuelven muy pronto, más los que ellos dan a conocer.

Obvio es que en las cuentas de feis, twitter o instagram de los alcaldes de por acá no existen los problemas, hay alguno que otro basurero que está “siendo eliminado”, algún bache que se tapará de inmediato y a veces los reclamos que le obligan a dejar a un director encargado del tema en una colonia hasta que la problemática se resuelva, lo que sucede siempre, pero nada grave.

Cosa rara, poco o nada se sabe de los hijos o hijas de nuestros Alcaldes, solo los conocemos porque algún día los presentaron durante su campaña, en el caso de algunos municipios porque se presume se prestan a ser proveedores del mismo o de otros porque se hace cambalache de intereses, e igual a algunos los identifican por regentear los negocios que florecen por tráfico de influencias.

Lo triste, lo verdaderamente triste, es que de inmediato relacionamos el caso de esta empresaria exitosa con algo que pasa en nuestro municipio, en alguno vecino, o quizá en todo México, eso es lo lamentable, la clase política no tiene la confianza del pueblo y de esa manera poco o nada se avanzará en la política.

CENA De Negros le agradece un Me Gusta en su fanpage de facebook, que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, e igual le dejamos el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com