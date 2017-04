¿SOLO DOS ALCALDES JALAN, O QUE?.

Quien sabe que está pasando con los alcaldes de Tamaulipas, pero a nivel Estado solo se escucha que estén trabajando duro y macizo los alcaldes de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, y de Ciudad Victoria, OSCAR ALMARAZ SMER. De otros munícipes poco se oye sobre su actividad laboral. Por ejemplo de MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, alcaldesa de Reynosa, se escuchan más las broncas que trae con su Cabildo, que lo que anda haciendo en beneficio de su pueblo. A JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA, de Río Bravo, de plano le ha quedado grande el apellido para hacer por su gente; JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, pues sí ha estado trabajando, pero como que le falta todavía más empuje. Ni que decir de la maestra MAGDALENA PERAZA GUERRA, de Tampico, quien está batallando para gobernar, sobre todo ante las protestas que afronta; ANDRES ZORRILLA MORENO, de Madero, se la pasa con mucha foto y poca acción, en tanto que ALMA LAURA AMPARAN CRUZ, como que quiere, pero no puede, al igual que JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, de Mante. Esto en lo que respecta a los municipios más grandes de la entidad. En los municipios pequeños son pocos los que se rescatan con un buen trabajo, por lo que urge que le pongan ganas a la chamba, pues ya se llegó al primer cuarto de su mandato, y sus pueblos exigen más de ellos.

LISTA DE NEGOCIOS QUE OFRECERAN DESCUENTOS

Esta es la lista de negocios que ofrecerán variados descuentos con la “Tarjeta Más Acciones Va por Ti” puesta en marcha por el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR este miércoles. Restaurante Magnolia, D´Rosel Tuxedos, Optica Nueva Visión, Centro de Imagen Diagnóstica, Radiólogos Asociados, Laboratorio de Análisis Clínicos FSM, Farmacia Joparox, Consultorio Dental Dr. Héctor Casillas Leija, Koto Restaurant, Joyería Tú y Yo, BASMAR Surtidora Eléctrica, Papelería Laredo, García´s Papelería y Dulcería, Funerales Hernández, Inglés Individual, Restaurante el Paraíso, Capillas Valdez, La Florería, Florería del Norte, Servicios de Mantenimiento Eléctrico.

SIGUE LA LISTA

Igualmente Estética D´Karol, Dental City, Eliud Carrizales Image Center, Dulzura Mexicana Repostería, K Galería, Hospital San Gerardo, Papelería Express, EXXCE de Nuevo Laredo, Guardería y Estancia Chikitines, Pintura

Sherwin Williams, Paradise Pool Eventos, Traumatología y Ortopedia Dr. Aquiles Cárdenas, Wash Express Lavandería y Planchaduría, Dulcería Tololoche, Colegio Franco Americano, Jardín de Niños Angelinos, Laredo´s Parrillita restaurante, Esthetic Dental Clinic, Nueva Rectificadora Hermanos Picasso, Corpo Novo, Restaurant Catera, Ace Construplaza, La Marquesita, Redline Mens Jewerly , Ferrenorte, Sión Servicios Metálicos y Forja Artística, Papelería Talamas, Librería Talamas, Sala de Música Talamas y Taquería El Ahijado. Aparte habrá descuentos desde un 25 hasta un 75 por ciento en diversos trámites municipales. Vale la pena tramitarla.

REGIDORES VISITAN A COMPAÑERO ENFERMO

Este miércoles por la tarde la gran mayoría de los regidores del Cabildo de Nuevo Laredo acudieron a la casa de su compañero LUIS MORENO SESMA, quien se encuentra muy delicado de salud debido a que se le ha complicado el cáncer que tiene en el hígado. Se supo que dialogaron con él y le dieron ánimos, aunque al parecer el propio LUIS sabe del alto riesgo que corre, y por lo tanto disfrutó mucho la visita que le hicieron y como siempre estuvo de bromista. Ojalá “La Liebre” la libre, pero realmente está muy delicado. Y bien por los regidores que acudieron, y que con ello demuestran su calidad humana.

AGRADECE FAMILIA APOYO A MENOR

Este miércoles una familia acudió a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo con la finalidad de agradecer al alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR, el apoyo brindado para la operación del niño ANTHONY PADILLA GARCIA, de un año de edad, quien presentaba un defecto en uno de sus pies, mismo que estaba encorvado. A raíz de la operación efectuada en el Hospital General de Nuevo Laredo por el doctor OSCAR MEDINA, y costeada por el Ayuntamiento, tras la autorización directa del alcalde, el defecto fue arreglado y el menor ya tiene bien el pie. Lamentablemente en esos momentos el alcalde no estaba en la Presidencia Municipal por lo que la familia, encabezada por el abuelo, el señor ANDRES GARCIA CISNEROS, fue atendida por la regidora NORA HINOJOSA GARCIA, quien también estuvo al pendiente del caso por instrucciones del alcalde.

FELIX ALEMAN BUSCARA SEGUIR DIRIGIENDO LA CTM

FELIX ALBERTO ALEMAN, dirigente de la CTM en Nuevo Laredo, anunció que buscará elegirse como secretario general de dicho organismo. FELIX aclara que no es una reelección, toda vez que él está cumpliendo el período que dejó el finado FRANCISCO MARTINEZ CORTES, por lo que buscará ser electo por primera vez. Asegura contar con el respaldo de la gran mayoría de líderes de los sindicatos que conforman la Federación de Trabajadores de Nuevo Laredo, además del visto bueno de la dirigencia estatal que encabeza EDMUNDO GARCIA ROMAN, y la dirigencia nacional, a cargo de CARLOS ACEVES DEL OLMO. Y realmente FELIX ha hecho un buen trabajo al frente de la CTM, por lo que no se ve impedimento alguno para que asuma el puesto. El período que actualmente atiende FELIX vence el primero de mayo, y se espera que la elección interna sea en unas cuantas semanas.

BRONCAS PARA PAGAR EL GAS NATURAL

Usuarios de la empresa Gas Natural Fenosa se quejan de que no les están cobrando el servicio en las instalaciones de la dependencia. Que primero porque se les cayó el sistema, y luego que porque las cajas están cerradas. Y los cajeros automáticos de cobro no funcionan, porque no dan feria. Hay un letrero que se acuda a pagar al Oxxo, pero en el Oxxo salen con que no están enlazados con dicha empresa. Puras broncas con el gas natural. Yo por eso ya lo he dicho muchas veces, es mucho mejor y más cómodo tener gas LP. Se quita uno de tantos mitotes.

LO ULTIMO

Este miércoles el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR llevó a cabo la segunda edición del programa “Miércoles Ciudadanos” en la Colonia Unidad Nacional, que resultó un gran éxito… La diputada local BRENDA CARDENAS THOMAE intervino en el caso de un árbol derrumbado en la cuadra 51 de la calle Bravo. Al enterarse del caso habló a las autoridades municipales para solicitar apoyo y cortar las ramas que atravesaban la calle, y desecharlas. Bien por eso… En un emocionante juego de la Liga Municipal de Softbol, el equipo de Regidores empató con el de la Dirección Jurídica-Medio Ambiente. 17 a 17 quedaron, al concluir las entradas establecidas y una extra. Es el primer empate que se da… Y un saludo para “La Perinola” que trabaja en una de las oficinas de la planta alta de la Presidencia Municipal. Le dicen así porque “le dan vuelta y le pone a uno, le pone a dos, le pone a todos, o toma uno, toma dos, toma todos”, jejejeje.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com