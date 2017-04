Ley Anticorrupción.

1._ En el 2013, según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática), la corrupción dejó pérdidas a nivel nacional por el orden a los 347 mil millones de pesos, de hecho para nadie es un secreto que México esté considerado como uno de los países más corruptos del mundo y Tamaulipas no se queda atrás.

Por lo anterior es que aplaudimos que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, CARLOS GARCIA GONZALEZ, el Jefe de la Oficina del Gobernador, VICTOR SAENZ MARTINEZ, el Coordinador Jurídico, ABELARDO PERALES MELENDEZ y el Contralor MARIO SORIA LANDEROS, anden muy dedicados en crear el Sistema Anticorrupción.

La tarea del gobierno actual no será nada fácil, erradicar estos viejos vicios requerirá de una labor titánica pero principalmente, para aquellos que piensan que es más de lo mismo, deberán aplicar el dicho que dice, el buen juez por su casa empieza y castigar sin miramientos al funcionario que sea sorprendido haciendo mal uso de los recursos.

Que no ocurra lo que en el gobierno de EGIDIO TORRE CANTU que, pese a las evidencias de que hicieron mal uso de los recursos, los ex secretarios estatales y el propio ex mandatario andan como si no le debieran nada a nadie, porque se creen intocables, porque creen que se pueden pasar la ley por el arco del triunfo.

Por ejemplo tenemos el caso de JORGE ABREGO ADAME, ex secretario de Finanzas y los ex subsecretarios, CRISTOBAL ROSALES y DANTE HERNANDEZ, quienes tuvieron que comparecer ante la Contraloría Gubernamental actual, porque las cuentas que dejaron nomás no cuadran, nomás no checan.

Aunque ABREGO fue requerido por irregularidades detectadas, éste aseguró que regresó a palacio de gobierno para aclarar algunas dudas y que ello era parte del proceso de la transición cuando todos sabemos que el ex funcionario estatal se despachó con la cuchara grande, como quien dice, se cobró a lo cochino.

Otro ex funcionario que también debió comparecer fue el ex secretario de Obra Pública, MANUEL RODRIGUEZ MORALES y es que la actual titular de esa área CECILIA DEL ALTO LOPEZ, reveló que algunos de los ex funcionarios de esta área pedían “mordida”, “diezmo”, para poder liberar algunas obras.

DIODORO GUERRA RODRIGUEZ, ex secretario de Educación, fue otro de los que fue llamado por el actual gobierno para que aclarara algunas dudas también por supuestas irregularidades detectadas en la dependencia, la cual dicho está de paso, está o estuvo llena de “aviadores”, de maestros que cobran sin trabajar.

Como le decía el Gobernador de Tamaulipas se ha echado a cuesta una tarea bastante difícil porque este Sistema Anticorrupción se encargará de castigar las denuncias de posibles irregularidades cometidas en la asignación de obra pública, así como otras que se pudieran cometer en el resto de las dependencias.

Por otra parte este Sistema Anticorrupción también da pie para que los ex secretarios estatales, quienes son los que manejan el recurso, anden bien derechitos, que estén sabidos de que el Gobernador no les tolerará ni les solapará que hagan mal uso del presupuesto, como lo hizo TORRE CANTU con sus ex funcionarios.

2.- A propósito de ex funcionarios, ayer el Congreso de Tamaulipas que preside CARLOS GARCIA GONZALEZ, dio a conocer que recibió una solicitud del ciudadano LUIS GERARDO GARZA QUINTERO para que se promueva juicio político contra el ex Procurador General de Justicia en Tamaulipas, ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.

Pero no solo contra éste, sino también contra el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, HERNAN DE LA GARZA TAMEZ, contra el subprocurador, MIGUEL LIRACH GOMEZ y contra el Agente del Ministerio Público, JUAN LUIS ALVAREZ CAZARES y en contra del Presidente Municipal de Jaumave, JOSE LUIS GALLARDO FLORES.

En el caso de QUINTANILLA ACOSTA, HERNAN DE LA GARZA, LIRACH GOMEZ y ALVAREZ CAZARES, el juicio político, según la solicitud del ciudadano, es por presuntas violaciones a los derechos fundamentales derivado de procedimientos elementales, mientras que al Alcalde de Jaumave se le promueve el juicio político por violentar los laudos laborales de 15 trabajadores.

Los dos juicios políticos que solicita el ciudadano LUIS GERARDO GARZA serán analizados por, primero la comisión de gobernación que preside el diputado JESUS MARIA MORENO IBARRA y posteriormente por la comisión instructora que preside CARLOS GARCIA GONZALEZ.

3._ Antes de concluir la presente colaboración, déjeme decirle que el delegado de la SAGARPA, EDUARDO MANCILLA GOMEZ es bastante irónico, dice que ya nada más falta que los campesinos se le manifiesten en sus oficinas porque no llueve, ya ve usted que en los primeros meses del año los productores se venían manifestando por la falta de apoyos.

4._ Por cierto la diputada local SUSANA HERNANDEZ FLORES, quien además es la Secretaria General del ONMPRI en Tamaulipas, anda recorriendo los diferentes municipios del Estado porque planea actualizar el padrón de mujeres priístas, SUSANA es de las pocas personas comprometidas con la causa que aún le quedan al PRI.