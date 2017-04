Parece burla…

Dicen que se le veía eufórico, extasiado, al borde de un paro cardiaco y no era para menos, sabía que estaba consiguiendo sus cinco minutos de fama aunque fuera de la manera más cínica, burda, ruin.

Ahí estaba, presumiendo el título de presidente de la Comisión de Transparencia del Cabildo de Tampico y empezó su informe que incluyó datos en el sentido de que han presentado algunas denuncias por presuntos delitos que fueron cometidos por la pasada administración.

Por supuesto que todo iba bien, “el graderío” imaginaba que se soltaría hablando del presunto desvío de más de 500 millones de pesos, de que en el trienio de Gustavo Torres Salinas se exigía el diezmo a proveedores, ya por lo menos que había irregularidades con el pago de los impuestos y la retención de los mismos, algo que valiera la pena, un tema que le pudiera doler a los ex funcionarios, al ex alcalde pero no, nos quedamos con las ganas y como decía mi abuela, el regidorcito salió con su batea de babas.

No me consta, pero dicen que hasta le brillaban los ojos cuando afirmó que la Procuraduría de Justicia perseguía a ex regidores y ex funcionarios de la pasada administración que consiguieron de manera ilegal créditos por la “escandalosa suma” de dos millones 700 mil pesos.

Lo extraño es que al final de su informe el montó ya se había reducido a un millón 600 mil pesos porque detalló que algunos de los deudores acudieron a pagar y que tenía conocimiento que el resto haría lo propio, en síntesis, como en los tiempos de ayer, en el cabildo de Tampico no pasa ni pasará nada.

Está bien, quizá sea buen momento para reconocer que por lo menos se habla de varias denuncias presentadas en la Procu, que se haya “transparentado” tan grosero saqueo vía créditos de dudosa procedencia para ex regidores, digo, ni usted ni yo tenemos ese monto y además en los otros 42 municipios no se hace nada parecido, igual en muchos sus actuales alcaldes nomás hablan de saqueo con los cercanos, en reuniones, pero de los ex pero no se atreven a tocarlos ni con el pétalo de una denuncia, vaya, ni con la delicadeza de una auditoria a pasadas administraciones.

El pueblo de Tamaulipas tiene la certeza de que los ex alcaldes se fueron en grande, que le robaron a sus pueblos todo lo que pudieron y a veces un poquito más, que fueron cómplices de funcionarios federales y funcionarios estatales de la época de Egidio que se prestaron a cubrirles los recursos con proyectos ficticios o por lo menos que nunca se concretaron.

Pues sí, bien valdría la pena que el informe de ese regidor de la Comisión de Transparencia en el Cabildo de Tampico sea útil y sirva para que en cada ayuntamiento ocurra lo mismo aunque de preferencia con números reales, con acciones que dejen claro no se protegerá a quienes tanto daño le hicieron a la gente fingiendo que no pasaba nada o escondiéndose lo más posible para que nadie les viera llevarse el presupuesto y lo que se pudiera.

Quisiéramos escuchar lo que se ha hecho para denunciar a los ex alcaldes y sus funcionarios en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, hay dudas en Victoria, Altamira, Tula, Madero, San Fernando, Río Bravo, Mante, y también en el municipio que usted tenga en la mente, más cuando han pasado seis meses y nadie se atreve a decir palabra alguna al respecto, como si los protegieran, como si les tuvieran miedo, como si el pueblo les valiera una pura y dos con sal.

Las historias que se platican en cada uno de los municipios parecen irreales por los montos y las formas del saqueo que sufrieron pero, créalo, son de verdad, tan lo son que los ex alcaldes y algunos de sus cómplices se dan vida de ricos, de potentados, jeques árabes o como si fueran reyes de un país de esos muy ricos.

Por lo pronto habrá que seguirle la huella a lo que pasa en Tampico, no al tema de los créditos, nadie, ningún ex funcionario municipal irá a la cárcel por esos montos, la gran mayoría tiene mucho más que eso, el tema son “las otras denuncias”, lo que se ha filtrado a los medios de comunicación y de lo que antes habló su propia presidenta en el sentido de algunas irregularidades por montos millonarios.

Exacto, si se corrigieron los presuntos saqueos, si se soportaron con documentos y acciones, la gente quiere saberlo, también sería prudente explicar porque cada municipio quedó destrozado y los presupuestos se gastaron completamente, en algunos hasta se aumentaron las deudas públicas, igual los temas del agua, de las Comapa´s habrá que revisarlos a fondo ya que parecían barriles sin fondo y sus titulares que no tenían llenadera, que preferían dejar destrozadas las ciudades que cuidar sus obras para que quedaran bien.

Por lo demás, tiene razón, parece una burla el show que provocó el regidorcito de Tampico al hablar de que hay denuncias en la Procuraduría por esos “escandalosos créditos”, porque se autorizaron de manera, dijo él, ilegal al entregar 2 millones 700 mil pesos en préstamos a quienes no los merecían o ya no podían recibirlos, ojalá en otras partes haya seriedad, ojalá, o por lo menos, tanto silencio, tanta tardanza, se deba a que están dejando muy firmes los expedientes para que nadie se ría del pueblo, para que los que la hicieron la paguen y no quede en la impunidad actos que a veces hasta se relacionaron con quitar el pan de la boca a los más pobres.

