SECRETARIOS NO ATIENDEN PETICIONES DE LOS DIPUTADOS

Una de las principales quejas de los diputados locales del Estado de Tamaulipas, es el hecho de que los secretarios de las muy variadas dependencias estatales no les responden o atienden los llamados que les hacen, y que normalmente son para atender peticiones ciudadanas. En este sentido no es uno, ni dos, ni cinco, ni siete, sino casi todos los legisladores tamaulipecos que se manifiestan en contra de esta situación y exigen la intervención directa del Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA para el respeto a sus investiduras, por parte de los secretarios, quienes dicho sea de paso, son funcionarios de designación, no de elección directa como los diputados, y por lo tanto no tienen la misma jerarquía que estos. Se supone que los diputados están por encima de los secretarios, sin embargo los secretarios de las oficinas estatales se sienten superiores a los diputados, y en este sentido como que baja el cero y no contiene. Urge hacer algo al respecto, porque la falta de respeto y sobre todo de atención de los secretarios a los diputados locales, es una falta de respeto y de atención al pueblo de Tamaulipas, representado por los legisladores.

PRESENTA GOBERNADOR INFORME SOBRE VIAJE A CHINA

Al presentar los resultados de la gira hecha a China, el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA aseguró que hay una nueva relación entre México y el país asiático, y que los extranjeros mostraron un gran interés en la agroindustria, en algunos productos que se producen en Tamaulipas. Dicha presentación la hizo el mandatario tamaulipeco en la Ciudad de México, y acompañado de los gobernadores de Morelos, GRACO RAMIREZ, y Tlaxcala, MARCO MENA, quienes le acompañaron en dicho viaje para promover a sus respectivos estados, en busca de nuevos mercados con los cuales contrarrestar los efectos negativos de la política de rechazo hacia México por parte del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Durante el evento los mandatarios estatales estimaron que puede lograrse una inversión cercana a los 3 mil millones de dólares con China, por lo que continuarán con esta relación sumamente productiva.

DESTACA RIVAS APOYO EN EDUCACION

En su afán de buscar más y mejores beneficios en el ámbito de la educación, el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, sostuvo una reunión con autoridades del Distrito Escolar Independiente United (UISD) de Laredo, Texas, con quienes dialogó sobre las estrategias y programas que lleva a cabo el gobierno municipal en beneficio de la educación de los niños y jóvenes. En su mensaje el alcalde hizo notar los diversos programas que se llevan a cabo en el ramo educativo, entre los que destacó “Mi Escuela Digna y Moderna”, mediante el cual se apoyará a 100 escuelas con mejor infraestructura, así como el programa de becas municipales, en el cual se invierten 68 millones de pesos. De hecho las autoridades escolares de la vecina ciudad reconocieron dicho apoyo.

REGIDORES JALADORES

Sigue incesante el apoyo de algunos regidores hacia la ciudadanía. Entre los que más destacan en este sentido están GERARDO PEÑA MALDONADO, quien hasta de su bolsa saca para apoyar a la gente; CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, IMELDA SANMIGUEL SANCHEZ, ADRIANA GARCIA SANMIGUEL y SILVIA FERNANDEZ GALLARDO BOONE, quienes hacen hasta lo imposible por apoyar a sus representados, y ni que decir de CARLOS BULAS VILLARREAL, JUAN JOSE ZARATE QUEZADA, NORA HINOJOSA GARCIA, ALFREDO GUARNEROS CARRANZA, JESUS VALDEZ ZERMEÑO y RAFAEL TAWIL RIZO, sin pasar por alto a DORINA LOZANO CORONADO. Mis respetos la verdad para ellos, porque me consta que tienen el don de servir. Digo, uno que anda siempre ahí en la Sala de Regidores, nadie le puede contar a uno quien sí responde a las necesidades del pueblo y quién no.

CASI LISTO EL TIANGUIS MUNICIPAL

En plática con el regidor CARLOS BULAS VILLARREAL, presidente de la Comisión de Comercio Informal del Cabildo, informó que ya se firmó el convenio para poder hacer uso del predio situado en Londres e Independencia, de la Colonia Buenavista, y donde va a quedar el Tianguis Municipal. Dijo que ahora lo que viene es emparejar el terreno para a su vez delinear los espacios que se establecerán y que serán acordes a las solicitudes que se hagan, una vez que se lance la convocatoria respectiva, lo cual se espera que se esté dando para la semana entrante. Y en dos, o tres semanas a más tardar, se espera que esté en funcionamiento dicho tianguis, el cual será exclusivo para la venta de frutas y verduras.

CIERRAN LA AVENIDA OBREGON

Ante la rehabilitación de una línea de drenaje de ocho pulgadas de diámetro, personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), tuvo que cerrar la avenida Obregón, entre Chihuahua y Coahuila. Nada vale que las obras van para largo, puesto que se estima estén listas para la segunda quincena de mayo. Ante esto quienes circulan por la Obregón tiene que tomar como alternativa dar vuelta en la Chihuahua, para enfilarse hasta la Riva Palacio y luego dar vuelta en Coahuila hasta llegar a la Obregón y continuar el rumbo. Algo engorroso, pero pues ni modo, el objetivo es mejorar las ya de por sí vetustas redes de drenaje que hay en la ciudad.

TELMEX-TELCEL REALIZA 300 CIRUGIAS

Como parte de sus acciones en materia de salud para contribuir a que cada vez más personas vivan más y mejor, Fundación Telmex-Telcel ha realizado, en lo que va del año, cirugías extramuros de reconstrucción y cardiacas, beneficiando a cerca de 300 personas en siete estados de México. Brigadas de cirujanos y asistentes especialistas se han movilizado para realizar valoraciones previas y procedimientos quirúrgicos a personas de escasos recursos.

LO ULTIMO

Mi compadre y amigo, casi casi mi hermano, MAURICIO BELLOC UTTERBACK, tuvo un severo problema de salud. Afortunadamente se encuentra estable, pero va a tener que ser trasladado a Monterrey para recibir atención especializada. Confiamos en su pronta recuperación. Y ni modo compadre, no más “drinks”… Alumnos del jardín de niños “Estefanía Castañeda”, acudieron a la Presidencia Municipal para agradecer a la regidora, IMELDA SANMIGUEL SANCHEZ, el apoyo brindado a dicho plantel, lo cual fue posible gracias al apoyo brindado por el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR… A través del programa “Médico en tu Puerta” se han realizado hasta el momento mil 500 consultas médicas a domicilio, con igual número de familias beneficiadas, lo cual demuestra el éxito de este programa.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com