Bastante mal

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Vamos e invertir primero en educación, segundo en educación, y luego en más educación, porque a un pueblo educado es más difícil que lo engañen corruptos y mentirosos”.

La frase es de Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay aunque tenga la certeza de que hoy es más aplicable en México, que bien valdría meterle dinero y esfuerzos a la educación de este país por muchas razones, entre ellas, efectivamente, para no ser engañados por los políticos corruptos y mentirosos pero igual sería bueno para intentar salir de la pobreza, que haya más oportunidades, mejores empleos, ciudadanos participativos, sobre todo, para acabar con la violencia e inseguridad, para quitarle a los muchachos la tentación de seguir alimentando con su vida al narco y la delincuencia organizada.

No son inventos, mire, México es de los peores países en calidad educativa y quizá por ello hemos tenido gobiernos corruptos, políticos saqueadores, gobernantes que mantienen y hacen crecer la pobreza como método de supervivencia política, para seguir comprando votos de a 500 pesos o a cambio de despensas.

Las recientes evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, coloca a México superados por casi todos los países que militan en este organismo, que no son pocos, más triste es que apenas logramos competir con los más pobres como Haití, otros de Centroamérica y ya.

Para los tamaulipecos esos datos son malas noticias, más si tomamos en cuenta que en las evaluaciones nacionales estamos dentro de Estados más malos, debajo de la media con apenas un dos o tres por ciento de alumnos de excelencia, otro diez por ciento que pintaba dentro de lo bueno y la calidad educativa del resto de los estudiantes ya se podía clasificar de regular a lo malo y a lo excesivamente malo.

El año pasado, para desgracia nuestra, el gobierno de Egidio Torre Cantú encontró la forma más sencilla de no ser criticado por la baja calidad educativa, simple y sencillamente no pagó la evaluación y ya no tenemos un diagnóstico, no existe quién nos pueda decir oficialmente qué lugar ocupamos en ese aspecto lo que corrobora que las cosas se han hecho muy mal.

Claro que los malos resultados que hemos obtenido en todas las evaluaciones locales, nacionales e internacionales obedecen a la forma grosera como ha sido saqueado el presupuesto para la educación en Tamaulipas, los aviadores, , nóminas falsas, la contratación de novias o novios, a veces de novias y novios de una sola persona, las transas en compra de libros, mobiliario, computadoras, hasta con la renta de copiadoras con sus respectivas pólizas de mantenimiento y seguro hicieron imposible contratar maestros, capacitar mejor a los que teníamos, pagarles más a los que ejercen su labor con bastante solvencia y detectar a los que tienen fallas para ayudarlos a mejorar a tiempo.

Una realidad es que a Tamaulipas le urge cambiar el sistema educativo, acabar con todas esas prácticas, diseñar su propio modelo educativo para salir adelante lo más rápido posible.

No, nada será sencillo, existen muchos intereses que ya pujan en sentido contrario.

Hay, sin embargo, dos temas que pueden dar esperanza a los tamaulipecos, uno son los Foros de Consulta para Diseñar el Modelo Educativo de Tamaulipas en el que participaron más de 150 asistentes en cada sede dentro de los cuales hubo miembros del magisterio tamaulipeco de todos los niveles educativos, Jefes de Sector, Supervisores, Asesores Técnico-Pedagógicos, SNTE, Organismos Públicos Descentralizados, Instituciones de Educación Superior, UAT, Padres de Familia, educandos y sociedad en general, habrá que conocer sus resultados con transparencia.

La otra acción que da esperanza fue el anunció del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca el viernes, cuando entregó la segunda parte de las becas a niños de nivel básico, ahí dijo que hay un compromiso de su administración con el SNTE, con los maestros, para colocar a Tamaulipas dentro de los 10 Estados con mejor calidad educativa en el país.

Obvio que ni una cosa ni otra serán fáciles de concretar, cambiar todo un esquema en la educación no es sencillo, las inercias, compromisos, intereses y hasta la negatividad de grupos se van a interponer en el camino y para estar en el lugar número 10 se requerirá un esfuerzo de todos.

La ventaja que tenemos sobre ese asunto es que se ve voluntad del gobernante y de las partes, lo demás será cuestión del pueblo, de apoyar todo lo que se haga bien, de proponer cuando las cosas no avancen a la velocidad que se requiere y de denunciar cuando se quieran boicotear resultados, hoy estamos bastante mal y créalo, solo todos juntos podremos salir adelante…

En otras cosas… En Ciudad Victoria esta Semana Santa será diferente, habrá más puntos de diversión, ya existe un operativo de seguridad y se está invitando a la gente a hacer conciencia con una frase que parece dura pero es muy cierta, No te pases, tú no resucitaras el domingo”.

Por lo pronto este fin de semana la gente se concentró en el Parque Ecoturístico “Los Troncones”, que ya es un tradicional punto de encuentro para paseantes y familias victorenses, ahí el Gobierno Municipal que preside Oscar Almaraz Smer, también hay que reconocerlo, reforzó las acciones de limpieza, rehabilitación, bacheo, alumbrado para tener listo este punto y preparó un programa recreativo para los asistentes pero además mantiene vivos shows Infantiles, presentaciones artísticas, conciertos y actividades recreativas, en las páginas de internet de la presidencia puede checar la agenda.

