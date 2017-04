Notarios rompen el silencio.

Los notarios detenidos el 28 de febrero por el presunto delito de fraude, rompieron el silencio y empezaron a dar su versión de los hechos.

En una carta dirigida al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, el victorense JOAQUIN ARNULFO ROCHE CISNEROS manifiesta que “todo fue por consigna y tengo pruebas de ello”.

Hace ver que fueron detenidos (orden de aprehensión) “en flagrante violación al principio de presunción de inocencia, causándonos con ello un grave daño al prestigio que tanto tiempo y esfuerzo nos costó”.

Aparecen en efecto como “apestados” y sin clientes porque les quitaron hasta los libros notariales, sin demostrarles que son culpables y menos recibir una sentencia.

Bien cierto que a su carta le falta ampliar datos ¿consigna de quién? ¿cuáles son las pruebas con que cuenta?.

Y esto da lugar a otras interrogantes ¿por qué contra ellos? ¿qué se “comió”? (él fue Magistrado del Tribunal de Justicia; su colega es “perra flaca”).

Según la versión salieron libres con amparos y pronostican que el asunto quedará solo en una arbitrariedad, al menos para con los fedatarios.

Otra vez el tema de los desaciertos se encamina hacia la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales a cargo de GLORIA GARZA JIMENEZ de la General de Gobierno.

Aparte de dolerse del incidente en que fueron detenidos, el señor ROCHE afirma que es ahí donde le tienen retenidos los libros de protocolo que no le permiten seguir trabajando.

Refiriéndose a la originaria de Xicoténcatl, manifiesta que “ignora los principios de presunción de inocencia y de legalidad que debe regir en todo actuar del poder público”.

Lo de delincuentes: “Aun no he sido sentenciado y menos condenado y ya me está tratando (la subsecretaria) como un delincuente”.

En cambio al verdadero presunto defraudador de nombre JOSE LUIS HERRERA MALAGON, no se le ha tocado, pese a que fue quien consiguió con el notario tampiqueño el poder falso para defraudar.

Por datos que hay en el ciberespacio, sabemos que el señor HERRERA es militante del Partido del Trabajo (sin registro local). Fue candidato a diputado local en el 2013 por el distrito 22 con cabecera en Tampico.

A últimas fechas –según las versiones periodísticas- MALAGON engatuzó a la alcaldesa tampiqueña MAGDALENA PERAZA GUERRA, para que lo apoye en la construcción de un teleférico desde el Cerro de Andonegui a la antigua Aduana Marítima.

Dicho proyecto se llama “En Tampico desde las Alturas”, que ya hace suyo y lo promueve a través de un fantasmal Movimiento Ciudadano Tamaulipeco, A.C.

Le daremos seguimiento a lo que suceda con el expediente 107/2016 del Juzgado de Primera Instancia de lo penal en la capital.

Su verdad debieron haberla expresado desde los días del incidente y no 40 días después ¿no le parece querido lector?. De todas maneras, si es cierto lo que dicen, es algo muy grave porque el sistema judicial fue utilizado para venganzas personales.

En otros asuntos, nos preguntan la opinión respecto al Sistema Estatal Anticorrupción ¿qué podemos decir? ¿que ahora sí se acabarán los pillos metidos a funcionarios estatales y municipales? ¿que los tribunales van a trabajar como marca la Ley?.

Hasta no ver no creer. Lo mismo con el Sistema Nacional que con el estatal que apenas empiezan a andar.

La percepción que tenemos es que serán dos entes más agregados al burocratismo que ya padecemos. Nacerán con mala estrella y, si quieren credibilidad, tendrán que ganársela a pulso con trabajo apegado a la Ley.

Creo que va a pasar lo mismo que con la Contraloría Gubernamental creada en los tiempos de MIGUEL DE LA MADRID como Presidente, y en Tamaulipas el mismo año (1986) con el gobierno de EMILIO MARTINEZ MANAUTOU.

Nació entre la desconfianza ciudadana. Nunca se ha creído que la Contraloría esté haciendo bien las cosas.

La corrupción ha campeado en la propia Contraloría y la Auditoría Superior del Estado, encargadas de vigilarle las manos a los funcionarios.

Hoy que llegaron los vientos de cambio les damos el beneficio de la duda. Se han creado expectativas muy altas de que ahora sí se podría encarcelar a los pillos.

Hay una estructura que viene del Sistema Nacional. Así fue en el 86´ cuando le ordenaron a los gobernadores impulsar la renovación moral.

Vemos mucha burocracia: Comité coordinador, comité de selección, comité ciudadano, comité rector, fiscalía, tribunal y otras cosas más.

Quisiéramos estar equivocados, pero la corrupción llega desde el mismo nombramiento de los funcionarios, aunque la selección la hagan los congresos federal y estatal, cada quien en su ámbito.

Al final, si es que nosotros tenemos la razón, esos organismos se convertirán en un instrumento político de los partidos y funcionarios en el poder. Son los que van a saldar las cuentas políticas que ahora realiza la Auditoría Superior para con los alcaldes y directivos de organismos descentralizados.

Desde hace más de tres años, la UAT tiene en marcha un proyecto de conservación de la guacamaya en la reserva de la biósfera El Cielo y su área de influencia, bajo financiamiento de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas.

De esta manera fortalece las acciones de sus programas de investigación y educación ambiental en el Estado, dijo el Secretario Académico e Investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la Universidad, quien señaló que esto se enmarca dentro del área de ornitología.

Vaya que el ayuntamiento de Victoria ha preparado eventos para esta Semana Santa. Comenzaron el sábado y son: San Marcazo (en el río San Marcos), Tronconazo (paraje Los Troncones) y el Albercazo (tres albercas de los CEDIF).

Hay payasos, memorama y caballetes, brincolines, fútbol rápido, box, lucha libre, baile con grupos locales y de Nuevo León, pesca y muchos eventos más para aquellas familias que no pueden o no quieren visitar espacios de playa y sol en estos días. Hay diversión en la ciudad.