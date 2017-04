Tres operativos de seguridad

1.- Si las playas y los bikinis no interfieren en el transcurso de esta Semana Santa, el Congreso de Tamaulipas que preside el diputado CARLOS GARCIA GONZALEZ podría estar poniendo en evidencia a aquellos ex alcaldes que se despacharon con la cuchara grande durante sus administraciones municipales.

Como seguramente el lector estará enterado, la Comisión de Vigilancia del poder legislativo local concluye en estos días la revisión de 28 cuentas públicas, por lo que según el diputado, presidente de dicha comisión JOAQUIN HERNANDEZ CORREA en estos mismos días darán a conocer los resultados de dicho análisis.

Hasta ahora HERNANDEZ CORREA como el resto de los diputados que presiden la Comisión de Vigilancia no han querido soltar prenda, se niegan a revelar posibles desvíos, raterías, abusos cometidos por los ex ediles, hasta ahora a la única cuenta pública que le han puesto peros es a la del ex alcalde de Tula.

Esta es la oportunidad para que CARLOS GARCIA GONZALEZ se saque la espinita porque con la última ley que aprobaron quedaron muy mal parados, es ahora cuando con pruebas en la mano deberán evidenciar y pedir que se sancione a los ex alcaldes que hicieron mal uso de los recursos municipales.

No dudamos que muchos ex alcaldes hicieron lo que “LAYIN” (HILARIO RAMIREZ, ex alcalde de San Blas, Nayarit) que robaron nada más tantito, aún así el Congreso deberá aplicarles el castigo que se merecen, ojalá que a los diputados no les tiemble la mano, hasta ahora no le hemos visto nada al poder legislativo local.

En la actualidad, el Congreso de Tamaulipas ha sido mucho ruido y pocas nueces veremos y si en estos días santos se les salen los demonios y comienzan a castigar a todos esos ex alcaldes que dejaron a sus pueblos más empobrecidos a como los encontraron por llenar sus bolsillos con dinero del presupuesto municipal.

2._ De la salida de LYDIA MADERO GARCIA a la Secretaría de Salud se han dicho muchas cosas, que se fue por enfermedad, que fue víctima de pugnas internas de quienes aspiran a la Senaduría, que será rectora de la Universidad, en fin, fueron muchas las especulaciones que se hicieron en torno a esta repentina salida.

Lo cierto es que la llegada de LYDIA a esta Secretaría fue también bastante polémica, a muchos no les gustó que una Maestra fuera la Secretaria de Salud, por lo regular quienes habían ocupado este cargo eran doctores, de ahí que a la maestra, ex diputada, ex senadora, ex candidata a la alcaldía de Victoria, se le cuestionó insistentemente en ese sentido.

En respuesta a dichos cuestionamientos, MADERO GARCIA respondió que no vino a curar enfermos sino a un sistema enfermo, sin embargo como bien dicen algunos, su visita fue de doctor, y dejó al sistema igual de enfermo, desde aquí toda la suerte para LYDIA, seguramente la va a necesitar después de este pequeño descalabro.

Por su parte el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA se refirió a estos cambios al ser entrevistado el pasado viernes en un evento que se llevó a cabo en esta localidad, consideró que son normales y sirven para mejorar.

“Es normal en todos los gobiernos y este no es la excepción yo le apuesto a que estos cambios que se están llevando a cabo sean para mejorar el actuar del gobierno, sin antes estar agradecido con el trabajo que están haciendo cada uno de los funcionarios de gobierno”, señaló el mandatario estatal.

GARCIA CABEZA DE VACA se abstuvo de precisar si hará más cambios a su gabinete:

“No quisiera yo anticiparme, (con más cambios), estoy trabajando con objetivos muy claros en el cambio estatal de desarrollo, facilitar el estado de Tamaulipas, recuperar la confianza cada vez, son más las empresas que están regresando a Tamaulipas no con eso quiero decir que el tema de la inseguridad ya está resuelto, por supuesto que estamos avanzando día a día”, dijo.

En la entrevista con los medios de comunicación, prosiguió hablando sobre el tema de la seguridad y reconoció que será muy difícil establecer el orden y el estado de derecho en un corto plazo porque, expuso, es mucho el deterioro que dejaron los anteriores gobiernos, sin embargo manifestó que el gobierno tiene la voluntad política y la sociedad tamaulipeca se está dando cuenta de ello.

“Es muy difícil establecer el orden y el estado de derecho en corto plazo, porque el deterioro era muy grande, las complicidades que fueron heredadas del pasado gobierno, que no es un tema mío, es del dominio público, están muy arraigadas, compromisos perversos que hubo, todo eso se lleva tiempo pero el primer paso para que eso se dé, la voluntad política la tiene el Gobernador del Estado”, indicó.

3._ Antes de concluir la presente colaboración, esperemos y que de los tres operativos de seguridad que se pusieron en marcha en la capital del Estado, al menos se logre uno y que en estas vacaciones de Semana Santa no se suelten los demonios como ha venido sucediendo en las últimas semanas.

Por si el lector no está enterado, el Gobierno de Victoria dio el banderazo de salida a su operativo de seguridad para este periodo vacacional de Semana Santa, por su parte la Policía Federal hizo lo propio el sábado desde el Parque Bicentenario y el Gobierno del Estado arrancará su operativo este lunes por la mañana.

Lo anterior no tiene nada de malo, al contrario, es bueno que todos se preocupen por la seguridad, lo único que no nos gustaría es que cada quien esté trabajando por su lado, porque entonces sí Dios que nos agarre confesados, por lo pronto se sabe de dos personas desaparecidas en el centro recreativo Los Troncones.