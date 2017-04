El futuro, azul.

La captura y enjuiciamiento de TOMAS YARRINGTON cierra una de las etapas más oscuras de la historia política de Tamaulipas -que inició la tiranía cavacista-, pero al mismo tiempo, ensancha la puerta para que la Alternancia Azul se enseñoree en el 2018.

Así, si el PRI en Tamaulipas quedó liquidado tras el régimen nefasto de EGIDIO TORRE, la aprehensión de TOMAS acentúa el panorama desolador.

El PAN-Tamaulipas no tendrá que esforzarse mucho en el 2018 para ganar las 43 alcaldías, las 2 senadurías de mayoría relativa y las 9 diputaciones federales, pues ya la Procuraduría General de la República le regaló por anticipado el argumento ideal para convencer al electorado de que el PRI es un partido en avanzado proceso de descomposición.

Y si la captura de YARRINGTON provocó un shock que petrificó a la Clase Política priista tamaulipeca, el escándalo mediático que desate la ‘filtración’ de involucrados en los delitos que se imputan al ex gobernador, [que lidera el constructor FERNANDO CANO, recientemente aprehendido -y liberado- en Nuevo León], generará el ‘caldo de cultivo’ que fermente la derrota anticipada de los candidatos del PRI en las elecciones que vienen.

La aprehensión de TOMAS no obedece hoy, como lo refirió alguna vez el ex presidente del CDE del PRI, RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES, a la intención de ‘reciclar’ el tema para sacarle raja política, no.

Es un hecho real y concreto, que pronto arrojará nuevos datos.

Hoy el PRI, con un ex gobernador preso -y otro con sus barbas en remojo-, no representa opción viable para nadie.

Sus propios ‘cuadros’ ya no le apuestan como proyecto.

Y no porque EGIDIO lo haya dejado en bancarrota, sino porque el ‘gentilicio’ de priísta es ahora sinónimo de lo peor.

Bajo esa perspectiva, ningún otro gobernador como el actual, había disfrutado de condiciones políticas tan holgada como las tiene ahora CABEZA DE VACA, pues con todos los hilos del control político del Estado en la mano, solo le faltaba un acontecimiento como el ocurrido en Florencia, Italia, para que la felicidad fuera completa.

Por eso, quizá no era necesario forzar las cosas en Reynosa para crear un escenario propicio para lo que viene.

Es decir, que no era necesario cancelar el Comité municipal del PAN, para degradarlo a Delegación.

En las condiciones actuales, Acción Nacional no requiere este tipo de artilugios -ni en lo interno, ni en lo externo- para garantizar su supremacía en el 2018, pues lejos de fortalecerlo, lo fractura dada su condición histórica de partido democrático, que somete sus decisiones internas al libre albedrío de sus Consejeros políticos.

Es la militancia la que reclama consensos y democracia.

Los líderes del PAN tienen la palabra, aunque nosotros vemos a distancia la intención de instaurar un mecanismo interno que dé soporte a un proyecto de largo aliento.

Es decir, que sea el cimiento de lo que se prevé más allá del 2022.

En lo interno, y lo externo.

Obviamente, este andamiaje político tiene evidente dedicatoria para el 2018: basta ver el sentido de pertenencia política de la diputada SANCHEZ JIMENEZ, para adivinar la intención.

Por cierto, la designación de la diputada JUANA SANCHEZ JIMENEZ como Delegada municipal del PAN en Reynosa, causó escozor entre las bases, luego que la Comisión Permanente del Directivo estatal hizo el anuncio correspondiente, junto con los casos de Hidalgo, Mainero y Valle Hermoso.

Integran la nueva delegación: JUANITA SANCHEZ JIMENEZ, como delegada; DAVID AGUILAR MERAZ, DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLLA, actual consejera nacional; DIEGO QUESADA RODRIGUEZ, ERIKA LORENA SALDAÑA MUÑOZ, MOISES ESCAMILLA GARCIA, REGINO BERMUDEZ TORRES, ALBERTO MUÑOZ MARTINEZ, RICARDO MORENO AGUILAR, ABIGAIL GARCIA TREVIÑO, MARTHA GARZA GARZA, MARICRUZ PRADO ESPINOZA y JESUS AVENDAÑO GARCIA.

El acuerdo de la Comisión permanente quedó publicado en estrados electrónicos del PAN Estatal.

Por cierto, el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA dio el banderazo de inicio al Operativo de Seguridad de Semana Santa 2017, el cual tiene como objetivo brindar seguridad a los visitantes, así como asistirlos en casos de imprevistos y proporcionarles información turística, entre otros aspectos.

“El trabajo en equipo del Gobierno del República, de la Administración Estatal y de los Ayuntamientos hará más grata esta semana, la corresponsabilidad es factor necesario para mejorar las condiciones de vida de los tamaulipecos”, precisó el titular del Ejecutivo.

Destacó que cada una de las dependencias participantes en el operativo generará diariamente información y estadísticas durante todo el periodo vacacional, como es el caso de la Secretaria de Turismo, que estará monitoreando el flujo de visitantes en 145 sitios turísticos y 6 playas del estado, lo cual se realizará coordinadamente con las direcciones de turismo de los 43 municipios.

En el evento estuvieron presentes además el Secretario General de Gobierno, CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS; el Procurador General de Justicia en el Estado, IRVING BARRIOS MOJICA; la Secretaria de Turismo, MARIA ISABEL GOMEZ CASTRO; el Secretario de Seguridad Pública, LUIS FELIPE LOPEZ CASTRO y la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del estado, MARIA DEL CARMEN TUÑON COSSIO y otros funcionarios.

En Matamoros, por cierto, al conmemorar el 98 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata, el presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, destacó que esta es una fecha importante porque se conmemora la figura extraordinaria del Caudillo del Sur, quien representó el liderazgo que imprimió a la revolución una visión campesina, una visión distinta a la que dio inicio a ese movimie4nto civil armado.

“ZAPATA, suma a la revolución a ese México rural, a ese México pobre y explotado cuyo reclamo por justicia fue sin duda una de las fuerzas demoledoras que cambiaron el régimen autoritario y que hoy casi 100 años después nos permite recordar y seguir hablando de la primera revolución social que trascendió en el mundo, que marcó el inicio del siglo 20 y le cambió el rostro a México”, mencionó.

El reclamo de entonces, dijo, fue la tierra, el derecho al trabajo, el destierro del autoritarismo. El reclamo de hoy es por la igualdad, por las oportunidades, por la defensa de la soberanía de México y por los derechos efectivos para todos los mexicanos, justamente en el Centenario de la Constitución.

De otro lado, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ tomó protesta a los integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Reynosa, al refrendar su intención de ofrecer protección de las garantías constitucionales de los menores de edad.

“La incorporación de este sistema en los Municipios -dijo la Alcaldesa-, es un hecho de gran importancia para la procuración de la niñez y la adolescencia, por lo cual hoy, lunes 10 de abril del año 2017 se declara formalmente constituido el Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Reynosa”.

Exhortó MAKI ORTIZ a todos a que trabajen siempre pensando en que cada acción que tomen transforme la vida de cada uno de los menores.

TITA ERNESTINA CARMONA LICEAGA, fue designada secretaria ejecutiva del Sistema, quien declaró que este “tiene como principal objetivo generar una manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental en donde todas las niñas, niños y adolescentes pueden y deben exigir del gobierno en cualquiera de sus niveles ejercer sus derechos”.

Las estudiantes VALERIA GARZA MARTINEZ, representante de la secundaria general número 2, MARIO GONZALEZ AGUIRRE y ANDREA ASTRID SALAZAR CORTEZ, representante de la niñez reynosense, expusieron sus inquietudes y propuestas en pro de los derechos y la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

En Nuevo Laredo, entre tanto, con el propósito de continuar con la modernización de la entrada a la ciudad y del eje vial Simón Bolívar, el Cabildo autorizó ejercer un recurso del Fondo CAPUFE por 24 millones 081 mil 990 pesos, para rehabilitar un tramo de la carretera Nacional.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS, destacó la importancia de aprobar recursos que den modernidad a las vialidades de Nuevo Laredo, dijo que esta obra ayudará a mejorar la carretera Nacional que se encuentra dentro de la mancha urbana ofreciendo movilidad hacia los puentes internacionales.

SILVIA FERNANDEZ GALLARDO BOONE, regidora y presidenta de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, presentó la propuesta de obra que se realizará en el tramo del kilómetro 8+644.84 al 10+731.50 con un monto de 23 millones 296 mil 935 pesos más el proyecto de señalamiento elevado que tiene un costo de 188 mil 326 pesos.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.