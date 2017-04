El solitario Yarrington…

Ingrato, como es el mundo de la política, ha negado tres veces a Tomás Yarrigton, en el PRI no se acuerdan de él, se olvidaron que una ocasión le permitieron jugar a ser aspirante a la Presidencia de la República, que en otra le permitieron tener “de chofer” al ahora Presidente y si a estas alturas en lo nacional olvidaron semejantes temas en lo local es peor, por estos lugares ya no le quedan compadres, ni amigos, socios, menos cómplices, todos han desaparecido.

En resumen, uno o dos amigos, de los miles y miles que presumían serlo son los que le quedan al ahora preso ex gobernador de Tamaulipas.

Ya lo acusaron de ser dueño de medio Tamaulipas, de haber comprado una isla, de tener en su poder muchos medios de comunicación, de ser dueño de constructoras y negocios de toda índole y hoy resulta que no, que nada tuvo, nada.

Cosa más dura para Tomás es que hasta quienes uno presumía eran sus amigos son los que más se han ensañado vía feis o twitter en contra del ex gobernador, lo hacen culpable de todo cuando todavía ni siquiera ha enfrentado un proceso judicial, es delincuente por mayoría de votos.

La realidad es que a los tamaulipecos de poco o nada nos sirve la detención de Yarrington, jamás se le acusó de saquear el presupuesto local aunque en ese aspecto dos pecados cargó en su vida política, uno aquella donación en miles de dólares al concurso Miss Universo y el otro fue un crédito de seiscientos millones de pesos que solicitó al final de su administración que nunca se supo en que se emplearon y la gente presume fueron para su uso personal, para perseguir los sueños guajiros de ser Presidente de la República y para lo que le haya alcanzado después.

A fuerza de ser sinceros esos dos pecados administrativos si bien deberían llevar a la cárcel a Yarrington tristemente solo lo hacen ver como un angelito, sobre todo si lo ponemos al lado de muchos ex gobernadores que terminaron el año pasado, o en los últimos 12 años en casi todos los Estados de la República, y puede incluir a los dos que le siguieron.

También hay que decir que en la época de Yarrington la mayoría de las dirigencias de los partidos políticos se la pasaban muy felices, las crónicas de aquellos días detallan algunos casos al respecto.

En la administración de Yarrington, real o un espejismo para Tamaulipas, se veía bonanza por todas partes, se hizo obra pública, hubo empleos, no se conocía de enfrentamientos, ni de robo de coches, menos de cobros de cuotas, extorsiones, ni matazones y los secuestros casi no existían, la especulación es que la delincuencia creció en ese mismo tiempo, que se empoderó y puede ser cierto ya que nuestra situación no nació de un día para otro, tan es así que ya tenemos entre ocho y 10 años viviendo en la zozobra y la violencia sin que se encuentre la solución.

Para el pueblo, para los ex amigos de Tomás, parece que él es culpable y debe pasar toda su vida en el bote, tras las rejas, pagando delitos de toda índole.

Al respecto lo prudente es esperar, en la inteligencia de algo más, todos los que han sido acusados por los mismos delitos que Yarrington, de ser sus cómplices, sus operadores financieros, quienes le protegieron las espaldas y demás, todos, están fuera de la cárcel y le hablo de los que proceso Estados Unidos porque acá ni siquiera los han tocado, ni con el pétalo de una averiguación previa.

Es claro que su administración no fue nada transparente, hoy podemos presumir que fue un mal gobernador en el entendido de que amasó una fortuna superior a todo lo que pudo haber ganado en su trayectoria en el servicio público, quizá sea rea de lo que le acusan, pero hay más certeza de qué, por más inteligente y poderoso que fuera, no se trató, en caso de ser culpable, de un delincuente solitario, que debe haber otros a los que quizá también se les debe echar el guante.

Por lo demás, en poco o nada beneficia a los tamaulipecos la detención de Yarrington, debe ser un hombre que hace muchos años ni siquiera ha tocado tierra tamaulipeca, que los muchachos no se acuerdan de él, que incluso no se percibe que haya robado dinero público como quizá sí lo hicieron algunos de sus colaboradores qué, le insisto, ahora nadie encuentra, ahora nadie se acuerda de ellos, ahora nadie lo presume como amigo ni compadre.

Le insisto, lo muy triste del caso es que Yarrington parezca el llanero solitario y un angelito al lado de otros, de muchos que andan libres, riéndose de la gente, burlándose de sus respectivos pueblos y hasta en la lucha política pretendiendo ocupar cargos de elección popular para el próximo año o, ¿usted qué opina?.

En otras cosas… El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio en esta capital el banderazo que da inicio al Operativo de Seguridad de Semana Santa 2017, el cual tiene como objetivo brindar seguridad a los visitantes así como asistirlos en casos de imprevistos y proporcionarles información turística, entre otros aspectos.

“El trabajo en equipo del Gobierno del República, de la Administración Estatal y de los Ayuntamientos hará más grata esta semana, la corresponsabilidad es factor necesario para mejorar las condiciones de vida de los tamaulipecos”, precisó el titular del Ejecutivo.

En su mensaje, el Gobernador García Cabeza de Vaca invitó a las familias que viven dentro y fuera del Estado, para que esta semana disfruten el sol, la playa, la pesca deportiva, los pueblos mágicos y la naturaleza que tiene la entidad.

El mandatario estatal explicó que este operativo se pone en marcha de manera coordinada con los tres órdenes de Gobierno, contándose con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Turismo, Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Salud, entre otras instituciones.

