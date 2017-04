Gobiernan sin colores partidistas

1._ Muchos, sino es que la mayoría pensábamos que al tener un Gobierno de Victoria del PRI y un Gobierno del Estado del PAN repetiríamos el show, el espectáculo, los pleitos que vivimos cuando GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ fue alcalde y MANUEL CAVAZOS LERMA fue gobernador.

A muchos no nos terminaba de agradar que el Partido Revolucionario Institucional y el Acción Nacional gobernaran al mismo tiempo, uno el municipio y otro el Estado porque los victorenses ya habíamos vivido una experiencia muy desagradable.

CAVAZOS LERMA y CARDENAS GUTIERREZ no hicieron más que pelear, no les importó que por sus diferencias partidistas, al único que estaban afectando era al pueblo de Victoria, tan mal sabor de boca nos dejaron que el albiceleste no volvió a ganar el municipio.

Sin embargo el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y el alcalde de Victoria, OSCAR ALMARAZ SMER, nos están demostrando que sí se puede trabajar en equipo, pese a que pertenecen a diferentes partidos políticos.

En estos seis meses de gobierno, la administración estatal y la municipal no solo se han conducido con respeto, sino que además están trabajando coordinadamente, lo cual es bueno porque con ello los únicos beneficiados somos los victorenses.

2._ En otro tema, aunque AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, dirigente del PRI en Tamaulipas diga lo contrario, lo cierto es que con la detención del ex gobernador TOMAS YARRINGTON RUVALCABA las cosas se le complican al PRI para la elección del 2018.

Si PEÑA tenía medio atarantado al tricolor, YARRINGTON lo terminó de matar, aunque los priístas, llámese ALEJANDRO ETIENNE LLANO, EDGARDO MELHEM SALINAS, ALEJANDRO GUEVARA COBOS y muchos otros pretendan minimizar la situación, es un hecho que están en verdaderos problemas.

El que sus gobernadores se hayan despachado con la cuchara grande, que hayan hecho negocios con la delincuencia, le va a costar caro al nuevo PRI, y ellos bien que lo saben no por nada muchos se han ido a MORENA, (Movimiento de Regeneración Nacional).

El problema es que pareciera que a nadie le importa mejorar la imagen del partido, por ejemplo los delegados federales que manejan recursos oficiales como la SEDESOL Federal que dirige MARIA DE LOURDES FLORES MONTEMAYOR y el delegado de la SAGARPA, EDUARDO MANCILLA GOMEZ, además de otros, trabajan a puerta cerrada, no quieren que nadie los moleste.

Los pocos priístas que quedan van a tener que hacer esfuerzos sobrenaturales, incluso van a tener que poner dinero de su bolsillo para financiar sus campañas, porque ahora no va a estar el Estado para financiarlas.

3.- A propósito de priístas, el pasado lunes por la mañana celebraron el 98 aniversario del general EMILIANO ZAPATA lo hicieron ante un busto que se encuentra frente a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.

Como era de esperarse, el evento estuvo bastante deslucido, los diputados locales priístas ALEJANDRO ETIENNE LLANO y RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES brillaron por su ausencia, la única diputada del tricolor que asistió fue SUSANA HERNANDEZ FLORES.

Esta vez no hubo dirigentes campesinos, ganaderos, ni mucho menos del sector comercio, ni siquiera estuvo la ex subsecretaria general de Gobierno, GUADALUPE FLORES DE SUAREZ, una de las que nunca se perdía estos eventos.

La que sí asistió fue la dirigente del PRI en Tamaulipas, AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, algunos regidores del Cabildo Local como MARISA PAULIN DELGADO y MIGUEL AGUSTIN RODRIGUEZ BUENO, FLORENTINO SAENZ y el ex diputado local, JUAN BAEZ RODRIGUEZ.

De ahora en adelante, suponemos por la falta de presupuesto, así serán los eventos del Revolucionario Institucional, deslucidos y desairados hasta por sus propios militantes a los que no les interesa en lo más mínimo enderezar el barco.

4._ Aunque los mexicanos, ni se diga los tamaulipecos somos mitoteros por naturaleza y ni las lluvias que se tienen pronosticadas para estos días santos nos van a impedir que salgamos a pasear a las diferentes playas y destinos turísticos, sería bueno que dejemos bien cerrada nuestra casa, ya ve usted que los robos siguen a la orden del día.

El secretario de Seguridad Pública, LUIS FELIPE LOPEZ CASTRO, asegura que no suspenderán los operativos de vigilancia en calles y colonias de la capital del Estado pero por si las dudas, usted mejor cierre bien la casa y si es necesario encárguesela al vecino.

“Ahora ya no roban, solo cortan cabezas”, dice cruelmente un vulcanizador y efectivamente, de acuerdo a la Procuraduría de Justicia han disminuido los delitos del fuero común, pero desafortunadamente los de alto impacto siguen en aumento.

5._ Antes de concluir la presente colaboración, permítame informarle que el sobrino del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTU convertido en diputado local, CARLOS MORRIS TORRE, optó por guardar silencio por el caso de la detención del ex gobernador TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.

El joven priísta manifestó que prefiere esperar a que las autoridades judiciales lo juzguen por los casos que se le imputan antes de emitir una opinión, el joven diputado sabe, bien que sabe que calladito se ve más bonito, pues su tío EGIDIO también podría seguirle los pasos a YARRINGTON, ya ve usted que el gobierno actual ha denunciado que se despilfarró mucho dinero en el sexenio anterior.