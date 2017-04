NOMBRAN NUEVOS FUNCIONARIOS ESTATALES

Siguen dándose nombramientos en puestos estatales de Nuevo Laredo y ahora le tocó el turno a la delegación del Transporte Público, donde ha sido ubicado VICTOR GALINDO MORENO. El mencionado no es ningún desconocido, puesto que hasta marzo del año pasado ocupó la subdelegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal en esta misma ciudad fronteriza, donde tuvo un buen desempeño. De hecho haber ocupado ese cargo le hace tener experiencia en su nueva encomienda. Para nadie es desconocido que VICTOR fue empujado en dicha posición por ERNESTO FERRARA THERIOT, quien igualmente en su momento le consiguió la SCT. GALINDO MORENO recibió su nombramiento de manos de FRANCISCO GARZA DE COSS, quien es el representante del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA en la zona norte de Tamaulipas. En el acto, celebrado en la oficina de la delegación, igualmente estuvo presente el Subsecretario de Transporte en el Estado, WILLIAM KNIGTH (quien parece más gabacho que mexicano) y la primera síndica municipal, DORINA LOZANO CORONADO, quien estuvo en representación del presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR. No está de más señalar que VICTOR reemplaza en el cargo a FERNANDO “EL POLLO” MEDINA GARCIA, quien por cierto se quejó que ni le avisaron del cambio, ni mucho menos le dieron las gracias. ¡Uh, pues no aguanta nada!.

LOPEZ FONSECA ALCANZA HUESO

Igualmente JOSE ALBERTO LOPEZ FONSECA recibió nombramiento como Director de Operación en Nuevo Laredo y la Ribereña (que abarca Guerrero, Mier, Miguel Alemán y Díaz Ordaz), en lo que representa una nueva oficina dentro del organigrama estatal y que depende de la Secretaría General de Gobierno. El acto de asunción de LOPEZ FONSECA se dio en el restaurante Chema y Lupe, donde igualmente recibió su nombramiento por escrito de manos de FRANCISCO GARZA DE COSS, quien lo instó a trabajar cabalmente en beneficio de Tamaulipas. Curiosamente esta es la segunda vez que LOPEZ FONSECA recibe una estafeta de manos de GARZA DE COSS, siendo la primera la dirigencia estatal del PAN, eso ya hace un buen de años. Cabe señalar que LOPEZ FONSECA no es tampoco ningún desconocido en Nuevo Laredo, pues con anterioridad estuvo en la ciudad como delegado del comité estatal del PAN. Enhorabuena pues por su designación.

LA EXIGENCIA DE LIDER SINDICAL

Y bueno sin duda muy comentado que durante el evento de toma de protesta de VICTOR GALINDO MORENO se hizo presente el dirigente de los taxistas y camioneros, JOAQUIN TREVIÑO REYES, quien aprovechó la presencia de los medios de comunicación para exigir un aumento de cuatro pesos en el pasaje de los camiones urbanos. Inmediatamente JOAQUIN recibió respuesta de las autoridades estatales, primero de FRANCISCO GARZA DE COSS, quien dijo que no se autorizará ninguna alza al transporte, y luego del Subsecretario de Transporte, WILLIAM KNIGTH, quien comentó que dicha petición resulta contraproducente, sobre todo cuando el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ha aplicado un plan de austeridad en la entidad.

LA CTM EN CONTRA DE LA PETICION DE JOAQUIN TREVIÑO

Pero el asunto fue más allá, toda vez que LUIS EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, secretario general adjunto de la CTM, al enterarse de la exigencia de JOAQUIN TREVIÑO REYES, puso el grito en el cielo, manifestando que dicho pedido es a título personal de JOAQUIN, y no del sector obrero, toda vez que justamente los trabajadores serían los más perjudicados con el alza en el transporte público. Y la verdad la reacción de LUIS EDUARDO es más que justificable y sobre todo demuestra estar con los trabajadores, no que por lo visto JOAQUiN TREVIÑO está más del lado de los empresarios, en este caso los concesionarios de los camiones urbanos, que de los obreros. Para empezar los concesionarios, al ser patrones, no deberían estar ligados a la CTM, pero es obvio que JOAQUIN los defiende porque ve por sus intereses personales, antes que las de los trabajadores. Mal líder es JOAQUIN. Y así quiere “tumbar” a FELIX ALBERTO ALEMAN de la dirigencia local de la CTM. ¡No tiene vergüenza!.

CIERRES Y GUARDIAS

El jueves 13 y viernes 14 del presente mes, el personal del gobierno municipal y el Sistema DIF gozará de asueto, debido a los días santos, reanudando sus labores de manera normal el lunes. No obstante en el Ayuntamiento habrá personal de guardia para cualquier emergencia. Por su parte en las oficinas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) se laborará el jueves de manera normal, pero se cerrará el viernes 14 y también el lunes 17 de abril. Sea pues.

EL CABALLERO DE LA POLITICA

Este lunes tuve la oportunidad de saludar a DON MANUEL CANALES ESCAMILLA, esto luego de que el conocido político y agente aduanal saliera del restaurante Al Dahabi, donde tuvo un encuentro con amigos, entre ellos DON HOMERO SALINAS DE LA ROSA y DON ROGELIO ORTEGA, políticos de vieja guardia. Vi a DON MANUEL un poco mejor, esto tras la enfermedad que le ha estado atosigando. Él mismo dice que va lento en su recuperación, pero confiado en salir adelante. Ojalá y así sea, porque DON MANUEL es un hombre muy querido en Nuevo Laredo. Hagamos votos por ello.

EL ENGAÑO EN LA CAPTURA DE TOMAS

Que lamentable, la verdad, que ahora trascienda que fue a petición del gobierno de Estados Unidos, y no de México, que se logró en Italia la captura de TOMAS YARRINGTON RUVALCABA. Esto hecha por la borda la medallita que algunos priístas se han querido colgar, haciendo creer que fue gracias al gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO que se logró la captura de TOMAS, pues ahora resulta que ni siquiera hubo tal petición. Peor aún se ve el gobierno al exigir la extradición de TOMAS, cuando no movió un solo dedo para lograr su captura. Es por eso que será más fácil que Estados Unidos tenga mano en la extradición del tamaulipeco, que el propio gobierno mexicano.

LO ULTIMO

El 27 y 28 de abril se celebrará en esta ciudad fronteriza el Congreso Regional para la Competitividad, esto en el Centro Cultural de Nuevo Laredo. El Ayuntamiento le está echando muchas ganas a este evento que va a dejar mucho beneficio para la ciudad… Del 21 al 23 de abril Nuevo Laredo será sede de los XXII Juegos Estatales Deportivos Sobre Sillas de Ruedas, que habrán de celebrarse en la Unidad Deportiva Benito Juárez. Las ramas serán varonil y femenil y los deportes a competir serán atletismo, básquetbol, natación y powerlifting. La categoría será libre a partir de los 21 años y paralimpiada a partir de los 12 años… Igualmente el sábado 22 y domingo 23 del presente mes se llevará a cabo en Nuevo Laredo un torneo regional de carambola, siendo la sede Billares Laredo. Vendrá gente de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. Ahí estaremos.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com