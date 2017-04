Por contundente, vale la pena citar una frase del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca durante la entrevista con un noticiero de televisión nacional respecto a la violencia que vivió Reynosa el sábado pasado luego del abatimiento de dos líderes del crimen organizado.

“La ola de violencia no es producto de la casualidad, es producto de la irresponsabilidad pero sobre todo de la complicidad de políticos del pasado que en aras de mantenerse en el poder entregaron lo más sagrado que tienen los tamaulipecos que es la libertad, y no hablamos de una década para acá, hablamos de 24 años, cuatro gobiernos estatales que fueron señalados por altos grados de corrupción y de complicidad con el crimen”, explicó.

De golpe, aunque sin mencionar nombres, acusó como responsables de nuestros problemas a Manuel Cavazos Lerma, también a Tomás Yarrington, a Eugenio Hernández y a Egidio Torre Cantú, para posteriormente afirmar que nada que pueda probarse quedará impune y para ello existen algunas líneas de investigación sobre algunos crímenes, sobre todo lo relacionado con Yarrington.

Luego Cabeza de Vaca afirmó que se va a pacificar Tamaulipas, que hay confianza en lo que hace el gobierno federal y el gobierno estatal al respecto, que la prueba son los más de 2 millones 145 mil visitantes que llegaron al los centros turísticos del Estado el pasado periodo vacacional de Semana Santa y los casi 16 mil empleos generados el primer trimestre del año, cifra que ya rebasa todos los empleos generados durante el 2016.

“Por eso no me queda la menor duda que esta lucha por pacificar Tamaulipas la vamos a ganar”, concluyó la entrevista luego de dar a conocer que el Estado tiene todo el apoyo de las fuerzas armadas, del Ejercito, de la Marina Armada y también de la Policía Federal lo que mucho se necesita, más porque en este momento que somos una Entidad que requiere 10 mil policías y el gobierno anterior solo le dejo dos mil 700 y cuenta con apenas cuatro ministerios públicos por cada 100 mil habitantes cuando las normas dicen que deben ser por lo menos 40.

Viene el tema a colación por lo que ayer se hizo viral en el panorama nacional, un video de una Diputada veracruzana abanderada por Morena que recibe 500 mil pesos para presuntamente entregarlos a Andrés Manuel López Obrador.

Dicen los liderazgos de Morena que la chamaquearon, ella renunció a una candidatura a alcaldesa con el argumento de que no quiere afectar a Andrés Manuel ni al partido y reconociendo que fue engañada, por su parte AMLO, el aspirante a la presidencia de la República, asegura que no recibió ningún dinero, que la honestidad lo sacará a flote y acusó a sus enemigos políticos, a la mafia del poder, de orquestar todo este ataque para tratar de tumbarlo aunque no ofrece defensa alguna sobre el tema de los billetes.

Lo cierto es que resulta complicado creer que un aspirante a la Presidencia de la República reciba medio millón de pesos para hacer compromisos posteriores, menos en las circunstancias de Andrés Manuel que parece que está ganado desde hace muchos meses, exacto, es muy poco dinero para tanto compromiso o para correr el riesgo de que los graben y caigan en una trampa como ahora.

Otra realidad es que los amigos de Andrés Manuel le han fallado sistemáticamente y lejos de aplicarles la justicia los ha defendido argumentando que son engañados, que caen en la perversidad del poder, quizá el ejemplo más claro sea Bejarano cuando fue parte del gobierno del Distrito Federal y recibía moches de constructoras, aquel video del señor de la ligas para los fajos de billetes.

Sea como sea, el golpe mediático fue contundente en contra de Andrés Manuel, un video bastante revelador, hechos que dejan claro que si sucedió la entrega de dinero pero además deja abierta la posibilidad de que se caiga nuevamente en las preferencias, más por exhibir una torpeza del tamaño del mundo para enfrentar el problema.

Igual tenemos que decir que otra vez sonó bofo nuestro sistema político, se le exhibe, se demuestra que estamos padeciendo la peor crisis de honestidad de todos los tiempos, que nuestros políticos no hemos sabido escogerlos ni presionar a los gobiernos para que se vayan purificando poco a poco.

Enfrenta este pueblo mexicano a la peor camada de políticos, ambiciosos, sin moral, sin valores, y más de 11 exgobernadores acusados de corrupción, de nexos con la delincuencia, de proteger lo más oscuro y lo que tiene a este pueblo en la zozobra, el caos, la inseguridad y violencia son la prueba fehaciente de ello.

Sobre ambos casos, en el de Tamaulipas y en el de AMLO, bien valdrá la pena seguirle la huella hasta el final para no volver a caer en los mismos errores, para no seguir con este sistema político malo, hueco, huérfano de toda honestidad.

También hay que señalar que los ex gobernadores tamaulipecos y el propio Andrés Manuel sonaron bofos, por lo menos ahora y hasta que venga la respuesta con argumentos y no con palabras.

