La eliminación de dos objetivos claves en la generación de violencia en Tamaulipas, sin duda alguna son un importante logro para recuperar la seguridad y paz exigida por la sociedad, pero no hay garantía de que ello se haya conseguido.

Por el contrario, es necesario que Gobierno y sociedad trabajen de manera conjunta, en la generación de más empleos y bien remunerados.

No se ignora que es de los sectores de la pobreza y la ignorancia de donde la delincuencia se abastece de los hombres armados dispuestos a sacrificar su vida a cambio de vivir unos cuantos días con el poder de tener un arma al cinto, una “troka” y botas nuevas, pero sobre todo el golpear e insultar a quienes los agraviaron.

La forma de hacerse respetar y sentirse respetados.

Han matado, secuestrado, extorsionado, robado, violado y sin duda deben responder ante la ley. Asumir su responsabilidad por los delitos cometidos y cumplir una condena.

¿Pero quién responde por ellos?.

De la pobreza e ignorancia de éstos el gobierno y la sociedad tienen su responsabilidad, pues poco o nada se ha hecho por lograr abatir los altos índices de marginación y pobreza, por el contrario éstos van a la alza.

En tanto, empresarios y funcionarios públicos que se han enriquecido en forma voraz e insultante, tal vez puedan ser los verdaderos culpables de esta situación y no se les señala, por el contrario, libremente se pasean por las grandes ciudades, disfrutan sus mansiones.

Por más operaciones de inteligencia “sin un solo disparo”, el problema de la inseguridad no se va a resolver y la tranquilidad y paz no se van a recuperar si al mismo tiempo que se disparan balas, no se originan más empleos y mejor remunerados, si no se generan más oportunidades para la educación, la salud, la oportunidad de acceso a una vivienda.

A fin de cuentas que los miles de hombres y mujeres que han caído en las redes de la delincuencia, solo anhelan lo mismo que otros han acaparado y no precisamente con trabajo, sino con el ser tan o peores delincuentes, que quienes se juegan la vida por solo unos cuantos días de poder tenerlo todo.

¿Así pues quiénes serán los violentos, los delincuentes?.

.ACORDES y DESACORDES….

….AYER, día de retorno a clases no fue un día fácil para el secretario general de Gobierno, CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, al asunto de la violencia en Reynosa, se agregó el paro del servicio de transporte urbano en Tampico, Madero y Altamira….

….Y hasta afuera de su oficina, en el tercer piso del Palacio de Gobierno, acudieron a protestar los representantes sindicales de trabajadores de aproximadamente 20 ayuntamientos, en contra de los despidos injustificados de que han sido objeto por parte de las nuevas administraciones municipales….

….AL respecto MARCO ANTONIO MARTINEZ CASTILLO, representante de los trabajadores municipales ante el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores Estatales y Municipales, dijo que de manera arbitraria y sin cumplir con los procedimientos correspondientes, los nuevos alcaldes han despedido a empleados, violentando sus derechos laborales….

….La caída que sufrió la diputada ANA LIDIA LUEVANO DE LOS SANTOS (PAN), el pasado viernes, en el Congreso del Estado, fue seria, pues el reporte médico es que tuvo fractura de brazo y pierna derecha. Debido a ello no asistió a la sesión y tal vez tampoco pueda hacerlo hoy….

….AUNQUE el artículo 189 contemplado en el Código Penal y que hacía referencia al delito de ultraje, nunca fue aplicado por ejercer la crítica hacia los funcionarios públicos, sin duda es saludable su derogación, pues resultaba retrógrado que permaneciera insertado en el instrumento jurídico….

….CON ello se consigue reivindicar al Congreso del Estado luego de que los diputados locales habían aprobado reformas al Código Penal que incluso no había leído….

….AL respecto el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado HORACIO ORTIZ RENAN, se quejó de que para la implementación de las reformas al Código Penal, no fue consultado….

….DE acuerdo con la información disponible y según los documentos consultados, las reformas al Código Penal salieron de la Procuraduría de Justicia del Estado, sin hacer consulta alguna a otra instancia como la Secretaría General de Gobierno o el mismo Supremo Tribunal de Justicia del Estado…..

….TAL parece que en este asunto el Consejero Jurídico, ABELARDO PERALES MELENDEZ, también fue echado de lado y ya después se le pidió su opinión….

….PERO en fin, que el Congreso del Estado ha hecho las correcciones y en ello con un pequeño triunfo para la fracción del Partido Revolucionario Institucional, al promover la derogación del ya famoso artículo 189 del Código Penal del Estado, y es que no podía ser de otro modo, pues mal se vería que la propia fracción del PAN diera marcha atrás a una reforma que los legisladores azules habían promocionado….

….HAN transcurrido seis meses de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado y algunos diputados han perdido ya el interés en el trabajo legislativo y se empiezan a ocupar más de su ambición de ser alcaldes. Hasta hace algunos meses los diputados permanecían en su despacho del palacio legislativo dos o tres días, ahora llegan el día de la sesión, una hora antes de iniciar ésta, firman lo que deben de firmar y se van….

….A propósito tal parece que la diputada TERESA AGUILAR GUTIERREZ tiene interés por ser de nueva cuenta alcaldesa de Victoria, y en ese sentido el activismo de promoción que tiene es con permiso o lo hace por cuenta propia….

….HOY sesiona el Congreso del Estado en virtud de que mañana miércoles parten a Campeche para asistir a la reunión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales y simultáneamente la Conferencia Nacional de Legisladores del PRI. Para el tour legislativo ya se han apuntado 16 diputados….

….CONCLUYAMOS los temas del Congreso del Estado que los diputados OSCAR MARTIN RAMOS SALINAS y ROGELIO ARELLANO BANDA, ambos del partido turquesa, hicieron berrinche, pues el diputado CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, coordinador de la fracción del PAN, presentó al pleno una iniciativa de reformas a la Ley Estatal de Educación y en particular sobre Educación Especial….

….NO se puede ignorar que Educación Especial es una de las áreas que dentro de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, provoca fuertes dolores de cabeza….

