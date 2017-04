EL “GOBER” EN NUEVO LAREDO

Este jueves estará en Nuevo Laredo el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA. Viene a poner en marcha el Primer Congreso Regional para la Competitividad que habrá de llevarse a cabo en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, y donde tomarán parte importantes personalidades del sector empresarial y político, además de invitados especiales extranjeros que participarán como ponentes. El mandatario estatal vendrá acompañado de prácticamente todo su gabinete, con lo que evidentemente se ensalzará este evento que organiza el gobierno de ENRIQUE RIVAS CUELLAR. Aparte se espera que el Gobernador sostenga un encuentro con empresarios locales, los cuales están interesados en sumarse a los proyectos que el gobernante tiene previstos para Tamaulipas y que evidentemente van a generar beneficios para nuestra ciudad fronteriza. ¡Bienvenido señor Gobernador!.

POSPONEN TOMA DE PROTESTA DE IMELDA SANMIGUEL

Y dada precisamente la visita del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA para este jueves, ha quedado suspendida la toma de protesta de IMELDA SANMIGUEL SANCHEZ como presidenta del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN). Y es que tanto IMELDA como gran parte de los miembros de la directiva, y de hecho casi toda la plana mayor del panismo neolaredense, pues van a andar en los eventos que encabece el mandatario estatal. No se ha definido aún nueva fecha para la toma de protesta. Lo que si no se cancela es el festejo del Día del Niño que el blanquiazul organizará a los chiquitines y el cual será el viernes a partir de las tres y media de la tarde en el Zoológico Regional, con rifa de regalos y mucha diversión. Todos los niños (y niñas también, con eso de la equidad de género) están invitados (e invitadas).

“EL PARTIDO NOS ABANDONÓ A NOSOTROS”: GARZA NARVAEZ

Bajo el argumento de “yo no abandoné al partido, el partido nos abandonó a nosotros”, FELIPE GARZA NARVAEZ expuso los motivos por los que deja las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 35 años de militancia. En conferencia de prensa celebrada en la capital del Estado, el tres veces diputado local por el tricolor, dos de ellas por la vía plurinominal, acusó que la dirigencia nacional del PRI no se ha preocupado por atender Tamaulipas, y que los actuales dirigentes estatales no han hecho el debido trabajo para fortalecer al partido. Negó que de algún otro partido le hayan hecho algún ofrecimiento. Cabe citar que en el exterior de donde el mencionado dio su conferencia de prensa gente desconocida colocó una ofrenda floral, dándole las gracias a FELIPE, y firmando como los “priístas de corazón”, en clara burla a su renuncia.

CONDENAN A FELIPE

Y bueno en Nuevo Laredo no se hicieron esperar los comentarios sobre la salida de FELIPE GARZA NARVAEZ del PRI. Y es que en esta ciudad fronteriza el doctor era muy conocido, puesto que en dos ocasiones fue delegado especial del comité estatal del tricolor en Nuevo Laredo, y por lo tanto hizo muchos amigos. Sin embargo las críticas a su decisión no se han hecho esperar y en este sentido el dirigente local del PRI, VIVIANO VAZQUEZ MACIAS, lo catalogó como un malagradecido, que siendo tres veces diputado local abandona el barco cuando éste parece hundirse. El regidor y ex dirigente tricolor, JESUS VALDEZ ZERMEÑO también dijo estar molesto por la actitud de FELIPE, sobre todo porque éste tuvo muchas oportunidades dentro del partido, y dijo algo muy cierto, siendo esto el que mucha gente que no ha recibido ni una sola oportunidad sigue siendo más leal que muchos que se van, al considerar que todo está perdido, cuando no es así.

HACIENDOLE EL CALDO GORDO A MORENO VALLE

Tamaulipecos como la ex diputada federal, ELVA LIDIA VALLES y el ex diputado local, SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, estuvieron el martes por la noche en la Ciudad de México, participando en la presentación del libro del ex gobernador RAFAEL MORENO VALLE, quien pretende ser candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República. Es claro que los dos citados políticos le apuestan al proyecto de MORENO VALLE, quien a decir verdad tiene pocas posibilidades de ser nominado, sobre todo ante una MARGARITA ZAVALA HERNANDEZ que encabeza todas las preferencias electorales en el blanquiazul. Sin embargo se entiende que el poblano busca hacer ruido para al final tener opción de negociar. Por cierto que en Nuevo Laredo desde hace tiempo hay unos panorámicos con la imagen del susodicho, y la palabra “La Fuerza del Cambio”, que es precisamente el título del libro que presentó, y en el cual se comenta que incurre en amplio “narcicismo”. Se sabe que también hay esos panorámicos en otros municipios de la entidad.

SOBRESALE RAMIRO RAMOS EN REUNION DE LA CONALPRI

Importante participación tuvo el neolaredense RAMIRO RAMOS SALINAS, esto durante la celebración de la sexta reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Legisladores Locales Priístas (CONALPRI), celebrada en Campeche, y a la que asistieron 349 diputados de las diferentes legislaturas del país. En el evento RAMOS SALINAS, en su calidad de Subsecretario de Operación Política del CEN del PRI, acompañó al dirigente nacional del tricolor ENRIQUE OCHOA REZA, en la inauguración de la reunión. El también ex presidente de la CONALPRI entregó un reconocimiento a ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO, a nombre de los legisladores locales, por su participación al disertar el tema “Desarrollo de la Industria Turística en los Estados”.

LO ULTIMO

Muchas felicidades a la ex diputada local, ROSA MARIA ALVARADO MONROY, quien este jueves está de manteles largos. ¡Felicidades madrina!.. El Jardín de Niños “Jaime Sabines”, situado en el fraccionamiento Benito Juárez, se convirtió en el plantel número 70 en recibir apoyo dentro del programa “Mi Escuela Digna y Moderna”, el cual consistirá en enrejar ventanas y puertas para evitar más robos, así como la colocación de una malla sombra y pintado de aulas. El alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR, acompañado de su esposa, ADRIANA HERRERA ZARATE, acudió a anunciar tales obras.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com