¡¡¡Notarios Públicos bajo “lupa”!!!.

No nos crea, pero los regularmente siempre enterados afirman que el gobernador de Nayarit, ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, anda que no lo calienta ni el sol y todo porque su ex colaborador EDGAR VEITYA CAMBERO soltó la sopa y lo echó de cabeza en temas de narcotráfico y sobre su inmensa fortuna que lo hace poseedor de millonarias cuentas bancarias, ranchos, mansiones, vehículos de lujo, etc.

Como Usted ya se enteró, el ahora exfiscal del Estado recién fue aprehendido en la Unión Americana, acusado por la operatividad de una red de tráfico de drogas y lavado de dinero, ilícitos en los que en declaraciones afirma estaría implicado el gobernante priísta.

Cierto o falso, pero para que luego no le salgan con que a chuchita la bolsearon, el político Nayarita canceló su viaje a Las Vegas, Nevada, a donde iría invitado por el pugilista mexicano, oriundo de Juanacatlán, Jalisco, SAÚL “El Canelo” ÁLVAREZ BARRAGÁN, para su pelea, el próximo día seis de mayo, contra el culichi JULIO CÉSAR “Junior” CHÁVEZ CARRASCO.

Pero mientras el exalcalde tepicense anda con la cola entre las patas, el mandatario de los “Vientos del cambio” en Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, viajó a la Ciudad de México y se entrevistó con el secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, con planteamientos de propuestas para fortalecer las acciones diseñadas contra el crimen organizado.

En otro orden de ideas, la victorense legisladora federal, ELVA LIDIA VALLES OLVERA, asistió como invitada especial a la presentación del libro “La Fuerza del Cambio”, en el que el exgobernante poblano RAFAEL MORENO VALLE ROSAS expresa gran parte de su vida e inicios de su carrera política que hoy lo perfila como serio aspirante a la Presidencia de la República.

El evento se desarrolló en el Colegio San Ignacio de Loyola Vizcaínas del Centro Histórico de la Ciudad de México y entre otros destacados asistentes; el expresidenciable DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS RAMOS; MANUEL VELASCO COELLO y JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, gobernador de Chiapas y Puebla, respectivamente; el senador JAVIER LOZANO ALARCÓN, y la exprimera dama de Puebla, MARTHA ERIKA ALONSO HIDALGO de MORENO VALLE.

También pasaron lista de presente: El articulista y académico MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ, exconsejero del IFE; el diputado federal, ULISES RAMÍREZ NÚÑEZ; DIÓDORO CARRASCO ALTAMIRANO, exsecretario de Gobernación y mandatario oaxaqueño en el periodo 1992-1998; y el guanajuatense LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA, excoordinador del grupo parlamentario blanquiazul en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La presentación de “La Fuerza del Cambio” fue antier y ayer al mediodía el también diputado federal tamaulipeco LUIS ALEJANDRO GUEVARA COBOS figuraba en la lista de invitados especiales del secretario de la SEDENA, SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, para la inauguración del evento “Feria Aeroespacial México 2017 y la comida de gala, que se llevarían a cabo en la Base Militar No Uno y en ambos presente el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

Antes que se nos pase, si Usted es pariente, amigo, compadre o vecino del exdirector de Comunicación Social y exsecretario de Extensión y Vinculación Universitaria de la UAT, DAVID VALLEJO MANSUR, felicítelo porque este miércoles estuvo cumpliendo años.

Obvio, lo arriba escrito nada tiene que ver con la chiapaneca GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, doctorada en Ciencias de la Salud y actual secretaria de Salud en Tamaulipas, sustituyendo al traumatólogo reynosense MARIO ENCARNACIÓN CANTÚ SALINAS, subsecretario de Calidad y Atención Médica y quedó como encargado del despacho tras salida de la socióloga rural, MARÍA LYDIA MADERO GARCÍA.

La ahora titular del Sector Salud, graduada con las especialidades de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Chiapas, inició en el gobierno de los “vientos del cambio” como directora del Seguro Popular en Tamaulipas y su nuevo nombramiento lo recibió de manos del Jefe de la Oficina del Gobernador, VÍCTOR MANUEL SÁENZ MARTÍNEZ.

En la sección humorística va el de “Cabello de ángel”, apto para todos los lectores de “La Columna de Hoy”, que firma MARCELA LARA. Y que dice: En un restaurant, el cliente grita histérico: – ¡Mesero, mi sopa tiene un cabello! El camarero trata de tranquilizarlo, y le responde: – Es un cabello de ángel. – ¿De ángel? – Si señor… ¡¡¡de Ángel el cocinero!!!. Juuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, el expresidente del CDE del PRI en Tamaulipas y líder del Congreso Estatal por la Sexagésima Legislatura, FELIPE NERI GARZA NARVÁEZ, ayer por la mañana confirmó la renuncia a su militancia partidista de tres décadas y en el que también tuvo oportunidad de ser tres veces diputado local.

El extitular de Comunicación Social del CDE del PRI y coordinador de prensa en la campaña del abanderado a la gubernatura BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA, desertó y alrededor de las diez y media de la mañana lo oficializó en la sede estatal del tricolor.

En la conferencia de prensa que convocó y que se llevó a cabo en el Restaurant “Don Elías” de esta capital, el odontólogo de profesión dijo que su salida del partido obedece a desacuerdos con decisiones de las dirigencias.

En tema muy aparte, no lo platique, pero “parabólicas” de la Secretaría General de Gobierno, dominios de CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, filtran que notarios públicos tamaulipecos son investigados por acusaciones directas, principalmente por falsificación de firmas, uso irregular de documentos y trámites de posicionamiento ilegal de propiedades.

El caso se ventila con harto hermetismo, en coordinación de la Procuraduría General de Justicia del Estado y a dos meses del escándalo que generó la aprehensión y encarcelamiento de dos profesionistas del ramo, JOAQUÍN ARNULFO ROCHÉ CISNEROS y HÉCTOR ÁLVARO DÓMÍNGUEZ, ambos por delitos de fraude y actualmente libres bajo fianza.

Los informantes no aportan nombres, pero si señalan que uno de los implicados tiene su notaría en Valle Hermoso y con denuncias por tráfico de influencias, utilización de documentación ilícita y falsificación de firmas, y en algunos casos en complicidad con magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Por su parte, el expriísta ENRIQUE GARZA FLORES, excontralor del ayuntamiento de Nuevo Laredo, posteriormente asistente de BENJAMÍN GALVÁN GÓMEZ, exalcalde asesinado cinco meses después de concluido su periodo y aun sin esclarecer, fue nombrado como Comisario de la Universidad Tecnológica de aquella localidad.

El flamante contralor universitario es productor agrícola y su nueva encomienda es el premio por su renuncia al tricolor y sumarse a la campaña política del panista FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, a la postre gobernador de Tamaulipas.

Pasando a otras cosas, en el Congreso Local informaban que a partir de hoy y el resto de la semana permanecerá inactiva la agenda legislativa, ya que los diputados, encabezados por su líder CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, viajaban a Campeche, para asistir a la Decima Asamblea de la COPECOL, que hoy inaugurará el secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.

El espacio termina y al menos hasta esta hora no daban a conocer el resultado de la elección para renovar el liderazgo del Sindicato de Trabajadores de la Maquiladora Delphi II de Victoria, proceso en el que participaba, MERCEDES LÓPEZ LOZANO y MARÍA DOLORES ZÚÑIGA VÁZQUEZ.

La votación inició a las seis de la mañana de ayer, bajo la supervisión de autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado y en el exterior presencia de policías estatales.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico, este jueves a la neolaredense agente aduanal y diputada local por la LXI Legislatura, ROSA MARÍA ALVARADO MONROY; HÉCTOR HUGO VANOYE CARMONA, director editorial de EL Gráfico de Victoria; a los también periodistas, JORGE CALEB ROSAS MARTÍNEZ, JUAN CASTILLO MOLINA y JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SEGURA; ZITA SERNA SILVA, agente de la Policía Ministerial Investigadora, y al jaibo JULIO CÉSAR LUNA PÉREZ, perteneciente al grupo mormón de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días.

Es hora de poner el punto final, pero antes el “mamerto” chistorete que nos envió el periodista HÉCTOR PERALES JARAMILLO. Y que dice: El hombre falleció y cuando sus familiares y amigos lo velaban llegaron los sepultureros, y la esposa empezó a gritar: – ¡No se lo lleven, por favor, no se lo lleven! –, señora, tranquila, ha llegado la hora para llevarlo a enterrar. – ¡No se lo lleven, no se lo lleven! Insistía la viuda una y otra vez hasta que ya cansado uno de los sepultureros le preguntó: – Bueno señora, ¿por qué no deja que nos llevemos al muerto?, ella respondió: – ¡Por favor, no se lo lleven! No se lo lleven…¡¡¡es la primera vez que duerme en la casa!!!. Juuuar juar juar juar.

