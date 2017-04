Y sin meter mano a la caja

Cuando se trata de criticar a los gobernantes, sobre todo a toro pasado, la mayor parte de la gente dice:

“¡Ese, ese robó hasta hartarse!, por eso se hizo riquísimo, porque robó”.

-“¡Qué bárbaro! ¡Qué “ratononón”!.

A fe nuestra eso es una ligereza.

A fe nuestra, por supuesto.

A diferencia de muchas personas, siempre he creído que los gobernantes corruptos (que los hay que no son corruptos, por supuesto. No generalicemos) no necesitan robar dinero del erario (Conjunto de haberes, bienes y rentas) para enriquecerse durante su mandato.

¿A qué meterle mano al baúl del dinero, producto de los impuestos que el pueblo paga si basta asignar el 10 por ciento a los contratos de obra?.

Pongamos uno o dos ejemplos:

En una entidad norteña, el presupuesto de egresos de un año es del orden de los 50 mil millones de pesos.

En otro Estado, también del norte del país, este mismo año ejercerá 99 mil millones de pesos.

Aunque usted no lo crea, es “un mundo de dinero”.

La mitad de esas cifras se va en pagar sueldos.

La otra mitad se divide en programas sociales (salud, asistencia pública, educación) y obras públicas.

En el primer Estado, el de los 50 mil millones, 25 mil son para sueldos, 12 mil 500 millones para programas sociales y 12 mil 500 millones para obra pública.

Si a 12 mil 500 millones de la obra pública se le aplica el 10 por ciento “para el vencedor”, es decir, para el gobernante corrupto, pues le corresponde la nada despreciable suma de MIL 250 millones de pesos ¡En un año!.

Con el segundo estado está más cañón, porque la cuarta parte de 90 mil millones son 22 mil 500 millones y el 10 por ciento de esa fabulosa cifra es “para el vencedor” que son… ¡2 mil 500 millones de pesos en un año!.

Estamos hablando de solo un año.

Entonces ¿A qué meterle mano a la caja de tesorería?.

No. No hay necesidad.

Claro, claro que esta práctica del 10 por ciento está mal… Hay quienes aplican hasta el 15 y 18 por ciento.

Por eso decía FELIPE CALDERON (quien sabe si mordiéndose o no la lengua) que eso, el porcentaje que se cobraba por asignación de obras era la causa de que éstas se hacían con una calidad muy pobre.

“A veces es más gruesa una capa de pintura que el grosor del asfalto, que le echan a las calles”-, decía.

En fin…

Decir que un gobernante robó… Es, para mí, una ligereza.

Que un gobernante pueda ser corrupto, puede ser correcto.

Ahora que, como HILARIO RAMIREZ VILLANUEVA, LAYIN, presidente de San Blas, Nayarit, decir que “robó poquito” no es ser corrupto, eso es no tener progenitora.

-“¿Que le robé a la presidencia?, sí le robé. Sí le robé. Poquito porque está bien pobre. Le di una rasuradita, nomás una rasuradita. Pero lo que con esta mano me robaba, con la otra se lo daba a los pobres”-, dijo el descarado de LAYIN.

FUNDA EL MUNICIPIO DE MATAMOROS UNA ESCUELA DE DEPORTES

“Atletas Heroicos”, se llama la Escuela de deporte adaptado que acaba de fundar la Administración Municipal que encabeza JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE.

Con la firma de un convenio interinstitucional, alumnos con capacidades diferentes, participarán por primera vez en Matamoros, en el programa denominado “Atletas Heroicos”, mediante el cual se crea la escuela de deporte adaptado, que tendrá su sede en las instalaciones del Parque Deportivo Ingeniero Eduardo Chávez.

ABELARDO MARTINEZ ESCAMILLA, en representación del Presidente Municipal, hizo un reconocimiento a los deportistas campeones estatales de la Olimpiada Nacional y Juegos Escolares 2017, y anunció el otorgamiento de una beca económica como estímulo a su destacado esfuerzo.

La felicitación la hizo extensiva a los entrenadores y padres de familia que los motivan en todo momento para lograr los mejores resultados, por lo que a todos ellos les envió un fuerte abrazo.

El titular del deporte en Matamoros, SANTOS LOZANO CEDILLO, informo que a través de “Atletas Heroicos”, se atenderán diariamente a 30 niños, -entre 6 y 16 años, por 10 instructores, una doctora y un sicólogo, autorizados.

El Presidente Municipal nos ha instruido para que este programa entre en operación y se mantenga de forma permanente, de acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación.

En la firma del convenio participan la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el Sistema Integral de la Familia DIF Municipal, los Centros de Atención Múltiple (CAM), y el Instituto del Deporte municipal.

El programa contará con la experiencia de maestras en educación especial, mientras que los instructores deportivos, harán lo propio, con la premisa de formar campeones, de acuerdo a sus habilidades y de ahí serán formados para integrar la selección de atletas paralímpicos de heroica Matamoros.

Matamoros está de fiesta por el inicio de esta Escuela del Deporte Adaptado, a la vez que agradeció a todos los que participan para que este programa sea una realidad.

A la señora BLANCA TREVIÑO DE DE LA GARZA presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, dio las gracias por la sensibilidad que le caracteriza, por lo que consolidaremos objetivos para cumplir así con la gran familia de nuestra querida Heroica Matamoros, asegurando que se descubrirán muchos talentos y así muy pronto nuestra ciudad sea la que más aporte a los próximos campeones paralímpicos de Tamaulipas.

Acompañaron al secretario del Ayuntamiento ABELARDO MARTINEZ ESCAMILLA, en representación del presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE; JOSE ANTONIO TOVAR LARA, secretario de Educación Municipal; SANTOS LOZANO CEDILLO, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; ALONDRA AVIÑA AVILA, directora del Sistema DIF Municipal; DULCE MARIA DE LA CRUZ ALONSO MEJIA, jefa de la Zona No.3 de Educación Especial; GLORIA DE LA O ALONSO, jefa de Zona No. 9 de Educación Especial; CAROLINA ALONSO MEJIA, jefa de Zona No. 16 de Educación Especial; LUIS GERARDO GARCIA TOVAR, oficial mayor; funcionarios municipales y miembros del cabildo.

CONFIRMA POR ESCRITO FELIPE GARZA NARVAEZ SU RENUNCIA AL PRI

El ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas, Dr. FELIPE GARZA NARVAEZ, confirmó su renuncia a la militancia priísta, por escrito.

GARZA dijo que se retira del Partido Político por no sentirse a gusto, puesto que la militancia está prácticamente abandonada.

FELIPE GARZA estuvo más de 30 años en el PRI donde desempeñó distintos cargos partidistas.

En rueda de prensa señaló que entró al partido por la puerta grande y de igual manera sale, por lo que con todo respeto entregó su renuncia para decirles, “que hasta el día de hoy fui su compañero y a partir de hoy soy su amigo”.

Que la decisión la tomó porque cuando ya no está de acuerdo con lo que ocurre en un lugar prefiere retirarse, “no me gusta el desdén y el descuido a la militancia en que cayó el partido, hay muchas estructuras que no han sido escuchadas y atendidas”.

Que ha cumplido un ciclo de más de 30 años, desde haber sido presidente de seccional, secretario de prensa y propaganda, representante ante el IFE, delegado en cuatro ocasiones para diferentes procesos entre ellos como diputado, “todos los hice con una gran pasión, compromiso y entrega.

Por hoy, es todo.