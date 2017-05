EX DIPUTADO ASUME DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

El ex diputado local, SAMUEL LOZANO MOLINA, se convirtió en el nuevo Director de Comunicación Social del gobierno municipal de Nuevo Laredo. Sustituye en el cargo a MARCO ANTONIO MARTINEZ GARCIA, quien por tres años y seis meses ocupó dicha cartera. MARCO ANTONIO fue el encargado de la prensa en la administración anterior y se aventó siete meses en la presente. Yo hablé con él y dijo irse satisfecho de su labor a la vez que agradeció al alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR la oportunidad que le brindó. Por su parte SAMUEL, quien fuera diputado gracias a la licencia que en su momento solicitó ENRIQUE RIVAS para irse como candidato a la alcaldía, es muy buen publirrelacionista, más no comunicador. De hecho es el primer jefe de prensa del Ayuntamiento que no es comunicador, cuando menos en los últimos 30 años. Sin embargo ha recibido la encomienda, y conociéndolo le habrá de echar ganas para sacarla adelante.

MENSAJE DURO, PERO SINCERO Y VERDADERO

Destacable sin duda alguna el mensaje que dio el joven JUAN JUANES CARRIZALES, durante la conmemoración del Día del Trabajo, celebrado este lunes en el Casino de Expomex por parte de la clase obrera neolaredense. Y es que el dirigente del Frente de Organizaciones Obreras Juveniles (FOOJ) de la CTM, dijo que ya no es posible que los trabajadores vivan con un sueldo de 80 pesos diarios, como tampoco es posible que los obreros sigan siendo utilizados por políticos que solo ven por sus intereses personales, y no por los de la clase obrera, situación que arrancó aplausos de la concurrencia que atiborró el lugar, mostrando su unidad y fuerza. Igualmente destacó el mensaje de la diputada federal YAHLEEL ABDALA CARMONA, quien dijo que ella seguirá luchando por los trabajadores, aún cuando en el Congreso Federal muchos diputados se opongan a los proyectos de beneficio que se buscan.

NO FUERON NI DANIEL PEÑA NI JOAQUIN TREVIÑO

Y bueno este evento fue encabezado por FELIX ALBERTO ALEMAN, secretario general de la Federación de Trabajadores de Nuevo Laredo (FTNL), organismo adherido a la CTM, y quien recibió una ovación de todos los presentes, en clara muestra de apoyo a sus pretensiones de mantenerse como dirigente del gremio cetemista. Sin embargo de lo de las elecciones internas no se habló, fue un evento meramente conmemorativo al Día del Trabajo, en el que FELIX solo dio la bienvenida, luego vino una reseña histórica de la lucha obrera por parte de JUAN CONTRERAS, después el mensaje de JUANES CARRIZALES y al final el de la diputada YAHLEEL. En el pódium también estuvieron LUIS EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, dirigente del Sindicato de Maquiladoras y APOLONIA CARRIZALES DE LIRA, también lideresa obrera. Como invitado de honor estuvo VIVIANO VAZQUEZ MACIAS, dirigente local del PRI, BENJAMIN GARCIA MARIN, dirigente de la CNOP y CRISTABELL ZAMORA CABRERA, titular del Infonavit. Destacó que no asistieron ni DANIEL PEÑA TREVIÑO ni JOAQUÍN TREVIÑO REYES. Evidentemente no quisieron ir, pues la invitación fue abierta y se hizo con mucha anticipación.

DESFILAN TELEFONISTAS

Quienes sí optaron por desfilar fueron los del Sindicato de Telefonistas Sección 16 de Nuevo Laredo, encabezados estos por JOSE LUIS AYALA GONZALEZ. Fueron alrededor de 130 los participantes, entre activos y jubilados, quienes partieron de la Plaza Hidalgo al monumento a Los Fundadores, mostrando pancartas de rechazo a diversas acciones que aseguran les perjudican. Su marcha la realizaron alrededor de las ocho de la mañana y no duraron más de media hora. De hecho anunciaron que tienen emplazada a huelga a Telmex, y si para el 12 de mayo a las 12:00 horas no se aceptan sus condiciones laborales, se irán a huelga. La verdad no creo, porque a última hora siempre les cumplen sus exigencias. CARLOS SLIM HELU, tiene mucho dinero para eso y más.

APOYA CHUY VALDEZ A JAIME EMILIO GUTIERREZ

El regidor priísta JESUS VALDEZ ZERMEÑO se manifestó a favor de que el doctor JAIME EMILIO GUTIERREZ SERRANO asuma la dirigencia del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nuevo Laredo al considerarlo el más apto para tal efecto. CHUY VALDEZ dijo que JAIME GUTIERREZ ha trabajado mucho por el partido, ha dedicado tiempo, dinero y esfuerzo, y justo es que se le considere para tomar las riendas del tricolor. Reconoció que aunque ya tuvo la oportunidad de ser candidato a diputado local y perdió, le echó muchas ganas y pues le tocaron tiempos difíciles, pero no se ha rajado y ha seguido trabajando, de ahí que lo apoye. Bueno, pues esa es la opinión de CHUY VALDEZ.

APOYAN A FAMILIA MARCADA POR LA TRAGEDIA

La regidora CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL inició una colecta en beneficio de la familia afectada por un incendio la madrugada del domingo en la Colonia Villas de Sanmiguel, y donde desgraciadamente fallecieron tres niñas de 7, 3 y 1 año de edad, respectivamente. Y es que aparte de afrontar la desgracia, la familia se ha quedado sin nada, y los dos padres tienen otros cuatro hijos más que son una niña de 12 años y tres niños de 10, 8 y 5 años. Se requiere ropa, calzado, colchones, cobijas, utensilios y productos no perecederos. Los interesados pueden contactarse con la regidora en su perfil de Facebook, y asistentes de la regidora se encargarán de pasar a recoger las cosas. Cabe señalar que también el DIF está apoyando en esta lamentable situación.

UN GOBERNADOR MAS CERCA DEL NORTE DEL ESTADO

En el norte del Estado ha sido bien visto y aceptado el mensaje que emitió el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, en la Ciudad de Reynosa el pasado fin de semana, en el cual anunció que gran parte de su tiempo lo va a pasar en Reynosa, no solo por ser esta su ciudad natal, sino porque además es la más grande de Tamaulipas, y requiere de mucha atención de su gobierno. Aparte esto beneficia a otras comunidades del norte del Estado, como Nuevo Laredo, Matamoros y demás, pues vamos a tener más cerca al mandatario estatal, para atender cualquier situación. Igualmente ha sido aplaudido el nuevo programa puesto en marcha por GARCIA CABEZA DE VACA y que se denomina “Yo decido un TAM sin miedo”, que va enfocado a pacificar la entidad para dejarle un mejor futuro a nuestra niñez.

LO ULTIMO

DON MARIO PALOS GARZA y JOSE LUIS PALOS MORALES, inauguraron el torneo de béisbol “RAMIRO PALOS VALDEZ” el pasado fin de semana. Como siempre la familia PALOS apoyando el deporte… Mucha gente aprovechó el puente del Día del Trabajo para irse a la vecina ciudad a pasear a los “outlets”. Como siempre pasa, muchos llorando que no hay dinero pero de compras en Laredo, Texas… Se acabó el sueño de “El Palomito” en la Voz Kids. Hay quienes dicen que le robaron, otros que hizo lo que pudo, lo cierto es que el chamaco llegó muy lejos, y quieran o no se hizo famoso. Al rato le dan la oportunidad de grabar un disco. Nada más que no vaya a sacar narco-corridos o que vaya a querer imitar al Kommander, porque entonces sí ya valió.

