Nadan de muertito…

Van, la gran mayoría de los alcaldes de Tamaulipas, como pateando un bote, difícilmente se mueven contracorriente en busca de mejorar las condiciones de sus pueblos, peor aún, casi se hace común el silencio que semeja complicidad con todo lo que le hace daño a la sociedad tamaulipeca.

Dice el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que esos actos son simulaciones, más en el tema del combate a la inseguridad y violencia que atraviesa el Estado ya que no hacen nada de su parte para mejorar las condiciones de sus pueblos, lo dijo en un discurso público en el que posteriormente les pide denunciar, trabajar a favor de la sociedad que voto por ellos y les advierte que todos aquellos que no hagan su trabajo serán exhibidos públicamente.

La realidad es que a excepción de Oscar Almaraz, alcalde de Victoria, el resto de los presidentes municipales se la pasan encerrados en sus oficinas, difícilmente salen a la calle a convivir con la gente, apenas si se atreven a caminar un poco cuando la situación lo amerite por la visita de una autoridad superior o la “inauguración” de una obra y no, no salen a enfrentar la violencia ni la inseguridad, en cualquier situación de riesgo ellos se atrincheran con sus familias o se van de sus pueblos escoltados por toda la fuerza pública con la que cuenten.

Conste, no se les pide que salgan a atacar a balazos a nadie, ni a enfrentar a nadie, no, apenas se les hace la exigencia mínima de que caminen sus calles, detecten que le hace falta a los niños y muchachos, como pueden apoyar a los padres de los mismos, buscar alternativas para tenerlos ocupados en algunos deportes, aprendiendo oficios, por supuesto que en la escuela y aprendiendo lo peligroso que suelen ser el cigarro, el alcohol y las drogas, créalo, con eso tendríamos suficiente para acabar con la inseguridad y violencia o por lo menos reducirla a su mínima expresión.

Los presidentes municipales son las autoridades más cercanas a la gente, quienes se enteran de todos los problemas de una comunidad y de las necesidades de las mismas, entonces ellos pueden hacer mucho más de lo que usted imagine para regresarnos la paz, el problema es que prefieren estar encerrados en sus oficinas, tirándole rasguños a los presupuestos, a veces, como lo dijo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, simulando, haciendo como que hacen pero haciendo nada.

Acertó, en ese mismo costal puede meter a la gran mayoría de los Diputados que ni por enterados quieren darse de las condiciones de sus distritos, no los caminan, no se dan cuenta que es lo que desea la gente se legisle o se les apoye con presupuesto, se ciegan por indolencia, flojera o miedo y no logran apoyar a la sociedad aprobando leyes que a todos nos convengan, proponiendo, fiscalizando.

No sé si fue regaño, la única seguridad que existe es que la gran mayoría de los alcaldes ya necesitaban que les hablaran en ese tono, que los exhibieran, que les advirtieran que ya no podrán ir por la vida fingiendo, haciendo como que la virgen les habla en los casos difíciles.

“No es posible aceptar que volteen para otro lado, que cuando se les pida que actúen a sus tránsitos y policías no lo hagan, que se enteren de extorsiones y no lo denuncien, eso no lo acepto, y menos que se hagan las víctimas. Ya basta de simulaciones, voy a señalar a cada uno de los ayuntamientos que no cumpla su responsabilidad, ya no podemos seguir tolerando más simulaciones”, les dijo desde Reynosa el gobernador García Cabeza de Vaca a todos los ediles del Estado.

Eso apenas fue el fin de semana anterior, lo que sigue será estar pendientes de quien acata la orden, también de quienes son los primeros o primeras en ser exhibidos como medrosos, timoratos, cobardes o, peor aún, complicidades a través de su silencio o de no hacer lo que les corresponde.

Luego de ello habrá que entender que este Tamaulipas es muy generoso, que avanza a pesar de muchas autoridades municipales que fingen trabajar pero que lo único que hacen para enfrentar nuestros problemas es nadar de muertito, así, sin mover un solo dedo enlos temas difíciles para la gente para no hundirse o no hundir a sus amigos sin darse cuenta que con ello afectan al pueblo, lo dañan y nos tienen como nos tienen.

CENA De Negros le agradecerá un Me Gusta en su fanpage de facebook y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com