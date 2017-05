¿Protagonismo edilicio?- Antonio Amaro y Leticia Sánchez son los “prietitos en el arroz” – Regidores del PAN y MORENA no respetan sesiones del Cabildo – Amaro promueve a Carlos García y Sánchez a López Obrador ALGUIEN debiera recomendarle al regidor panista ANTONIO AMARO CHACON y a la representante en el Cabildo por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), LETICIA SANCHEZ, que la sesiones edilicias son para tratar asuntos serios y de interés general y no para promocionar intereses partidistas. AMBOS hacen el ridículo en cada reunión ordinaria o extraordinaria de ese cuerpo colegiado que preside el alcalde JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE. AMARO CHACON trata de ganar reflectores en favor del partido albiazul y, concretamente, en franco apoyo a la aspiración del diputado local CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, quien pretende ser el abanderado panista a la alcaldía matamorense. En cambio, LETICIA SANCHEZ no desaprovecha ninguna oportunidad para promover el proyecto presidencial de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en el proceso electoral del año próximo. Cualquier pretexto es utilizado para evidenciar descaradamente que tratan de “llevar agua a su molino” atendiendo intereses partidistas, olvidando que su función es en favor de la comunidad y no de los partidos políticos que los llevaron a esas posiciones por la vía de representación proporcional. En la sesión edilicia del pasado viernes, la regidora de MORENA denunció que la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de DIANA MASSO QUINTANA, hizo caso omiso a una petición de entrega de dulces en colonias con motivo del festejo del Día del Niño. Como si se tratara de un asunto que mereciera ser tratado durante una reunión ordinaria del cuerpo edilicio, LETICIA SANCHEZ no ocultó su afán protagónico orientado a criticar al PRI y promocionar a MORENA y su seguro candidato a la presidencia de la república, LOPEZ OBRADOR. En anterior reunión de trabajo de ese cuerpo colegiado, el regidor ANTONIO AMARO CHACON también aprovechó su representación popular para denostar al PRI con el pretexto de cambiar el nombre a calles que lleven el nombre de TOMAS YARRINGTON RUVALCABA. No obstante, descubrió su juego político al momento de afirmar que el legislador panista CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ aseguró que no se afectaría a los residentes en calles identificadas con el exgobernador tamaulipeco detenido en ITALIA y sujeto a proceso de deportación y enjuiciamiento en los Estados Unidos. Las tradicionales reuniones previas, también llamadas de cabildeo, serían el escenario adecuado para tratar temas secundarios que nada aportan en beneficio de la colectividad. En caso contrario, como actualmente ocurre, lo único que logran ambos integrantes del cabildo es deslucir las reuniones de ese cuerpo colegiado con sus intervenciones circenses. ANTONIO AMARO y LETICIA SANCHEZ deberían trabajar en el campo en favor de sus respectivos partidos políticos que los patrocinan y no deslucir las asambleas del republicano ayuntamiento de las tres veces heroica Matamoros. Cierto es que la sesiones ordinarias o extraordinarias del Cabildo son el escenario constitucional para discutir y analizar los temas de las diferentes comisiones edilicias. Sin embargo, llevar a la mesa de trabajo asuntos intranscendentes, como el reparto de dulces o cambio de nombre de calles, no hablan bien de quienes solo pretenden llamar la atención. Ni hablar. Y hasta la próxima. mariodiaz27@prodigy.net.mx